 Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошел Марш памяти Героев Крут, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Участники марша прошли улицами центра Киева от станции метро "Арсенальная" до Аскольдовой могиле, где были похоронены студенты, которых убили большевики.
29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику. Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на несколько дней. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ