 Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошел Марш памяти Героев Крут, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники марша прошли улицами центра Киева от станции метро "Арсенальная" до Аскольдовой могиле, где были похоронены студенты, которых убили большевики.

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29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику. Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на несколько дней. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.







































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ