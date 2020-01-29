EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  364  3
Все про:Киев (18499) Круты (81) марш (551) память (984)

 Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Украине отмечают День памяти павших в бою под Крутами, который произошел 102 года назад.

В Киеве прошел Марш памяти Героев Крут, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники марша прошли улицами центра Киева от станции метро "Арсенальная" до Аскольдовой могиле, где были похоронены студенты, которых убили большевики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский почтил память Героев Крут. ВИДЕО (обновлено)

29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику. Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на несколько дней. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.

Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 01
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 02
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 03
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 04
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 05
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 06
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 07
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 08
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 09
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 10
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 11
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 12
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 13
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 14
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 15
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 16
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 17
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 18
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 19
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 20
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 21
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 22
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 23
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 24
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 25
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 26
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 27
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 28
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 29
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 30
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 31
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 32
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 33
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 34
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3172522
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хоч би гбр справу на учасників маршу не відкрили .
 показать весь комментарий
 
 
А потрох ничего не знал про Круты,иначе наверное не пошел бы министром в правительство путинца азирова и не инвестировал бы миллионы в засрашкинский завод.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх