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Все про:Киевпастранс (95) тендер (587)

 Фирма, связанная с дядей менеджера "Киевпастранса", выиграла тендеры на более чем 323 млн гривен, - "Наші гроші". ВИДЕО

Компания "КП Спецавтоматика" специализировалась на электромонтажных работах. Но стоило ей изменить профиль, как она победила в тендере на ремонт станции трамвая "Гната Юры" и взялась покупать шпалы и шурупы у посредников втрое дороже, чем у производителя.

Речь об этом идет в сюжете программы "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о компании "КП Спецавтоматика". До 2017 года в ней, по данным журналистов, работал Виктор Рафальский — дядя начальника Дирекции по строительству "Киевпастранса" Юрия Курбаля.

Фирма, связанная с дядей менеджера Киевпастранса, выиграла тендеры на более чем 323 млн гривен, - Наші гроші 01Фирма, связанная с дядей менеджера Киевпастранса, выиграла тендеры на более чем 323 млн гривен, - Наші гроші 02

Виктор Рафальский — дядя начальника Дирекции по строительству "Киевпастранса" Юрия Курбаля

До 2019 года "КП Спецавтоматика" специализировалось на электромонтажных работах, но впоследствии резко изменило профиль и 9 января получила лицензию на строительство железнодорожных и трамвайных путей. А уже 14 января победило в тендере на капитальный ремонт станции скоростного трамвая "Гната Юры".

Фирма, связанная с дядей менеджера Киевпастранса, выиграла тендеры на более чем 323 млн гривен, - Наші гроші 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, подозреваемых в организации схемы обогащения за счет онкобольных пациентов. ФОТО

Журналисты установили, что компания покупала трамвайные рельсы, шпалы и комплекты скреплений не напрямую у производителя, а через фирму-посредника "Авира Маркетс". Этот процесс существенно повлиял на стоимость. Например, шпалы с комплектом креплений к рельсам Р-65 посредник покупал у производителя по 1587 грн за штуку, а продавал "Спецавтоматике" за 4500 грн за штуку — почти в три раза дороже.

Фирма, связанная с дядей менеджера Киевпастранса, выиграла тендеры на более чем 323 млн гривен, - Наші гроші 04

Ранее в интервью начальник Дирекции по строительству "Киевпастранса" Юрий Курбаль заявлял, что не общается с Виктором Рафальским. При этом мать начальника Дирекции Елена Курбаль и жена Виктора Рафальского Татьяна в 2019-м купили по квартире в одном жилом комплексе — "На Прорезной" под Киевом. Кроме этого, Елена Курбаль выдавала Виктору Рафальскому доверенность на представительство ее интересов при строительстве на земельном участке в городе Буча.

Фирма, связанная с дядей менеджера Киевпастранса, выиграла тендеры на более чем 323 млн гривен, - Наші гроші 05

Жилой комплекс, квартиры в котором купили мать начальника Дирекции Елена Курбаль и жена Виктора Рафальского Татьяна

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Напомним, ранее журналисты зафиксировали, что в 2017-2018 тендеры на проектирование "Киевпасстранс" регулярно выигрывало "Архитектурно-реставрационное предприятие "София", владельцем которого был дядя Юрия Курбаль Виктор Рафальский.

После выхода сюжета Главное управление Нацполиции в Киеве открыло уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. По информации правоохранителей, досудебное расследование продолжается до сих пор.

Источник: https://censor.net.ua/v3172500
 
 
 Топ комментарии
 
Интересует один вопрос: этой зимой, снега в Киеве не было и вероятно, не будет.
Куда пойдут деньги, предусмотренные на очистку города от снега,?
Фирма, связанная с дядей менеджера "Киевпастранса", выиграла тендеры на более чем 323 млн гривен, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5951
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а куда педалька делся???????????
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ремонт станции трамвая "Гната Юры"- это там где на фасаде станции вместо плитки пальцами на стяжке нарисовали квадраты......

тут бы дело завести за распил и договорняк.......
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ремонт станции трамвая "Гната Юры"- это там где на фасаде станции вместо плитки пальцами на стяжке нарисовали квадраты......

тут бы дело завести за распил и договорняк.......
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ну все правильно ))) зачем чужим...дядям.... башлять? )))
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Интересует один вопрос: этой зимой, снега в Киеве не было и вероятно, не будет.
Куда пойдут деньги, предусмотренные на очистку города от снега,?

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Что за крамольные намеки)))Конечно педалику)))
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Почему мер никак не комментирует все эти коррупционные скандалы с коммунальными предприятиями?

На прошлой неделе Киевзеленстрой загремел на левых тендерах и отмывании денег на парках.

Кто вообще этих всех руководителей назначает на должности? Мер?
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Ему хорошо,а народ потерпит,не впервой Фірма, пов'язана з дядьком менеджера "Київпастрансу", виграла тендери на понад 323 млн гривень, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1935
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Я считаю, что это в его же интересах проявить инициативу и открытость в этих скандалах.
Иначе выходит, что у него под носом крадут, а он не замечает?
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Нет ему все равно,его мерство результат венских договорняков.Именно поэтому он ложил на Киевс и киевлян.
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що на це скаже дебільно-барижне бюро? бобік, голос!
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