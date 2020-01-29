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Все про:гривня (1793) НБУ (4548) подделка (231)

 Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривню от поддельной. ВИДЕО

Заместитель начальника отдела исследования и защиты денег Михаил Луценко рассказал, как отличить настоящие деньги от подделки.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообъяснении, опубликованном НБУ.

Эксперт на примере купюры номиналом 200 грн объяснил, как отличить подделку.

Отмечается, что банкноты гривни имеют высокий уровень защиты от подделки, однако проверять стоит сразу несколько элементов защиты.

Бумага, на которой напечатана подделка, тактильно отличается от настоящей банкнотной бумаги.

При рассмотрении подделки на свете можно увидеть, что имитированный в подделке водяной знак отличается от настоящего: отсутствует объем и светлый элемент.

Также стоит обращать внимание на оптическое изменение защитного элемента: при изменении угла наклона число 200 в правом нижнем углу купюры должно изменять свой цвет, чего не происходит с поддельной купюрой.

Кроме того, на подделке отсутствует инфракрасная и магнитная защиты. Такие подделки гарантированно определяются при машинной обработке наличности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк презентовал обновленную 200-гривневую банкноту с усовершенствованной системой защиты. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3172443
 
 
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"Вот, у меня один знакомый, тоже ученый. У него три класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей!" Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривну от поддельной - Цензор.НЕТ 5753

Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривну от поддельной - Цензор.НЕТ 3620
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Я бачив підроблену 500 грн купюру, яку дійсно важко відрізнити без приладів Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривну от поддельной - Цензор.НЕТ 5018
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"Вот, у меня один знакомый, тоже ученый. У него три класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей!" Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривну от поддельной - Цензор.НЕТ 5753

Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривну от поддельной - Цензор.НЕТ 3620
 показать весь комментарий
 
 
Я бачив підроблену 500 грн купюру, яку дійсно важко відрізнити без приладів Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривну от поддельной - Цензор.НЕТ 5018
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У нас, у Кернесовському місті Хакерів в усіх Кулінічах в продавчинь є листок А4 з номерами серій підроблених 200 гривневих купюр, 500 гривень навіть у АТБ намагаються не брати - а що буде з 1000 гривневою купюрою.... але скажу так -мені здається, що хтось у Нацбанку таки мав доступ до обладнання та випустив у обіг свої серії така собі шабашка у розмірі держави....
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кстати, сделайте шоб со смартика мона считать код банкноты и через 5 секунд заехать в КПЗ получить подтверждение шо ты не лох))
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Тоді треба обладнати смартфон спеціальним пристроєм.
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та ви шо, не знаєш шо є прога для зчитування.... ну, такі квадрати з кодом. так і тут - скинув собі прогу на 1мб. - і воно перевірить.
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Боря, ты хоть сам понял, что написал?! Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 5009 Козлов, ну где твои мозги? Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 5009. Перерисуй этот квадратик вместе с номером и серией с настоящей купюры и такие лохи со смартфоном как ты, будут думать, что они не лохи.
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а, ок, принял к сведению шо Джон Смит - не оч. хороший человек.

слышь, а ниче шо мона просто номера банкнот заносить в общ. доступную базу? не? вот например в Германии такое могут сделать, правда не хотят, ибо скандал там с Дойче-Банком. и еще непонятно что раскопали и скажут ФРС, или как там, ИРС, США. Путин обосрется
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Как определить по номеру или баркоду, у тебя в руках оригинальная купюра или ее точная копия? Никак. И та, и та будет проходить по базе как настоящая.
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ааа, понял, там код тупо скопируют.... блин, затупил реально. но мона программу шоб сканировала, наверное, ч-з камеру?
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Шоб смартфон купюру на предмет защитных элементов сканировал, надо ему вместо светодиода подсветки видимого диапазона поставить светодиод ультрафиолетового диапазона. Тогда может что и получится.
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Нет не выйдет. Да и потом проблема давно решена. Передай Боре, что можно просто за 50-100 евро купить сканер и точно будешь не лохом. Без всяких баркодов. Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 4739 Там сразу совпадение пяти признаков (например по евро) проводят и всех делов. Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 4739. Подделать можно и на эту проверку, но стоимость такой подделки многократно превысит номинал. Это если речь идет о простых фальшивомонетчиках. А вот история с "иракскими долларами" показала, что возможно все. Правда в назидание другим желающим Саддама повесили за тот фортыль. Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 4739
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"Дядя Боря, ты дурак?" (с) Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 4935. Номера банкнот заносятся в общую базу еще со времен первых бумажных купюр. Писари еще гусиными перьями в учетные книги записывали. И что это дало? Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 4935 А отследить перемещение каждой купюры не хватит мощностей никаких суперкомпьютеров.
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а, ок. сорри если подумал шо ФРС отслеживает все переводы.... кстати, да, писало шо Беня кучу млрд. махиновал и только еле-еле вычислили.
я блин идеалист Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 2731
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Боря, ты бы лучше помолчал...... Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 8968 Ты разницу между безналичными транзакциями и оборотом купюр понимаешь или не очень? Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 8968
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в місті Хакерів - в кожної продавчині з Куліничів є база формату А4 , куди вони заносять кожен день нові серії купюр це виглядає безподобно!
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кстати комменты на Ютупе
.... выключили.
хотя в видео норм. рассказал и все прилично в общем то
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чувак демонструє підроблену чи фальшиву ?
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Настоящая гривня по 27, а поддельная - по 23.
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Справжня гривня по 12дол. А Вальцмана і Сатанівська по по 28!
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Халтурщики! Кто же так демонстрирует пидробку?
Нужно демонстрировать ОДНОВРЕМЕННО фальшивку и настоящую банкноту!!!
Халтурщики!
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БОЛВАН --ПОЛОЖИ НАСТОЯЩУЮ и ПОДДЕЛЬНУЮ и ПОЯСНЯЙ !!!!
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На початку 90-х з'явилися побутові детектори валюти з магнітною голівкою та генератором звукового сигналу. Я без проблем зібрав цю схемку, але під час тестування так натер купюру що вона стала кольору "металік". Ледве обміняв.
Щодо нових гривень - може нехай придумають щось на кшталт нестандартного QR-коду який матиме кореляцію з серією та номером купюри? Перевірку здійснювати онлайн щоби уникнути хакерських штучок.
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Еще один поцалист...... Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 9516. Ну и как ты хоть онлайн, хоть через смартфон (как Козлов выше) отличишь по "QR-коду який матиме кореляцію з серією та номером купюри" фальшивку и настоящую купюры? У них все совпадает, что дальше?
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после видео фальшивомонетчики учтут єти недостатки.
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а як бути з випуском державою цілих серій, 200 гривнєвих, 500 гривнєвих та 1000 купюр, які нічим не забезпечені ? Саме з свободним доступом до оригінального кліше може бути пов'язана велика кількість саме з таким номіналом купюр
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