 Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривню от поддельной. ВИДЕО

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообъяснении, опубликованном НБУ.
Эксперт на примере купюры номиналом 200 грн объяснил, как отличить подделку.
Отмечается, что банкноты гривни имеют высокий уровень защиты от подделки, однако проверять стоит сразу несколько элементов защиты.
Бумага, на которой напечатана подделка, тактильно отличается от настоящей банкнотной бумаги.
При рассмотрении подделки на свете можно увидеть, что имитированный в подделке водяной знак отличается от настоящего: отсутствует объем и светлый элемент.
Также стоит обращать внимание на оптическое изменение защитного элемента: при изменении угла наклона число 200 в правом нижнем углу купюры должно изменять свой цвет, чего не происходит с поддельной купюрой.
Кроме того, на подделке отсутствует инфракрасная и магнитная защиты. Такие подделки гарантированно определяются при машинной обработке наличности.
заехать в КПЗполучить подтверждение шо ты не лох))
слышь, а ниче шо мона просто номера банкнот заносить в общ. доступную базу? не? вот например в Германии такое могут сделать, правда не хотят, ибо скандал там с Дойче-Банком. и еще непонятно что раскопали и скажут ФРС, или как там, ИРС, США. Путин обосрется
я блин идеалист
.... выключили.
хотя в видео норм. рассказал и все прилично в общем то
Нужно демонстрировать ОДНОВРЕМЕННО фальшивку и настоящую банкноту!!!
Халтурщики!
Щодо нових гривень - може нехай придумають щось на кшталт нестандартного QR-коду який матиме кореляцію з серією та номером купюри? Перевірку здійснювати онлайн щоби уникнути хакерських штучок.