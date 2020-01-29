 Зеленский почтил память Героев Крут. ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента

Церемония прошла при участии главы государства и военнослужащих и сопровождалась Гимном Украины и выстрелами в честь Героев, погибших в бою под Крутами в 1918 году.

"102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командования, не об исторических и геополитических последствиях.

Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превосходил их по численности и оружию", - говорится в заявлении Президента, опубликованном в Facebook.



Фото: Зеленский/Facebook

"Мы отдаем дань уважения стойкости и мужеству молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям", - сказал Зеленский.

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Напомним, в Украине 29 января ежегодно отмечается День памяти Героев Крут. Именно в этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.

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Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на четыре дня. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.