 Зеленский почтил память Героев Крут. ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента
Церемония прошла при участии главы государства и военнослужащих и сопровождалась Гимном Украины и выстрелами в честь Героев, погибших в бою под Крутами в 1918 году.
"102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командования, не об исторических и геополитических последствиях.
Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превосходил их по численности и оружию", - говорится в заявлении Президента, опубликованном в Facebook.
"Мы отдаем дань уважения стойкости и мужеству молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям", - сказал Зеленский.
Напомним, в Украине 29 января ежегодно отмечается День памяти Героев Крут. Именно в этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.
Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на четыре дня. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.
-
https://www.youtube.com/watch?v=S-jXL2moGz4
.
.-
.
.
.
.
.
.
дебил?
.
.
.
.
-
https://www.youtube.com/watch?v=mUnUzLBtDIA
.
.
А теперь вот это....
Может шут понял - вата 73% при замесе сдаст его с потрохами.., а циничные биндеровцы укроют в схроне и будут защищать, если он сейчас выберет их сторону...
Может он постепенно превращается в Бандеровца...?
ліцєдєй, одним словом
Значит имени их можно называть улицы и площади.
Правда малоросы юго востока может думают иначе? Для них Павлик Морозов ближе?
у нас нету президента, и не было.
даже Петр Алексеича, спалили шо читал с суфлера жалобную промову, видео есть.
Может самым лучшим был Выговский, по истории. И Симон Петлюра, более-менее. И наверное Скоропадський в УНР.
Кто там есть близко к месту собьітия, вьікинте нафик его венок чтобьі не осквернять память.
А хто цього не розуміє - то біомаса
Там захоронено только двое погибших и те в родовых усыпальницах.
Братские могилы находятся возле Центризбиркома и Андреевской церкви
Именно в этих местах и собирались шестидесятники в этот день.
О Боже, наш добрий
З високого неба!
Молитву сьогодні
Звертаєм до Тебе,
За тих, що боролись
При станції КРУТИ,
За нашу Державу
Із ворогом лютим,
Що в битві тій впали
В ту зиму криваву...
Забрав їх до Себе
На Вічную славу!
А нам від цих Tриста,
О Боже, благаєм! -
Любови б навчитись
До Рідного Краю!
авторка Леся Щур
Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
·38 мин
Зєля вшановує Героїв Крут. І тут же відводить військових з власної території. Треш.
То ли дело Зеля!
- Што случілось, Лєнок!?
- Опять проклятиє порохоботи!
- Што оні натворілі?
- Оні мнє в Фейсбукє... щось в рота напіхалі!
- Щас позвоню Баканову!
- А может мнє в друґой соцсєті зарєґістріровацца?
- В какой?
- Ну... в Твіттерє.
- Ти шо!? Туда даже Баканов боіцца заходіть!
А на самом верху были предатели Грушевский и Винниченко, которые и довели до этой ситуации.
"Історична Правда"
2 год ·
Загальне командування операціями проти Центральної Ради залишилося в руках
М. Муравйова. На мітингу в Бахмачі він закликав своїх бійців:
"Наше бойове завдання - взяти Київ... Жаліти київських мешканців нема чого, вони терпіли гайдамаків - нехай знають нас і одержать відплату. Жодного жалю до них! Кров'ю заплатять вони нам. Якщо треба, то каменя на камені не залишимо"
https://www.istpravda.com.ua/research/52e92d0db9539/
На фронте пацаны гибнут, раненные, а он тут шоу устроил..... Вова Оманский, так и будешь молчать, что пацаны гибнут?????
Или "надо перестать стрелять", "отвести войска", чтобы пацаны гибли, а ты пока по Оманам будешь отдыхать с семейкой???
Гнилая власть, мародеры и клоуны - два в одном.