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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4419) Круты (81) память (984)

 Зеленский почтил память Героев Крут. ВИДЕО (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к Памятному Кресту Героям Крут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента

Церемония прошла при участии главы государства и военнослужащих и сопровождалась Гимном Украины и выстрелами в честь Героев, погибших в бою под Крутами в 1918 году.

"102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командования, не об исторических и геополитических последствиях.

Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превосходил их по численности и оружию", - говорится в заявлении Президента, опубликованном в Facebook.

Зеленский почтил память Героев Крут 01
Фото: Зеленский/Facebook

"Мы отдаем дань уважения стойкости и мужеству молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в Украине 29 января ежегодно отмечается День памяти Героев Крут. Именно в этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись в бой. ФОТОрепортаж

Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на четыре дня. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.

Зеленский почтил память Героев Крут 02

Источник: https://censor.net.ua/v3172440
 
   
 Топ комментарии
 
Опять простых людей разогнали, что бы бубочка не испугался Зеленский почтил память Героев Крут - Цензор.НЕТ 1047
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А на инаугурации такой деловой бегал среди людей как шавка, типа я с народом. А теперь ныкается сцикун малой
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А в Оманійського вже з"явилась сивина на скронях. На стадіоні її не було. Шо, Вова, важка шапка Мономаха? Далі буде.
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Опять простых людей разогнали, что бы бубочка не испугался
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А на инаугурации такой деловой бегал среди людей как шавка, типа я с народом. А теперь ныкается сцикун малой
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А душа в Зєлі то лежить покласти квіти до могил "доблесних" балтійських морячків, що полягли за велику й неділиму большевіцку Рассєю.
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А ви подивіться хоча б на прізвища ватажків січневого заколоту...
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Еще одно сегодняшнее фото. таки реально- народа-то нет
Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 5360
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А ведь - реально. При барыге народна церемонии был, а при клоуне нет.

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Для объективности барыга такой же был. У него всегда была своя массовка которую везде приглашали, и только их пускали. Там в основном бабульки были в массовке. Это я хорошо помню когда в Киеве было какое-то мероприятие где должен был выступать Порошенко. Территорию обнесли забором, никого не пускали только массовку по приглашениям.
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Так что Зеля такой жлоб, что на массовку денег зажал? Или его массовке оно на хрен не над? Кстати Петя с супругой был, а где Зеленый свою Ленку потерял?
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саблич 6 букв
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Ты
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дебил?
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Как говорил песок,Зе становится националистом )) - Назвать фашистом,язык не поворачивается - плебс может отрыгнуть - Еврей же ))
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Красивый крест. Наш.Украинский. И Западом от него веет.
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и мертвые с косами стоят - а ты это дальше наверное будешь писать - звинаяй))))
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вчера лазил по раше блогерам... - они проклинают Зе за то что он приравнял ответственность за начало 2-й Мировой Германии и СССР - пишут что стал украинским фошистом.. Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 8969
А теперь вот это....
Может шут понял - вата 73% при замесе сдаст его с потрохами.., а циничные биндеровцы укроют в схроне и будут защищать, если он сейчас выберет их сторону...
Может он постепенно превращается в Бандеровца...?
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Тухлая отмазка Янелоха. Шмаркля туп и ему глубоко плевать на всех. А по началу 2й мировой, ему не тот текст сунули, да и рашку назвать засцал.
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скоріш це його професійне надбання - перевтілюватися в інший образ, коли треба.
ліцєдєй, одним словом
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У него есть вилла в Италии. Он будет отсиживаться там.
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Ставим птицу- юноши герои Крут для ЗЕ - тоже герои
Значит имени их можно называть улицы и площади.
Правда малоросы юго востока может думают иначе? Для них Павлик Морозов ближе?
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Президент должен тихонько почтить, а не делать из этого представление.
у нас нету президента, и не было.
даже Петр Алексеича, спалили шо читал с суфлера жалобную промову, видео есть.
Может самым лучшим был Выговский, по истории. И Симон Петлюра, более-менее. И наверное Скоропадський в УНР.
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Какой-то сюр. Чмо, бегун от повесток(чтобьі отстоять независимость) военкомата, кладет венок к памятнику пацанам-добровольцам, погибшим 102 года назад за независимость.
Кто там есть близко к месту собьітия, вьікинте нафик его венок чтобьі не осквернять память.
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А в Оманійського вже з"явилась сивина на скронях. На стадіоні її не було. Шо, Вова, важка шапка Мономаха? Далі буде.
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Може підфарбовує щоб бути схожим на Пороха? Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 8268
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А шо буде говорити батько Зеленського?
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він скаже, що бубочка втомився, йому потібно терміново на відпочинок.
А хто цього не розуміє - то біомаса
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Героев Крут/ ребята не уклонялись от призыва четыре раза, как главнокомандующий ВСУ во время войны с РФ.
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Статистика: за январь-май 2019г Украина вернула почти 24 км.2 своих территорий. Без особых разговоров с кем-то. Май 19 - январь 20 - потеряла почти 60 км2. Эти потери были в рамках "диалога" с путиным. И я так понимаю, что "диалог" еще не закончился.
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на видио...чувак с зонтиком...портит весь антураж ...так внимательно всматривается в воинов (боится нападения?)...правда с другой стороны - его брат близнец (с кейсом..) тоже бздит... народной любви к народному преЗЕденту... хотя народу и не видно (но лучше перебдеть чем...)
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Эти два лысых клоуна, как двое из ларца и одинаковы с лица. Я только за ними и наблюдала. Ужос.
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Ничего личного - протокол обязывает. Какая разница где номер отбывать?
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Ющ в сами Круты ездил, про Пороха не помню. Это тоже могло бы съездить или на геликоптере слетать, ведь относительно недалеко, но зачем ему это?
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Ну, не скажите. Ему возложить шезлонг на белый песок в Омане было бы приятнее.
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Молодець президент те те що спадковий мародер!
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Вообще непонятно при чем тут Аскольдова могила и памятник на ней.
Там захоронено только двое погибших и те в родовых усыпальницах.
Братские могилы находятся возле Центризбиркома и Андреевской церкви
Именно в этих местах и собирались шестидесятники в этот день.
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Зєля вшановує Героїв Крут. І тут же відводить військових з власної території. Треш. Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 9849
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Где все люди? Где нарид? Вокруг наридного президента должны быть хоть какие-нибудь люди. Даже ху#ло актеров вокруг себя выставляет, а возле сцыкуна одни быки-охранники. Скоро людей будут из города выгонять, если сцыкунишке захочется почтить чью-то память или запилить видосик, или сделать селфи.
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**
О Боже, наш добрий
З високого неба!
Молитву сьогодні
Звертаєм до Тебе,
За тих, що боролись
При станції КРУТИ,
За нашу Державу
Із ворогом лютим,
Що в битві тій впали
В ту зиму криваву...
Забрав їх до Себе
На Вічную славу!
А нам від цих Tриста,
О Боже, благаєм! -
Любови б навчитись
До Рідного Краю!
авторка Леся Щур
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А що так скромно, нейтрально і безбарвно = "на защиту украинского государства и смогли остановить противника,Источник: https://censor.net.ua/v3172440". А треба було " 1700 українських героїв недивлячись на дебільність і капітулянство держ.керівництва, що має місце і зараз через 102 роки, наприклад в моїй особі, змогли зупинити 3000 імперіалістичну орду російських шовіністів, знищивши 300 російських окупантів. Хай живе україна, смерть російському імперіалізму !!!!" Оце б була промова, ху№ло відрами хлебав би корвалол". А так всрався, та й го били, кароче не зараховано, неуд.
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Житомирянин

@Aleks_Kovalyuk

·38 мин

Зєля вшановує Героїв Крут. І тут же відводить військових з власної території. Треш.
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Окупанти зайняли позиції, з яких відійшли українські війська в зоні розведення під Петрівським, - Яна Зінкевич
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А вот Гадкий Порошенко - всё возлагал и возлагал!
То ли дело Зеля!
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Янелох решил отключить комментарии. В его ванной обоссали.
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- Вова!
- Што случілось, Лєнок!?
- Опять проклятиє порохоботи!
- Што оні натворілі?
- Оні мнє в Фейсбукє... щось в рота напіхалі!
- Щас позвоню Баканову!
- А может мнє в друґой соцсєті зарєґістріровацца?
- В какой?
- Ну... в Твіттерє.
- Ти шо!? Туда даже Баканов боіцца заходіть!
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Поряд з героями Крут були тисячі, які думали "какая разница", що призвело до поразки України
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Ну, тысячи были вполне управляемы.
А на самом верху были предатели Грушевский и Винниченко, которые и довели до этой ситуации.
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Рашисты неисправимы.

"Історична Правда"
2 год ·

Загальне командування операціями проти Центральної Ради залишилося в руках
М. Муравйова. На мітингу в Бахмачі він закликав своїх бійців:

"Наше бойове завдання - взяти Київ... Жаліти київських мешканців нема чого, вони терпіли гайдамаків - нехай знають нас і одержать відплату. Жодного жалю до них! Кров'ю заплатять вони нам. Якщо треба, то каменя на камені не залишимо"

https://www.istpravda.com.ua/research/52e92d0db9539/
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Клоунская показуха.

На фронте пацаны гибнут, раненные, а он тут шоу устроил..... Вова Оманский, так и будешь молчать, что пацаны гибнут?????
Или "надо перестать стрелять", "отвести войска", чтобы пацаны гибли, а ты пока по Оманам будешь отдыхать с семейкой???

Гнилая власть, мародеры и клоуны - два в одном.
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а хто ж ворог був,чого зейло падлюка не каже???
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