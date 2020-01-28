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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Чорновол Татьяна (518) ГБР (893) Бабиков (11)

 Перелезла через забор, попыталась бросить телефон в Бабикова, сопротивлялась, - ГБР расследует "факт возможного нарушения общественного порядка" Чорновол. ВИДЕО

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госбюро расследований.

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Отмечается, что расследование проводится по факту возможного нарушения общественного порядка "по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия" (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, около 11:00 28 января женщина проникла на охраняемую территорию ГБР (ул. С. Петлюры, 15) через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.

В связи с этим женщину вывели из зала проведения брифинга. К тому же, во время сопровождения к выходу, она сопротивлялась стражам порядка.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет", - отмечается в сообщении.

Также читайте: Первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича и представлял его интересы на нескольких заседаниях, - прокурор Симонов. ДОКУМЕНТ

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича, хотя сам он отрицал это

Источник: https://censor.net.ua/v3172409
 
   
 Топ комментарии
 
Пєрєлєзла черєз забор і кінула в Бобікова тєлєфон? Татишо !!!!!! Страшноє прєступлєніє !!!!
«Командира разведки "ОПЛОТ" задержали после того, как он несколько раз выстрелил в сотрудников полиции. Сообщается, что злоумышленник также пытался выстрелить в голову полицейскому, когда тот наклонился над раненым коллегой, но оружие второй раз дало сбой, и стрелок скрылся.
Через несколько часов после преступления его задержали и объявили о подозрении по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296) УК Украины.
Раненого офицера полиции прооперировали, его состояние удовлетворительное.»
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таки она ПАТРИОТКА! а клован и зекоМАНДА. калабаранты от слова КАЛ.или КАЛАМОЙ. ИЛИ БЕНЯ.
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По сравнению с любым зелебобиком Татьяна - эталон психического здоровья.
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От Танюха красава. Я пригадую, як вона в Межигір"я до Хряка пробралася. Сміла дівка. РЕСПЕКТ!
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Тетяна Чорновіл колись перелізла через паркан до маєтку Януковича в Межигір'я. Той не став її судити, а дав наганяй охороні, що погано охороняє, коли дівчина змогла перелізти через величезний парка і вільно гуляти територією. А клоуни з переляку пришиють Тетяні справу. Хоч вона вам показала, що коли проста жінка змогла перелізти, то що казати про професійних злочинців.
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Неплохая физическая форма у Танюшки - такой высоты забор одолеть.👍
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так вона Аваківська))) АКСу у неї від сабакова))) Це типова представниця НФ)))
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Народ,тільки вчитайтесь в це!
По предварительной информации, около 11:00 28 января женщина проникла на охраняемую территорию ГБР (ул. С. Петлюры, 15) через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.Источник: https://censor.net.ua/v3172409
Якого біса перший зам ГБР сидить за колючим дротом ?Не на лінії розмежування,не на території,де небезпечно,а в Києві!Від кого він ховається?Що то за брифінг такий,що треба на нього через паркан та ще й колючку лізти?
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У вас, по ходу, в ГБР идиот на идиоте лежит, идиотом укрывается, а в головах еще по одному идиоту:
1) Какого хрена эта территория вообще охраняется? Это общественное учреждение.
2) Если секретарша пустила кого-либо без доклада, то следует уволить начальника секретаря (и, по большому счету, секретаря): за неспособность организовать работу.
3) Если бы я был начальником, и в меня женщина кинула бы телефон,я бы ей объяснил, что я, хотя и отношусь к ней с симпатией, как к женщине, но всю свою энергию трачу на службу и на жену.... Ну не могу я ей внимание уделить, как мужчина, не следует в меня телефоны метать для привлечения внимания.... Жена у меня, опять же, ревнивая до нельзя....Вот в зале сидят - орлы, как на подбор - уж если кто согласится, то хоть порнофильм снимай (по обоюдному согласию)... Пусть из них и выбирает... Я где-то её понимаю и даже сочувствую, но нету у меня сил и на неё (Родину-то кто защищать будет ?). А вообще, может быть ей, вместо того, чтобы телефоны метать, - глаза подвести и губы подкрасить? А там глядишь и флирт нарисуется?
3) Ну, уж хулиганку я бы ей "шить" не стал.... (а если у неё серьезная инфа - выслушал бы, без метания телефонов).
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Гбр это правоохранительный орган, а не общепит. Есть строгий контроль посетителей, как и в любом органе или гос учреждении.
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ще скажи, що туди строгий і головне законний відбір керівництва
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Можно еще пунктик добавить.
Пусть будущие народные депутаты проходят обязательное психиатрическое обследование.
Глядишь - и не придется потом насильственно обследовать таких народных избранников, как Чорновол, Кива, Парубий.
Хотя у этих вроде как раз со справками все в порядке...
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- слышь нимфа бородатая ты через забор с колючкой перелезть сможешь?
- я журналист-еврооптимист, а не шантропа!
- так! Нахрен увольняйте этого Лещенко и берем на работу Черновол, такие как она нам самим пригодится. И спокойней будет... и хватит мне ноги целовать. Все, ты уволен бородатая бейба.
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Это шож целое ГЕ БЕ ЭР создавали с такой помпой шоб оно занималось "нарушениями общественного порядку"??? Так а полицию с милицией куда деть? На этих тоже народные денюжки тратятся.!!! Надо срочно ишо один орган создавать-по борьбе с перелазаньям заборов! Вот.
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У 2012 Чорновіл перелізла 5-метровий паркан Межигірря. Де тепер хазяїн Межигір"я?
У 2014 хазяїн Межигір"я збіг
У 2020 прелізла паркан ДБР ...
Де будуть бабікови-венедикові через рік-два? (риторично)

Доречі, навіть Янукович, наскільки я пам"ятаю, не заводив справи на Тетяну за проникнення в Межигір"я
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уже прогнозы на 2022 год даете?)

Сейчас сравнивать проникновение в "дачу" овоща и проникновение в правоохранительный орган. Глядишь градус тупости сбавиться в политике.
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Орган, то да, але судячи із складу не правоохоронний. Право охороняла Чорновол і її чоловік, який загинув під Дебальцево. А бібікови-венедиктови-зеленські-богдани кармани набивали.
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ТАНЮХА рве зебілів, як Тузік грєлку...😀
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Вдова учасника АТО, волонтер намагалася кинути в незаконно призначеного бібікова телефон ...
Алло, бібікови, венедиктово-зеленські у вас хоч крихта совісті є?
Хто ви такі?
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Тетяна дуже зубаста дівчина і завжди незручна для будь якої влади.
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Да вы шо,при пете ,нормально жила вместе с новым.И не ругала ту власть никогда.Ничего не смущает?
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Вспомнилось как "спецназ НАБУ" в дорогих носках никак не мог задержать судью, который еще и отстреливался от них... Теперь вот все ГБР совместными усилиями, кое как смог справится с Чорновол...
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