 Перелезла через забор, попыталась бросить телефон в Бабикова, сопротивлялась, - ГБР расследует "факт возможного нарушения общественного порядка" Чорновол. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госбюро расследований.
Отмечается, что расследование проводится по факту возможного нарушения общественного порядка "по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия" (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
По предварительной информации, около 11:00 28 января женщина проникла на охраняемую территорию ГБР (ул. С. Петлюры, 15) через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.
В связи с этим женщину вывели из зала проведения брифинга. К тому же, во время сопровождения к выходу, она сопротивлялась стражам порядка.
"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет", - отмечается в сообщении.
Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича, хотя сам он отрицал это.
ДБРу - ганьба!
По предварительной информации, около 11:00 28 января женщина проникла на охраняемую территорию ГБР (ул. С. Петлюры, 15) через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.Источник: https://censor.net.ua/v3172409
Якого біса перший зам ГБР сидить за колючим дротом ?Не на лінії розмежування,не на території,де небезпечно,а в Києві!Від кого він ховається?Що то за брифінг такий,що треба на нього через паркан та ще й колючку лізти?
1) Какого хрена эта территория вообще охраняется? Это общественное учреждение.
2) Если секретарша пустила кого-либо без доклада, то следует уволить начальника секретаря (и, по большому счету, секретаря): за неспособность организовать работу.
3) Если бы я был начальником, и в меня женщина кинула бы телефон,я бы ей объяснил, что я, хотя и отношусь к ней с симпатией, как к женщине, но всю свою энергию трачу на службу и на жену.... Ну не могу я ей внимание уделить, как мужчина, не следует в меня телефоны метать для привлечения внимания.... Жена у меня, опять же, ревнивая до нельзя....Вот в зале сидят - орлы, как на подбор - уж если кто согласится, то хоть порнофильм снимай (по обоюдному согласию)... Пусть из них и выбирает... Я где-то её понимаю и даже сочувствую, но нету у меня сил и на неё (Родину-то кто защищать будет ?). А вообще, может быть ей, вместо того, чтобы телефоны метать, - глаза подвести и губы подкрасить? А там глядишь и флирт нарисуется?
3) Ну, уж хулиганку я бы ей "шить" не стал.... (а если у неё серьезная инфа - выслушал бы, без метания телефонов).
Пусть будущие народные депутаты проходят обязательное психиатрическое обследование.
Глядишь - и не придется потом насильственно обследовать таких народных избранников, как Чорновол, Кива, Парубий.
Хотя у этих вроде как раз со справками все в порядке...
- я журналист-еврооптимист, а не шантропа!
- так! Нахрен увольняйте этого Лещенко и берем на работу Черновол, такие как она нам самим пригодится. И спокойней будет... и хватит мне ноги целовать. Все, ты уволен бородатая бейба.
У 2014 хазяїн Межигір"я збіг
У 2020 прелізла паркан ДБР ...
Де будуть бабікови-венедикові через рік-два? (риторично)
Доречі, навіть Янукович, наскільки я пам"ятаю, не заводив справи на Тетяну за проникнення в Межигір"я
Сейчас сравнивать проникновение в "дачу" овоща и проникновение в правоохранительный орган. Глядишь градус тупости сбавиться в политике.
Алло, бібікови, венедиктово-зеленські у вас хоч крихта совісті є?
Хто ви такі?