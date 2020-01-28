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 Киевские новости, Здоровье
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 Пассажиров рейса из Китая проверили в аэропорту Киева, характерных для коронавируса признаков не обнаружили. ВИДЕО

Пассажиров, прибывших 28 января рейсом из КНР, проверили в аэропорту "Борисполь" на признаки коронавируса.

По заключению работников Минздрава, которые осуществляли проверку, повышенной температуры и других внешних признаков возможного заболевания пассажиров коронавирусом не обнаружено, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 3 февраля временно прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем, - Скипальский

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавируса, увеличилось до 106 человек.

Источник: https://censor.net.ua/v3172402
 
 
 Топ комментарии
 
Жесть у него инкубационный период 14 дней как проверили ? Для кого мля эта информация ? Ох чую будет нам тут конец эпохи бедности.
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По нормальному бы - на 2 недели в отстойник.
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Проверили на что? Инкуб. период 10 дней. То что вы меряете температуру - ДО ЗАДНИЦЫ. Только полный КАРАНТИН для всех приехавших из Китая
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По нормальному бы - на 2 недели в отстойник.
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Жесть у него инкубационный период 14 дней как проверили ? Для кого мля эта информация ? Ох чую будет нам тут конец эпохи бедности.
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Сегодня в СМИ озвучили, что предполагаемый инкуб период вируса 10 дней. Так что 2 недели карантина явно не помешают.
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ето конечно очень хорошо, но давайте не забывать, шо есть еще инкубационный период, где то слышал около 2х недель...
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Проверили на что? Инкуб. период 10 дней. То что вы меряете температуру - ДО ЗАДНИЦЫ. Только полный КАРАНТИН для всех приехавших из Китая
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А ПЦР сделать, квалификации недостаточно или денег жалко?
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Тільки до кінця неділі! Безкоштовні тури в Китай для малоросів!
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Пока не обнаружено. Инкубация до 2-х недель.
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14 дней инкубационный период . какого хера барыги в Китай полетели
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Богдана проверьте. Он из Китая с косыми глазами вернулся и с красной мордой лица.
Пассажиров рейса из Китая проверили в аэропорту Киева, характерных для коронавируса признаков не обнаружили - Цензор.НЕТ 6506
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Львович‏ @Sector_KL 1 ч.1 час назад

Очень здравая идея правительств разных стран вывозить своих граждан из заражённых районов Китая. По гениальности с ней может соперничать разве что идея развозить на сувениры камешки из чернобыльского реактора.
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А чому дивуватися? Хіба мало опромінених речей розтянули з чорнобиля? Сталкери Обмірюють дозиметром де свою дупцю примостити, а скільки того добра вдихнуть і в легенях осяде?
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Короче можно не сомневаться в том шо через пару недель мы тут начнем протягивать ласты из плюсов больше не будет волновать цена на газ и не будем видеть то позорище шо Вислюк творит на посту президента из минусов умирать из за тупости каких-то идиотов как то не очень хотелось бы но то такое лирика
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Какая беспечность власти, естественно, что им есть где и чем лечиться, не то что простым смертным...температуру они меряют, да этим прибывшим из китая нужно мерять 2 недели.
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Тітонька в центрі не вкурсі останніх подій
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Или переболела и теперь у неё иммунитет.
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вона просто знає що та маска ні від чого не рятує
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А самолетики не бени, случайно будут летать до 3 февраля.?
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угу...угу...они проверили ..а мы им поверили..ага!
Пасажирів рейсу з Китаю перевірили в аеропорту Києва, характерних для коронавірусу ознак не виявили - Цензор.НЕТ 1502
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плять .... проверили .... щас бы смертельный вирус градусником проверять .... ждите последствий ...********** !!!!!
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Мені одному здається що китайці будують лікарні швидше ніж на форумі зявляються нові коментарі?
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