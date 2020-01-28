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Все про:больница (635) вирус (160) строительство (1680) Ухань (1)

 Госпиталь за неделю: в пораженном коронавирусом Ухане заканчивают строительство двух больниц на 2300 мест. ВИДЕО

В китайском городе Ухань, откуда начал распространяться смертоносный коронавирус нового типа, рекордно быстрыми темпами строятся две больницы.

Видео со строительных площадок публикует ряд мировых СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что строительство одной больницы Уханя "Хуошеншань" началось 24 января. А уже 3 февраля она заработает и будет рассчитана на 1000 мест.

Вторая больница "Лейшеншан" должна заработать 5 февраля. Она будет рассчитана на 1300 мест. Строительство этой больницы началось 27 января.

На видео видно, какими быстрыми темпами строятся медицинские учреждения.

По сообщениям китайских СМИ, в строительстве задействовано 10 миллионов человек.

Смотрите также: Наборы для выявления коронавируса поступят в Украину в ближайшее время, - ЦОЗ. ВИДЕО

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.

Источник: https://censor.net.ua/v3172347
 
   
 Топ комментарии
 
как это возможно? а сохнуть, фунтдамент и т.д.?
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Надо позвать китайцев шоб детскую больницу будущего достроили.... ту которую Катя Ющенко ещё обещала построить ..
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в Кітайє осуществльон запуск іскуствєнного спутніка зємлі. Пять міліонов кітайцев получілі грижу
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В Украине за30 лет не то что новые дороги. ЯМЫ без дна не могут залатать
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потєрпєл крушенійє кітайскій космічєскій корабль. Погіблі оба космонавта і 100500 кочєгаров
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Ну это не про Китай, а скорее про ******* Украину.
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Уже заканчивают?
Кличко: "А шо, так можно было? А как же распил и откаты?"
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как это возможно? а сохнуть, фунтдамент и т.д.?
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кинуть в бетон нагреватели, он быстро затвердеет и высохнет
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AFP: Китай занижает число инфицированных коронавирусом в 10 раз

Коронавирусом заражены уже 44 000 человек, утверждает глава Медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Льюнг, которого цитирует AFP.

http://www.profinance.ru/news/2020/01/28/bw4m-afp-kitaj-zanizhaet-chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-10-raz.html
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Ладно месяц, но неделя??? Логисты за неделю поседеют...
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лет около 10 назад ролик был, отель 30 этажей за две недели
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а Педро за 5 років патронний завод не зміг збудувати )))
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А кому патроны, если ты крыса под диваном, как сидела, так и сидишь. Сбрось хоть деньги на карту волонтерам, сволочь!
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як кому? тобі звичайно, диванному воїну )))
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Злые языки говорят, что этот вирус не случайно совпал по времени с подписанием торгового соглашения между Китаем и США. То, что он из лаборатории- факт. А вот кто его выпустил оттуда- тот, кому это соглашение не выгодно. Скажите, как его зовут?
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Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 21 янв.

1720 последняя пандемия чумы
1820 пандемия холеры
1920 испанка
2020 (вы находитесь здесь)
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СПИД забыли. Это была реальная эпидемия со смертностью 100%, а не 2,5% как от китайского вируса.
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спид получить,надо приложить собственные усилия(в большинстве случае).
а пандемии косят всех подряд,не разбираясь прав или виновен.достаточно вдохнуть пару порций инфицированного воздуха
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Тогда уже и огурцы в этот список. Все, кто ели огурцы - рано или поздно померли.
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испанка 1918-1919. Немного не попали . Остальное не проверял.
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Надо позвать китайцев шоб детскую больницу будущего достроили.... ту которую Катя Ющенко ещё обещала построить ..
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Офигеть! Ещё кто-то помнит про это ООО "оволабеан"
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Какой там фундамент, проект и пр.? Его потом проще саркофагом накрыть, чем дальше эксплуатировать (это если "дальше" будет)
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видимо косоглазые у бубочки турборежим стырили...
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Продолжается вранье на ТВ Россия.Так в дневной передаче "60 минут от болтунов" красно-зеленные штаны Попов со своей помошницей с колхозного рынка(орет как продавец картошки плохой,иранской) ЗАТКНУЛИ(влезли со своими тупыми знаниями,наверное зарплату уменьшили после отказа украинцев участвовать в воплях на ТВ) СПЕЦИАЛИСТА,КОТОРЫЙ РАССКАЗЫВАЛ О НОВЫХ СПОСОБАХ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА кмтайского.Кажется через предметы.Запускают из Китая людей,хотя нужно ждать 14дней,чтоб определить вирус.ВЕСЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ОТДАЛИ народу,который жрет все ползучее.А главное специалисты не говорят что есть или делать людям для усиления иммунитета против этого вируса.Из 15млн Уханя-5 млн убежало непонятно куда распространять.Россия ждет когда ВОЗ посоветует закрыть границу России???...
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Все гриппы и вирусы раньше приходили из Китая.Китайцы едят всё ,что шевелится и просто растёт.Китай -главный пострадавший .Эпидемия ,минимум ,до середины мая.Потери промышленности просто неичислимы.Самое лучшая профилактика против вирусов -ультрафиолет ,озонирование,лучок ,чесночок,острые специи.В частности, гвоздика.И самое главное- крепкий иммунитет.Многие проститутки в Африке не заболевают СПИДом
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материалы, которые использовались на фундамент и перекрытия?
бетон? сколько ему затвердевать? и не лето ж...
ну стены как перегородки... то таке...
а пол-потолок... должен выдержать и аппаратуру и народ..
миллион на стройке... это - вау! одеть, накормить, не привалить... плюс материалы и техника..
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Ех...сюди б тих китайців на тиждень .. Госпиталь за неделю: в пораженном коронавирусом Ухане заканчивают строительство двух больниц на 2300 мест - Цензор.НЕТ 2840

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«В будівництві задіяні 10міл.чоловік»,так кажуть ЗМІ.Так це,тому вони так швидко і будуються,ці лікарні.Плюс,там всі волонтери.Плюс,чим швидше побудуєш,тим швидше звітамти вступишся,з надією,що не заразився.А це стимулює швидкість виконанння робіт.Думаю,для 10міл.українців не було б проблеми побудувати лікарню за тиждень,якби епідемія в дупу копала.Але,дай Боже,щоб не треба було..
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