 Наборы для выявления коронавируса поступят в Украину в ближайшее время, - ЦОЗ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин.
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"В Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус, все четыре случая были исключены лабораторно. Всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.
Кузин также сообщил, что достигнута договоренность о поставке в Украину тестов для диагностики китайского коронавируса, которыми будет обеспечен ЦОЗ.
"Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели", - сказал он.
По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.
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Как раз до появления первых симптомов
По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.
Про численность непонятно написано. Т.е. проверят 120 человек и всё? Надо новые тесты для диагностики?
Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .