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 Наборы для выявления коронавируса поступят в Украину в ближайшее время, - ЦОЗ. ВИДЕО

Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин.

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"В Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус, все четыре случая были исключены лабораторно. Всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Кузин также сообщил, что достигнута договоренность о поставке в Украину тестов для диагностики китайского коронавируса, которыми будет обеспечен ЦОЗ.

"Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели", - сказал он.

По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/v3172336
 
 
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"Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели"

Как раз до появления первых симптомов

По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.

Про численность непонятно написано. Т.е. проверят 120 человек и всё? Надо новые тесты для диагностики?
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так наші без тих наборів оприділили шо нє
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Прикол буде якщо ці тести закуплять в Китаї
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прикол будет, если тесті закупят а предідущие пациенті, которіе на глазок біли здоровіми окажутся носителями вот тогда жара начнется, учитівая наш уровень пофигизма
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В своё время Тимошенка неплохо подзаработалась на тамифлю на миллиардик, а в этой ситуации ваще грешно не подзаработать денег на панике во время торговой войны против китая)))))))))))
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