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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5991) Львов (3594) транспорт (1317)

 Во Львове две электроопоры упали на проезжавшие мимо автомобиль Mitsubishi и троллейбус с пассажирами. ВИДЕО

Во Львове на перекрестке улиц Стрыйской и Научной две электроопоры упали на проезжавшие мимо автомобиль Mitsubishi и троллейбус с пассажирами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Varta-1, еще один автомобиль поврежден проводом электросети.

По предварительным данным, троллейбус потянул за собой провод электросети, из-за чего опоры не выдержали и рухнули.

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Источник: https://censor.net.ua/v3172302
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня утром у моего забора мужик на Газели на ходу уронил из кузова пятиметровую стальную трубу 100-ку.
Вот это был бы страйк, если бы сзади или навстречу кто ехал. )) Или эта труба мне бы забор раздолбала.
Ну (потирая руки) думаю, вот святой Мыколайчик подсуетил старику с опозданием ))
Не. Вернулся.
Вышел - ну что, говорю?
Это залет, воин ))
Вот каким нужно быть дебилом, чтобы негабаритный груз не стянуть стропой и не прикрепить к кузову?
Или, как можно не заметить, что у тебя на крыше троллейбуса рога отсоединились и потянуть так, что два бетонных, мать их, столба рухнули?
Вот где мозги у людей?
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ну ясный пень что тролик потянул...ибо чего им...устать...обоим сразу...
Mitsubishi пол метра (0,5 сек) не проскочил... жаль ( с коммунальщиков хрен выколотишь... одна надежда на страховщиков...а это страховой случай???)
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Сегодня утром у моего забора мужик на Газели на ходу уронил из кузова пятиметровую стальную трубу 100-ку.
Вот это был бы страйк, если бы сзади или навстречу кто ехал. )) Или эта труба мне бы забор раздолбала.
Ну (потирая руки) думаю, вот святой Мыколайчик подсуетил старику с опозданием ))
Не. Вернулся.
Вышел - ну что, говорю?
Это залет, воин ))
Вот каким нужно быть дебилом, чтобы негабаритный груз не стянуть стропой и не прикрепить к кузову?
Или, как можно не заметить, что у тебя на крыше троллейбуса рога отсоединились и потянуть так, что два бетонных, мать их, столба рухнули?
Вот где мозги у людей?
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А як він міг потягти, якщо в нього роги від'єдналися і живлення немає?
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А від чого вони впали? Вітерець подмухав? )))
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Цементу мало; тех. процес порушено; стовпи закріплені погано. Ну я не розумію чим/як там тролейбус повинен був зачепитися, не втрачаючи при цьому контакт.
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інерція. Я там щойно проходив, якраз то десь сталось за годину до того. Там вони досить швидко їздять, рівний кусок дороги, без корків в цей час
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ну ясный пень что тролик потянул...ибо чего им...устать...обоим сразу...
Mitsubishi пол метра (0,5 сек) не проскочил... жаль ( с коммунальщиков хрен выколотишь... одна надежда на страховщиков...а это страховой случай???)
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А эти бетонные столбы просто воткнули в землю и присыпали песочком?
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