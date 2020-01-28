 Во Львове две электроопоры упали на проезжавшие мимо автомобиль Mitsubishi и троллейбус с пассажирами. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Varta-1, еще один автомобиль поврежден проводом электросети.
По предварительным данным, троллейбус потянул за собой провод электросети, из-за чего опоры не выдержали и рухнули.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Varta-1, еще один автомобиль поврежден проводом электросети.
По предварительным данным, троллейбус потянул за собой провод электросети, из-за чего опоры не выдержали и рухнули.
Вот это был бы страйк, если бы сзади или навстречу кто ехал. )) Или эта труба мне бы забор раздолбала.
Ну (потирая руки) думаю, вот святой Мыколайчик подсуетил старику с опозданием ))
Не. Вернулся.
Вышел - ну что, говорю?
Это залет, воин ))
Вот каким нужно быть дебилом, чтобы негабаритный груз не стянуть стропой и не прикрепить к кузову?
Или, как можно не заметить, что у тебя на крыше троллейбуса рога отсоединились и потянуть так, что два бетонных, мать их, столба рухнули?
Вот где мозги у людей?
Mitsubishi пол метра (0,5 сек) не проскочил... жаль ( с коммунальщиков хрен выколотишь... одна надежда на страховщиков...а это страховой случай???)