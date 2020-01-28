 Во Львове две электроопоры упали на проезжавшие мимо автомобиль Mitsubishi и троллейбус с пассажирами. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Varta-1, еще один автомобиль поврежден проводом электросети.

По предварительным данным, троллейбус потянул за собой провод электросети, из-за чего опоры не выдержали и рухнули.

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