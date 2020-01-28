 "Более 20 краж, 10 грабежей и разбоев. Где живет, там и ворует", - суд с третьего раза взял под стражу 40-летнего рецидивиста, имитировавшего тяжелую болезнь во время заседаний. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об говорится в новом сюжете "Поліцейської хвилі".
Подозреваемый совершал эти преступления начиная с 2018 года, но всякий раз, имитируя приступы эпилепсии в зале суда, получал мягкую меру пресечения. Ее условий не придерживался и вскоре совершал новые кражи.
"Где живет, там и совершает преступление. Прошелся по району - знает, где видеонаблюдение, где кто живет... На очередном преступлении он попался, когда залез в квартиру через окно. Увидели граждане, и они его и задержали... Судьи снова обратили внимание на его состояние здоровья и снова отпускают... Мы думали, что уже все - человека во второй раз отпустили, уже точно не будет совершать преступления", - говорит майор полиции Артем Захарец.
Но вскоре подозреваемый совершил разбойное нападение на улице Березняковской в Киеве. Забравшись в квартиру пожилой женщины, он, угрожая, забрал золотые украшения, банковскую карту, наличные деньги и даже поужинал на месте преступления.
По горячим следам преступника задержали и в этот раз суд избрал для него взятие под стражу как меру пресечения.
Отменил ЗЕ петину судебную реформу и замастрячил свою собственную в октябре.
То, что хочет провести новую реформу - ну так а что - не надо разве?
\\\\\\\\"Где живет, там и совершает преступление. Прошелся по району - знает, где видеонаблюдение, где кто живет... На очередном преступлении он попался, когда залез в квартиру через окно. Увидели граждане, и они его и задержали... Судьи снова обратили внимание на его состояние здоровья и снова отпускают... Мы думали, что уже все - человека во второй раз отпустили, уже точно не будет совершать преступления", - говорит майор полиции Артем Захарец. Источник: https://censor.net.ua/v3172292\\\\\\\\\
был такой фильм, ооочень давно видел, "белая стрела", там вроде чувак мочил бандосов.
осторожно, фильм совковый, так что смотреть либо с горшком под боком, либо в ванной.
но факт такой - таких если бы отстреливали, я бы только за. был.
правда не факт шо отстрелят однажды тебя....
Т.е. - 2 раза брали за преступления и отпускали без наказания, рассчитывая на то, что он просто перестанет совершать преступления. Логично.