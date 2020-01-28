EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  1755  24
Материалы по теме:
Все про:задержание (5585) Нацполиция (10802)

 "Более 20 краж, 10 грабежей и разбоев. Где живет, там и ворует", - суд с третьего раза взял под стражу 40-летнего рецидивиста, имитировавшего тяжелую болезнь во время заседаний. ВИДЕО

Суд с третьего раза взял под стражу 40-летнего киевлянина, который причастен к более чем 20 кражам и приблизительно к 10 разбоям и грабежам.

Как сообщает Цензор.НЕТ об говорится в новом сюжете "Поліцейської хвилі".

Подозреваемый совершал эти преступления начиная с 2018 года, но всякий раз, имитируя приступы эпилепсии в зале суда, получал мягкую меру пресечения. Ее условий не придерживался и вскоре совершал новые кражи.

"Где живет, там и совершает преступление. Прошелся по району - знает, где видеонаблюдение, где кто живет... На очередном преступлении он попался, когда залез в квартиру через окно. Увидели граждане, и они его и задержали... Судьи снова обратили внимание на его состояние здоровья и снова отпускают... Мы думали, что уже все - человека во второй раз отпустили, уже точно не будет совершать преступления", - говорит майор полиции Артем Захарец.

Но вскоре подозреваемый совершил разбойное нападение на улице Березняковской в Киеве. Забравшись в квартиру пожилой женщины, он, угрожая, забрал золотые украшения, банковскую карту, наличные деньги и даже поужинал на месте преступления.

По горячим следам преступника задержали и в этот раз суд избрал для него взятие под стражу как меру пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Быстро на пол! Руки за голову!" - полиция задержала бандитов, нападавших на дома на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3172292
 
 
 Топ комментарии
 
судейское дно стабильность по украински
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
З плеча самого Дональда Джоновича Трампа
 показать весь комментарий
 
судейское дно стабильность по украински
 показать весь комментарий
 
 
тебе с сентября методичку не поменяли ?

Отменил ЗЕ петину судебную реформу и замастрячил свою собственную в октябре.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего он не отменял, не бреши.
То, что хочет провести новую реформу - ну так а что - не надо разве?
 показать весь комментарий
 
А чё там, гАварятЬ срубЄль от вируса упал? Вчерась кацапня об этом писала на маилСру или брешуть? "Понад 20 крадіжок, 10 грабежів і розбоїв. Де живе там і краде", - суд за третім разом узяв під варту 40-річного рецидивіста, який імітував важку хворобу під час засідань - Цензор.НЕТ 6503
 показать весь комментарий
 
шоп ізбєжать наказанія - носітє Зє!льоний значок "слуха нарота"

 показать весь комментарий
 
все ворюги ведут себя одинаково- пледы каталки, но это для ылитных воров
 показать весь комментарий
 
Где живет, там и ворует? Так это ж про Порошенко!
 показать весь комментарий
 
 
от рожи и интонации введущего, (ха, опечатка))), понял почему Антиколорадос ненавидит наших журналистов..... о б*же, ну и рожа.....

\\\\\\\\"Где живет, там и совершает преступление. Прошелся по району - знает, где видеонаблюдение, где кто живет... На очередном преступлении он попался, когда залез в квартиру через окно. Увидели граждане, и они его и задержали... Судьи снова обратили внимание на его состояние здоровья и снова отпускают... Мы думали, что уже все - человека во второй раз отпустили, уже точно не будет совершать преступления", - говорит майор полиции Артем Захарец. Источник: https://censor.net.ua/v3172292\\\\\\\\\

был такой фильм, ооочень давно видел, "белая стрела", там вроде чувак мочил бандосов.
осторожно, фильм совковый, так что смотреть либо с горшком под боком, либо в ванной.
но факт такой - таких если бы отстреливали, я бы только за. был.
правда не факт шо отстрелят однажды тебя.... "Понад 20 крадіжок, 10 грабежів і розбоїв. Де живе там і краде", - суд за третім разом узяв під варту 40-річного рецидивіста, який імітував важку хворобу під час засідань - Цензор.НЕТ 1024
 показать весь комментарий
 
 
Реформа полиции... беспредел в Киеве, и всем пох... Зато патриотов, ******, мелких торговцев коноплей тягают...
 показать весь комментарий
 
 
Эх, взять бы под стражу НАСТОЯЩИХ ВОРОВ ,которые 30 лет обносят Украину !!! "Понад 20 крадіжок, 10 грабежів і розбоїв. Де живе там і краде", - суд за третім разом узяв під варту 40-річного рецидивіста, який імітував важку хворобу під час засідань - Цензор.НЕТ 132
 показать весь комментарий
 
Этот тоже вполне настоящий вор и грабитель.
 показать весь комментарий
 
" Мы думали, что уже все - человека во второй раз отпустили, уже точно не будет совершать преступления"

Т.е. - 2 раза брали за преступления и отпускали без наказания, рассчитывая на то, что он просто перестанет совершать преступления. Логично.
 показать весь комментарий
 
пєрєстать стрєлять - шоп агрєсору стало стидно шо нас вбив
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх