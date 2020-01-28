 СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактного алкоголя в Ривном: изъяты более 48 тыс. бутылок фальсификата и 2,5 т. водочной продукции, общей стоимостью 4 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

Оперативники спецслужбы установили, что трое жителей областного центра закупали алкосурогат у подпольных производителей с Черниговщины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подделку хранили на 8 арендованных складских помещениях, расположенных в Киеве. Сбывали контрафакт под видом продукции известных марок через сеть розничной торговли региона.

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Во время обысков по местам хранения фальсификата изъяты более 48 тыс. бутылок различной емкости с подготовленной к продаже подделкой, более 2,5 тонны водочной продукции, 200 литров контрафактного коньяка, а также более 800 литров спирта. Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 4 миллиона гривен.











В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются источники происхождения контрафакта и лица, причастные к его изготовлению и реализации. Мероприятия по противодействию тенизации экономики через нелегальную продажу подакцизных товаров проводились совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области.