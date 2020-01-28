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Все про:алкоголь (1530) Ривне (319) СБУ (14284) фальсификат (347) ГФС (3496)

 Правоохранители блокировали масштабный сбыт контрафактного алкоголя в Ровно: изъяты более 48 тыс. бутылок фальсификата и 2,5 т. водочной продукции, общей стоимостью 4 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

В Ровно Служба безопасности Украины блокировала масштабный сбыт опасной для здоровья и жизни граждан контрафактной алкогольной продукции.

Оперативники спецслужбы установили, что трое жителей областного центра закупали алкосурогат у подпольных производителей с Черниговщины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подделку хранили на 8 арендованных складских помещениях, расположенных в Киеве. Сбывали контрафакт под видом продукции известных марок через сеть розничной торговли региона.

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Во время обысков по местам хранения фальсификата изъяты более 48 тыс. бутылок различной емкости с подготовленной к продаже подделкой, более 2,5 тонны водочной продукции, 200 литров контрафактного коньяка, а также более 800 литров спирта. Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 4 миллиона гривен.

Правоохранители блокировали масштабный сбыт контрафактного алкоголя в Ровно: изъяты более 48 тыс. бутылок фальсификата и 2,5 т. водочной продукции, общей стоимостью 4 млн грн 01
Правоохранители блокировали масштабный сбыт контрафактного алкоголя в Ровно: изъяты более 48 тыс. бутылок фальсификата и 2,5 т. водочной продукции, общей стоимостью 4 млн грн 02
Правоохранители блокировали масштабный сбыт контрафактного алкоголя в Ровно: изъяты более 48 тыс. бутылок фальсификата и 2,5 т. водочной продукции, общей стоимостью 4 млн грн 03
Правоохранители блокировали масштабный сбыт контрафактного алкоголя в Ровно: изъяты более 48 тыс. бутылок фальсификата и 2,5 т. водочной продукции, общей стоимостью 4 млн грн 04
Правоохранители блокировали масштабный сбыт контрафактного алкоголя в Ровно: изъяты более 48 тыс. бутылок фальсификата и 2,5 т. водочной продукции, общей стоимостью 4 млн грн 05

В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются источники происхождения контрафакта и лица, причастные к его изготовлению и реализации. Мероприятия по противодействию тенизации экономики через нелегальную продажу подакцизных товаров проводились совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области.

Источник: https://censor.net.ua/v3172281
 
 
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Вот она, - причина Зе-делирия в ровенской обл.
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