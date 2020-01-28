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 Происшествия, Общество
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Все про:СБУ (14284) сепаратизм (11215) Струк (20) Найем Маси (74)

 СБУ не увидела в действиях экс-регионала Струка призывов к свержению конституционного строя, - Маси Найем. ВИДЕО

Адвокат и общественный активист Маси Найем сообщил, что у СБУ нет претензий к деятельности экс-нардепа от Партии регионов Владимира Струка, который открыто поддерживал в 2014 году боевиков "ЛНР", а также проводил встречи с главарями террористов.

Об этом Найем написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, состоялась персональная встреча с главой СБУ Иваном Бакановым, на которой был поднят вопрос уголовных производств против Струка

"Целью нашей встречи было довести до руководства СБУ информацию о бездеятельности по двум уголовным производствам, фигурантом которых является бывший народный депутат. Цель была достигнута. О производствах и причинах обращения:

- первое уголовное производство по фактам причастности Струка В.А. к участию в создании "ЛНР" было открыто еще в 2014 году. Почти за 6 лет в данном производстве не было сообщено о подозрении ни одному лицу, что было мотивировано тем, что в СБУ отсутствуют достаточные доказательства;
- второе уголовное производство по фактам совершения Струком В.А. действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, открытое уже по нашему заявлению в 2019 году", - отмечает адвокат.

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Найем говорит, что СБУ уже дало ответ, вновь сообщив об отстутсвии претензий к Струку.

"Ответ по результатам приема нам предоставили достаточно быстро - менее чем через месяц. В ответе нам сообщили, что по результатам лингвистической экспертизы предоставленных нами видео, каких-либо призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя в действиях Струка В.А. установлено не было", - отмечает Найем.

СБУ не увидела в действиях экс-регионала Струка призывов к свержению конституционного строя, - Маси Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/v3172265
 
 
 Топ комментарии
 
Глава СБУ Баканов - Руководитель Студии Квартал-95. Председатель партии «Слуга народа» с 2 декабря 2017 по 27 мая 2019. Что это чмо в СБУ делает?
СБУ не увидела в действиях экс-регионала Струка призывов к свержению конституционного строя, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 2483
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не нравится, когда бубочку тыкают носом в его тупость?
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А чим він гірший за Герасимова з ПЄС,у якого Безлєр був очильником охорони,за наказом якого глав мусор Крищенко здав Горлівку?
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Парламентскую фракцию Блока Петра Порошенко возглавил Артур Герасимов. Такое решение фракция БПП приняла 3 апреля 2017 года.
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Оно ольгинское служивое брехло СБУ не увидела в действиях экс-регионала Струка призывов к свержению конституционного строя, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5519 Их тут "злых" целый табун пасется.
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так он же не доброволец, не генерал и даже не волонтер, не за что сажать его
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В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:

Падение промышленного производства:
сентябрь -1,1%,
октябрь -5%,
ноябрь -7,5%.
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%,
октябрь -11,9%,
ноябрь -14,2%,
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома).
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%.
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%.
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%.
Спад в угледобыче из-за лоббистского решения об импорте электроэнергии из России в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%,
октябрь -2,3%,
ноябрь -10,4%.
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%,
ноябрь -18,5%.
Но есть и рост. Как без него?
Например, хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300,
ноябрь - 288 900,
декабрь - 338 200.
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ нае*ать преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне, да мне это и не интересно. Мне интересно, когда ж это всё уже нае*нётся к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления "воров и барыг"?
А если представить, как оно было бы с "барыгами" дальше… Если бы без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали, и всё Гончаруку под хвост.
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Страну готовят к дефолту, что бы потом скупить всё по дешевке, включая землю.
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Глава СБУ Баканов - Руководитель Студии Квартал-95. Председатель партии «Слуга народа» с 2 декабря 2017 по 27 мая 2019. Что это чмо в СБУ делает?
СБУ не увидела в действиях экс-регионала Струка призывов к свержению конституционного строя, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 2483
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Этого никто не понимает что в СБУ он делает.. Баканов нулевка, он не профессионал своего дела.
Зеленский его поставил как просто своего человека...а на профессионализм Зе насать.
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Зато СБУ увидела в действиях Пояркова угрозы жизни оффшорника Оманского.
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це поярківське непорозуміння давно пора засунути в його ж фекалії!
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не нравится, когда бубочку тыкают носом в его тупость?
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И, по законам зелёнкиного цирка, заниматься этим должно СБУ, а не другой блогер.
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Чаво скулишь, это ваше поголовье щемить СБУ начала в особе этого Струка? СБУ не побачила в діях ексрегіонала Струка закликів до повалення конституційного ладу, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 607
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Цікаво,а ж куди вони дивляться,щоб їм повилазило?
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порднов-бохдан радить,осел керує, баклан виконує!
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сепар сепара прикроет
сепар зрадника спасёт
новоросс у оккупанта
очень смачно отсосёт...
==============
Когда упадет последняя капля зелёного яда в чашу терпения народа Украины?
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Это типа призывы к майдану? Однозначно в тюрьму.
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Це тобі не рабська росія, кацапчик. Майдан буде, зеленомразота не досидить 5-ти річний термін.
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***, я уже просто хочу эту СБУ уничтожить нахрен... Откровенные враги Украины!!!
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Зато художнику и телеведущему Пояркову СБУ вчера выдвинуло официальное обвинение в экстремизме на основании точно такой же лингвистической экспертизы. Дело в том что он Бубочку назвал дебилом и этим подрывает наше государство СБУ не побачила в діях ексрегіонала Струка закликів до повалення конституційного ладу, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 443 . Дебилы, ***
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всі кримські перевзулись і миттю достали зі шкафів наглажені фсб-ешні мундіри. А ше кількох командірували в Київ для развєддєятєльності
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у нас уже ОГПУ восстановили - Офис Ген Прокурора Украины. После федерализации Украины сделают еще и Федеральную Службу Безопасности Украины.
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зелебобы обеляют всех сепаров и рыгов
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Згадуючи Пояркова (можна цю персону любити чи ні, але тенденція): бубочка надцять років лив на усіх лайно, вимочував і обкладав, а як виліз на трибуну, то виявилось, що воно закомплексоване сцикло. І так, боти усе вичитують (і на цензорі теж), телефони слухаються (слухають у Авакяна і СБУ, і "порошенкові", кацапи, штати; усе, що треба пишеться), пошта "обраних" читається. То хай слухають/читають, бо ти, Вовочка: мале, мстиве, боягузливе НІЩО ! Як ти сам казав з гамна цукерка.
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Всі хто небажають захищати незалежність України потім все одно будуть "захищати" але вже інтереси країни-чуми
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звісно СБУ(м) не має претензій до діяльності екснардепа від "Партії регіонів" - українофоб Бакланов сам готовий стати на коліна будь-перед ким, аби тільки догодити туповатому корефану-Вошьдю та його таємному (тільки для зебілів) коханню - хйлу.. і тільки укріплювати свій особистий бізнес з Мокселем..

зелені 73%ві блди-пацифисти таки хочуть доконати Україну.. зебіли, ви робите це разом, дебіли, ***
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Зебилы, зебилы... Достал! Типа при порошке было лучше? Почему не сидит Медведчук? А Семочко тоже зебилы назначили?
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