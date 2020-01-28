 СБУ не увидела в действиях экс-регионала Струка призывов к свержению конституционного строя, - Маси Найем. ВИДЕО

Об этом Найем написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, состоялась персональная встреча с главой СБУ Иваном Бакановым, на которой был поднят вопрос уголовных производств против Струка.
"Целью нашей встречи было довести до руководства СБУ информацию о бездеятельности по двум уголовным производствам, фигурантом которых является бывший народный депутат. Цель была достигнута. О производствах и причинах обращения:
- первое уголовное производство по фактам причастности Струка В.А. к участию в создании "ЛНР" было открыто еще в 2014 году. Почти за 6 лет в данном производстве не было сообщено о подозрении ни одному лицу, что было мотивировано тем, что в СБУ отсутствуют достаточные доказательства;
- второе уголовное производство по фактам совершения Струком В.А. действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, открытое уже по нашему заявлению в 2019 году", - отмечает адвокат.
Найем говорит, что СБУ уже дало ответ, вновь сообщив об отстутсвии претензий к Струку.
"Ответ по результатам приема нам предоставили достаточно быстро - менее чем через месяц. В ответе нам сообщили, что по результатам лингвистической экспертизы предоставленных нами видео, каких-либо призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя в действиях Струка В.А. установлено не было", - отмечает Найем.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:
Падение промышленного производства:
сентябрь -1,1%,
октябрь -5%,
ноябрь -7,5%.
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%,
октябрь -11,9%,
ноябрь -14,2%,
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома).
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%.
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%.
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%.
Спад в угледобыче из-за лоббистского решения об импорте электроэнергии из России в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%,
октябрь -2,3%,
ноябрь -10,4%.
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%,
ноябрь -18,5%.
Но есть и рост. Как без него?
Например, хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300,
ноябрь - 288 900,
декабрь - 338 200.
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ нае*ать преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне, да мне это и не интересно. Мне интересно, когда ж это всё уже нае*нётся к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления "воров и барыг"?
А если представить, как оно было бы с "барыгами" дальше… Если бы без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали, и всё Гончаруку под хвост.
Зеленский его поставил как просто своего человека...а на профессионализм Зе насать.
сепар зрадника спасёт
новоросс у оккупанта
очень смачно отсосёт...
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Когда упадет последняя капля зелёного яда в чашу терпения народа Украины?
зелені 73%ві блди-пацифисти таки хочуть доконати Україну.. зебіли, ви робите це разом, дебіли, ***