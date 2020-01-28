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 Происшествия, Киевские новости
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 "Мы всех переловим...Спрячь нах#й свой телефон. Дура, бл#дь", - противникам строительства на Никольской Слободке в Киеве угрожают представители застройщика. ВИДЕО

Активисты, которые противостоят строительству жилых комплексов на Никольской Слободке, получают угрозы от представителей застройщика. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети информировала активистка ГО "Никольская Слободка" Lena Orhova.

"Почти с первых дней проведения акции за активистами следят неизестные люди и ведут фото и видеофиксацию. На акции протеста "работают" провокаторы во главе с ЛЕХА (Алексей Александрович Долгопятов 17.01.1978. Живет на Никольской Слободке). Ежедневно провоцирует, угрожает, обижает женщин, молодых девочек и пожилых людей, которые присоединились к акции. По поводу угроз написано несколько заявлений з подписями свидетелей. На сегодня уже было два нападения на активистов - 3 и 14 января. Нападением руководил "десятник титушек" Бойко Назар Сергеевич (в соцсетях Сергеев Назар 31.03.1992, живет в Дарнице)... На видео Назар Бойко лично обещает "всех переловить". Учитывая упомянутые события и избиения активистов, его угрозу можно считать реальным намерением реализовать свои угрозы активистам", - написала Lena Orhova на своей странице в ФБ.

Также смотрите: Жители столичной Никольской слободки повалили бетонный забор и сняли железную сетку на месте застройки пляжа "Зона здоровья". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители района Никольской слободки возле метро "Левобережная" пытаются противостоять строительству трех 33-этажных жилых комплексов, которые должны разместиться на небольшой прибрежной территории рядом с пляжем "Веселка". Скандалы вокруг известной застройки береговой линии Днепра идут с 2016 года. Земельный участок, на который предъявляет права малоизвестная компания ТОВ "ЛВ-Холдинг" и на котором планирует построить ЖК "Sundance", является объектом "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепра" и охраняется как культурное наследие с 2010 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Убирай его нахер! Долбо#б!" - драка со стрельбой между активистами и представителями застройщика на Никольской Слободке в Киеве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3172243
 
 
 Топ комментарии
 
зеля это собачка коломойского, такого-себе олигарха которых вы так хотите раскулачить и поделить имущество и быстро пропить.
порох это политик который раскулачил олигарха коломойского за преступление и сделал его имущесто частью государственного бюджета.
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Хуже . Он ничего не скрывал . Ему досталась ватная Украина . Каким бы он не был жадным , а в 2014 - 2019м он спас страну . Зеля на такое не способен .
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Зелєбобія,це та сама Порошенія,тільки в профіль.
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Не так,Зелебоба-це Порошенко-Янукович.
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Хуже . Он ничего не скрывал . Ему досталась ватная Украина . Каким бы он не был жадным , а в 2014 - 2019м он спас страну . Зеля на такое не способен .
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А если честно ? И без лидера и денег ? Можешь ответить , только честно .
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И как эта ЖИРНАЯ СВИНЬЯ спасала? Иловайском и Дебальцево?
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зеля это собачка коломойского, такого-себе олигарха которых вы так хотите раскулачить и поделить имущество и быстро пропить.
порох это политик который раскулачил олигарха коломойского за преступление и сделал его имущесто частью государственного бюджета.
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Поросєнко,це собачка олігарха Поросєнко.
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крот, крот, е#ать тебя в рот, уходи в другой огород!
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Мстительный он был, потомучто про "раскулаченного" им Ахметова пишет Блумбер что купил одну из самых дорогих в мире вилл. Небыло в Украине еще достойных президентов, и похоже не будет.
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были, несколько, но украинцы с подачи кацапов как правило считают их недостойными.
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То редкое чувство когда согласен со всеми комментатовами в треде этого коммента.
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"Земельный участок... охраняется как культурное наследие". Интересно где находится государство, охраняющее это наследие. И существует ли оно вообще?
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Однако, судя по лексикону, это речь настоящего героя, в судах над побратимами, в разборках с противными журналистами герои говорят точно то же!
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А когда этот" переловщик" пуховый остается один,какую песню петь будет?
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Авакову и его замам за что платят десятки тысяч зарплаты, за крышевание преступности?

Lena Orhova:

"Нагадую, що Долгопятов Олексій це та персона , яка здійснювала напад на Петра з качалки в Гідропарку
Чи відкрита кримінальна справа?
Він хвалився що підстрелив якогось дурня і йому нічого не було！Це правова держава?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=681645935686742&id=100015240257588

та співпрацює з банд-формуванням, які побили мешканців Микільській Слобідці
https://youtu.be/4x_qwY5jQLY

, які боряться проти забудовника (Насіковського) ,що всупереч законам і нормам , намагається забудувати берегову смугу Дніпра та знищити життєвий простір громади .
З поліцією Дніпровського р-ну все "на мазі"?, то добре, постукаємо вище."
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Именно такое чудо называется ЧЕПУХА МУРЧАЩАЯ
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Авакова такое,устраивает, верните Хатию, единственный нормальный силовик был за всю историю и та баба.
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Как «Исторический ландшафт Киевских гор и долины Днепра» стал частной собственностью? Если это правда и законно, то никто не имеет права препятствовать владельцу строить на своей территории
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Бл@дь .... колись в Україні почнути працювати Закони та Поліція чи ні??? Це якийсь пи#дець... погрожують на камеру й не седять.... хоча б на пів року за погрози мають сісти але не в Україні зараз.
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Українськ влада знов випробує терпіння людей Але вона не розуміє що тепер мирними протестами може не скінчитись... іїх тепер можуть просто лінчувати всіх...Люди на нервах...зброї на руках достатньо..... один вспихне і полум'я не остановити.
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Микитася затравили, а кто теперь вместо него керует банкетом?
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Цікаво хто не будь поставить тварюк на місце я маю на увазі державні правозахисні структири? Чи чесним людям треба все брати знов в свої руки? Ще раз хочу напомнити владі " Шановні!!!! Не доводьте до гріха ...Дуже прошу Приберіть цю сявоту з улиць
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Голосуйте бараны за Кличка и дальше! Ведь он такой хороший мужик и спортсмен.
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Сначала появляются обьединения людей способные себя защищать и договариваться, потом все остальное; законы судьи и слуги народа по договору а затем уже достаток.
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