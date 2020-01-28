 "Умови нам ніхто ставити не буде!": В автобусе "Луцк-Киев" отказались выключить российский сериал по просьбе волонтерок и они вышли на трассе. Перевозчик обещает уволить водителя. ВИДЕО

Об этом сообщила в Facebook член Украинского волонтерского медбатальйона "Госпитальеры" Ярина Чорногуз - одна из тех, кто просил выключить российский сериал, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел вечером 27 января в автобусе, который следовал из Луцка в Киев. Рейс выполнял автобус перевозчика ЧП Раб Т. Б., а билеты на него продавала компания Busfor.
"Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался", - написала Чорногуз.
По ее словам, водитель требовал, чтобы она узнала мнение большинства автобуса.
"Я вернулась и объяснила все то же людям, спросила важно ли им смотреть российское кино, предлагала его выключить. На нас сначала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии, что ей безразлично на каком языке, что мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальная часть автобуса просто промолчала. Упоминание, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться не оккупированными дорогами Украины, встретили молча с виновными глазами", - говорит Ярина.
Ее подруга, волонтер аэроразведки Настя Конфедерат, включила камеру на телефоне и сняла фрагмент видео этой дискуссии, после чего водитель выбил телефон у нее из рук.
Ярина добавила, что перед поездкой этот же водитель угрожал, что если они не приедут на 18.30, то он поедет без них и ему безразлично, что там в билете, хотя по билетам выезд должен был быть в 19:00. Когда же сам водитель прибыл в 19:06, извиняться за свои угрозы он отказался.
По словам Ярины, просьбу диспетчера фирмы выключить российское кино и извиниться за угрозы, водитель проигнорировал.
В конце девушки были вынуждены остановить автобус и выйти на трассе.
"Нас двоих, волонтерку аэроразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше смотреть в покое российское кино", - подытожила Ярина.
Как пишет, hromadske компания перевозчика заявила, что водителя уволят в ближайшее время, а пассажиркам компенсируют стоимость билетов.
"Это первый подобный случай с нашим водителем. Нам очень жаль и, конечно, мы извиняемся за такое его поведение. Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, как только вернется из рейса", - отметил представитель перевозчика.
После сообщения Ярины Чорногуз в Facebook на автостанции в Киеве собрались активисты, которые ожидали приезда водителя автобуса.
"Водитель-Херой поехал в объезд автостанции", - написала Чорногуз и поблагодарила неравнодушных.
Вони не воювали і голосували за Зе.
Вместе с Арденне в ядерном центре кровавого ссср работал и Вернер Шутц -тоже член НСДАП. Петер Адольф Циссен - убежденный нацист, лауреат государственной премии ссср, а еще был Густав Герц, лауреат Нобелевской премии и Ганс краски. И не Курчатов, а гитлеровская научная братия вместе с агентами в Америке обеспечили ссср ядерным потенциалом. А большинство советских ракет были самыми обычными притом точными копиями немецких Фау-2.
Ще розказували, що ця ракета закинула і першого космонавта в космос.
- Ей, парєньок! Подь сюда!
- Чьїх будєш?
- Калашнікови ми.
- Ото будєш конструктором
Украина уже не раз становилась полигоном для разного рода экспериментов.
Команда Владимира Зеленского, судя по всему, тоже хочет провести собственный эксперимент, итогом которого станет потеря украинской идентичности и денационализация.
Все дело в том, что рядовой обыватель, думающий «какая разница», на самом деде не способен различить белое и черное. Для него действительно не имеет значения язык. Такому человеку безразлично, в каком направлении двигается его страна от России, или, наоборот, в сторону РФ. Действительно - какая разница? Главное ведь, чтобы был мир, а все люди являются братьями. В Украине даже могут появиться памятники оккупантам - это ведь неважно.
После очередного перемирия на Донбассе от рук российских наемников и дальше гибнут украинцы. Но это тоже не важно - люди ведь все равно умирают.
В Украину рвутся российские артисты, являющиеся носителями «русского мира» - ничего страшного. Им ведь тоже нужно зарабатывать, а деньги, как известно, не пахнут. Зеленский поздравляет Путина с Новым годом, и не называет Россию агрессором? Тоже ничего страшного - он ведь просто хочет мира.
І воно набагато достойніше того, що майже силоміць нав'язують воділи-малороси-лузери.
15 год ·
"Мої думки тихі". Український фільм. Сходив подивився. Дуже-дуже своєрідне кіно.
Не знаю навіть з чим порівняти. В рекламі воно назване кінокомедією.
Комічних сцен там справді не бракує.
Але я б назвав його "фільмом для тих хто любить поміркувати про серйозне".
Фільм - не для всіх. Не всі його сприймуть. Це не легке розважальне кіно.
Стрічка просто насичена символами і приводами для роздумів. Фільм про зустріч світів.
Світу немолодої матері - і світу дорослого сина, який давно живе власним життям, окремо від матері. Світу кар'єри і світу сім'ї.
Звісно - божественна Ірма Вітовська, на якій зав'язаний весь фільм.
А всього я й не скажу вам зараз. Приводів подумати стрічка підкинула на кілька днів уперед. І не розчарувала.
https://news.rambler.ru/other/38834598-pravda-li-chto-avtomat-kalashnikova-izobrel-nemets-shmaysser/
Большинства.
Я правильно понял.
А девченки молодцы и в разделе участия не принимают!?????
Среди них был "порохобот", но тем не менее защищал водителя. Когда я спросил, сколько водитель себе в карман. Водитель в виде ответа передал через какую-то писюху пачку билетов. Она мне бросила чуть ли не в лицо - так ей водителя было жалко.
Из чего я сделал вывод, что дебилов в стране гораздо больше чем 73%.
Мне теперь практически все наши граждане отвратительны. Единицы нормальных ходят среди этих овощей как люди среди зомби.
Ярина добавила, что перед поездкой этот же водитель угрожал, что если они не приедут на 18.30, то он поедет без них и ему безразлично, что там в билете, хотя по билетам выезд должен был быть в 19:00. Когда же сам водитель прибыл в 19:06, извиняться за свои угрозы он отказался.
Я купил билет в кассе на вокзале. С какого перепугу водила будет угрожать, что "если они не приедут на 18.30, то он поедет без них и ему безразлично, что там в билете". Где, когда, при каких условиях такое может случиться?
"Я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова...
По ее словам, водитель требовал, чтобы она узнала мнение большинства автобуса.
Явно провоцировали конфликт.
В конце девушки были вынуждены остановить автобус и выйти на трассе.
"Нас двоих, волонтерку аэроразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше смотреть в покое российское кино", - подытожила Ярина.
Обычная поездка на рейсовом автобусе. Если человек хочет выйти в поле, в лесу, в пустыне... почему нет? Силой держать? Так статью нарисуют)
После сообщения Ярины Чорногуз в Facebook на автостанции в Киеве собрались активисты, которые ожидали приезда водителя автобуса.
Как-то быстро титушки подтянулись.)
p.s. Ну и теперь хотелось бы их увидеть в каком-то гипермаркете, где они будут требовать прекращения продажи товаров раССейского производства. И еще нужно верещать, что вокруг продавцы, покупатели... не должны говорить на русском, т.к. им это режет слух.)
На "ротацию",ага. Потрахаться и побухать на шару они едут.
зебилы рулят, нечисть поднимает голову по всей Украине!
https://24tv.ua/dyevochki_iditye_nahr_volonterki_yihali_z_pohoronu_biytsya_zsu_ta_potrapili_u_skandal_v_avtobusi_n1270736
І таке бидло вибрало у владу подібне до себе бидло.
Поэтому с приходом зеленой власти вата подняла головы.
Что говорить, если сегодня в стране под прикрытием авакяна бегают титушки ватного пропагандиста петушария, свободно разъезжает по телеканалам портнов, свободно бегают российские журналисты.
За период правления Порошенко, патриоты уже как-то привыкли к теплой ванне своего проукраинского государства и уже забыли, как во времена оккупационной пророссийской власти овоща объединялись для противостояния системе.