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 "Умови нам ніхто ставити не буде!": В автобусе "Луцк-Киев" отказались выключить российский сериал по просьбе волонтерок и они вышли на трассе. Перевозчик обещает уволить водителя. ВИДЕО

Водители автобуса, который следовал из Луцка в Киев, отказались выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса - госпитальера Ярины Чорногуз и волонтера аэроразведки Насти Конфедерат. Пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал.

Об этом сообщила в Facebook член Украинского волонтерского медбатальйона "Госпитальеры" Ярина Чорногуз - одна из тех, кто просил выключить российский сериал, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел вечером 27 января в автобусе, который следовал из Луцка в Киев. Рейс выполнял автобус перевозчика ЧП Раб Т. Б., а билеты на него продавала компания Busfor.

"Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался", - написала Чорногуз.

Умови нам ніхто ставити не буде!: В автобусе Луцк-Киев отказались выключить российский сериал по просьбе волонтерок и они вышли на трассе. Перевозчик обещает уволить водителя 01

По ее словам, водитель требовал, чтобы она узнала мнение большинства автобуса.

"Я вернулась и объяснила все то же людям, спросила важно ли им смотреть российское кино, предлагала его выключить. На нас сначала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии, что ей безразлично на каком языке, что мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальная часть автобуса просто промолчала. Упоминание, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться не оккупированными дорогами Украины, встретили молча с виновными глазами", - говорит Ярина.

Ее подруга, волонтер аэроразведки Настя Конфедерат, включила камеру на телефоне и сняла фрагмент видео этой дискуссии, после чего водитель выбил телефон у нее из рук.

Ярина добавила, что перед поездкой этот же водитель угрожал, что если они не приедут на 18.30, то он поедет без них и ему безразлично, что там в билете, хотя по билетам выезд должен был быть в 19:00. Когда же сам водитель прибыл в 19:06, извиняться за свои угрозы он отказался.

По словам Ярины, просьбу диспетчера фирмы выключить российское кино и извиниться за угрозы, водитель проигнорировал.

В конце девушки были вынуждены остановить автобус и выйти на трассе.

"Нас двоих, волонтерку аэроразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше смотреть в покое российское кино", - подытожила Ярина.

Как пишет, hromadske компания перевозчика заявила, что водителя уволят в ближайшее время, а пассажиркам компенсируют стоимость билетов.

"Это первый подобный случай с нашим водителем. Нам очень жаль и, конечно, мы извиняемся за такое его поведение. Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, как только вернется из рейса", - отметил представитель перевозчика.

После сообщения Ярины Чорногуз в Facebook на автостанции в Киеве собрались активисты, которые ожидали приезда водителя автобуса.

Умови нам ніхто ставити не буде!: В автобусе Луцк-Киев отказались выключить российский сериал по просьбе волонтерок и они вышли на трассе. Перевозчик обещает уволить водителя 02
Умови нам ніхто ставити не буде!: В автобусе Луцк-Киев отказались выключить российский сериал по просьбе волонтерок и они вышли на трассе. Перевозчик обещает уволить водителя 03

"Водитель-Херой поехал в объезд автостанции", - написала Чорногуз и поблагодарила неравнодушных.

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Источник: https://censor.net.ua/v3172214
 
   
 Топ комментарии
 
нужно найти этого тупого водилу и выбить ему зуб..
надеюсь так и случится...
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...
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!...

І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...

Т.Г. Шевченко
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Таке якраз і калякають ті, хто був проти Майдану, або яким какая_разница.
Вони не воювали і голосували за Зе.
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Модераторы вы где? Тут ватно-кацапское чучело разбушевалось.
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Ты, конечно, полный придурок, у которого палец вместо хрена, но напомню, что бандеровцы с удовольствием и очень метко мочили как фрицев из МП-40, так и нквдистов из ППШ.
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Практически все образцы оружия или его компоненты были или украдены лапотной царской Россией - ордой или кровавой тюрмой народов импереей ссср, в редких случаях-закуплены за золото. Российский ППШ - точная копия финского автомата Суоми, который достался бандитам -большевикам в Финской войне 1939-1940гг. АК-47 точная копия СТГ-44-Германия, пистолет Макарова - копия Вальтера.... и так далее. Да даже знаменитая «трехлинейка» вобрала в себя буквально все элементы бельгийского Нагана. Создать атомную бомбу и ракетное оружие помогли американские шпионы Розенберги, работавших на ссср. Но больше всего вложили труда в изготовление оружия-немецкие фашисты пленные члены нацистской партии, в частности, 41-летний Арденне. Штандартенфюрер ... лауреат сталинской премии, любимец фюрера и обладатель бронзового бюста в ссср.
Вместе с Арденне в ядерном центре кровавого ссср работал и Вернер Шутц -тоже член НСДАП. Петер Адольф Циссен - убежденный нацист, лауреат государственной премии ссср, а еще был Густав Герц, лауреат Нобелевской премии и Ганс краски. И не Курчатов, а гитлеровская научная братия вместе с агентами в Америке обеспечили ссср ядерным потенциалом. А большинство советских ракет были самыми обычными притом точными копиями немецких Фау-2.
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Підтверджую, ракета К-63, літера К, напевно вказує на Корольова, але офіцери, які проводили заняття з особовим складом батареї прямо говорили, що вона є копією німецької ФАУ.
Ще розказували, що ця ракета закинула і першого космонавта в космос.
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ну, там нєясно - свєрхґінітальний слєсарь-"лєвша" калашніков "придумав" тільки один цей гавтомат, а більш нічого. Подейкують, шо то плєнний германський німецький інженєр конструіровав, но нє могля же в савєцком саюзє вооружать войска хвашиським оружійєм, ото і в насмєшку назвали імєнєм хльопчика шо підмітав у цеху.

- Ей, парєньок! Подь сюда!

- Чьїх будєш?

- Калашнікови ми.

- Ото будєш конструктором
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если бы было хоть на небольшую долю иначе, хотя-бы половина, которым не все равно - жили бы в другой стране. Поэтому козаки презирали крестьян - им было все равно у кого быть рабом, у польского пана, или российского, им было все равно что их меняют на собак, не убивают - уже хорошо. Поэтому и развалилась сечь (которую в последствии без какого либо труда сравняла с землей российская Екатерина артилерией, через день после того как козаки завершили для нее очередную кампанию по усмирению), потому что доброй половине было все равно - кто их наниматель, московиты, или шведы, и за что они воюют - за развал Украины, или за ее независимость. В таких исторических условиях, с таким отношением друг к другу я откровенно говоря не понимаю, на чем держится Украина (впрочем являясь одной из беднейших стран на континенте пожалуй она именно там где и должна быть, кому нужны 40 миллионов лишних, нищих ртов в нынешних условиях - рабство уже давно под табу, вот и шарахаются от Украины просто как от прокаженных, в том числе и мировые производители техники которые по сути вытянули экномики всех наших соседей, возьми любую именитую технику в руки - сделано в Словакии, Польше, Чехии, Сербии, Венгрии, прочих (миллиарды долларов налогов, десятки тысяч рабочих мест) и никогда в Украине - не заставляет задуматься, почему так, хохлы?
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Команда Зеленского хочет провести с Украиной эксперимент, результатом которого станет утрата национальной идентичности и денационализация
Украина уже не раз становилась полигоном для разного рода экспериментов.
Команда Владимира Зеленского, судя по всему, тоже хочет провести собственный эксперимент, итогом которого станет потеря украинской идентичности и денационализация.

Все дело в том, что рядовой обыватель, думающий «какая разница», на самом деде не способен различить белое и черное. Для него действительно не имеет значения язык. Такому человеку безразлично, в каком направлении двигается его страна от России, или, наоборот, в сторону РФ. Действительно - какая разница? Главное ведь, чтобы был мир, а все люди являются братьями. В Украине даже могут появиться памятники оккупантам - это ведь неважно.
После очередного перемирия на Донбассе от рук российских наемников и дальше гибнут украинцы. Но это тоже не важно - люди ведь все равно умирают.
В Украину рвутся российские артисты, являющиеся носителями «русского мира» - ничего страшного. Им ведь тоже нужно зарабатывать, а деньги, как известно, не пахнут. Зеленский поздравляет Путина с Новым годом, и не называет Россию агрессором? Тоже ничего страшного - он ведь просто хочет мира.
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Якби наші ЗМІ були насправді патріотичними і розуміли, що справжні журналісти мають бути не тільки дзеркалом, яке відображує існуючу дійсність, але і мають піднімати суспільство хоча би на щабель вище в його розвитку, то вони би регулярно пропагували достойне українське кіно, якого за останні роки з'явилось достатньо.
І воно набагато достойніше того, що майже силоміць нав'язують воділи-малороси-лузери.
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Дмитро "Калинчук" Вовнянко
15 год ·

"Мої думки тихі". Український фільм. Сходив подивився. Дуже-дуже своєрідне кіно.

Не знаю навіть з чим порівняти. В рекламі воно назване кінокомедією.
Комічних сцен там справді не бракує.
Але я б назвав його "фільмом для тих хто любить поміркувати про серйозне".

Фільм - не для всіх. Не всі його сприймуть. Це не легке розважальне кіно.
Стрічка просто насичена символами і приводами для роздумів. Фільм про зустріч світів.
Світу немолодої матері - і світу дорослого сина, який давно живе власним життям, окремо від матері. Світу кар'єри і світу сім'ї.

Звісно - божественна Ірма Вітовська, на якій зав'язаний весь фільм.
А всього я й не скажу вам зараз. Приводів подумати стрічка підкинула на кілька днів уперед. І не розчарувала.
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Прізвище ватного водія - в студію! Адресу - також. Щоб горіла земля в нього під ногами. Щоб боявся виходити з дому. Щоб знав, що ні в Україні, ні в Європі йому спокою не буде. Щоб його родичі проклинали, що люди плюють їм в обличчя. Щоб діти боялися буллінга, поки тут живуть. Це було б гарним прикладом для тих, хто ще не розуміє, що в нас війна.
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Так то прізвище перевізника. Який до речі, вину визнає. А прізвище ватного водія?
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Україна таким чином претворюється в другу Білорусь. де нібито всеодно російська чи білоруська. але білоруською говорять одиниці. Під час війни недопустима пропаганда російської культури. а серіал саме такою і є. тому що всі її жертви це потенційні колаборанти.
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Войну надо заканчивать.
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Ністрілять і атхадіть да Днєпра чи як?
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Вам не терпиться знову дружити з московитами? Так орда велика. Хочете дружити - живіть там. Хочете роуской культури - живіть там. А українцям тут рускій мір не потрібен.
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ну вот - сперва "какая разница / надоели эти активисты / у мене друззя в рассии". А потом людей тащут на подвал, отрезают уши, сверлят коленки, и т.п.
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Почитав я статтю про мольфара. що пророчить розділ України в 2021-ому. З таким клоуном у баранки і зебілами-пасажирами цілком ймовірно. Дана ситуація з двома пасажирками прям відображення того. шо коїться в країні під девізом Какая разніца.
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То есть раздел произойдет,из за таких как водила и пассажиры.
Большинства.
Я правильно понял.
А девченки молодцы и в разделе участия не принимают!?????
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Розділ відбудеться через те. що більшості всеодно під ким бути.
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наши люди в большинстве - безвольные твари. Меня так же всей маршруткой затыкали в КИЕВЕ, когда я потребовал выключить шансон.
Среди них был "порохобот", но тем не менее защищал водителя. Когда я спросил, сколько водитель себе в карман. Водитель в виде ответа передал через какую-то писюху пачку билетов. Она мне бросила чуть ли не в лицо - так ей водителя было жалко.
Из чего я сделал вывод, что дебилов в стране гораздо больше чем 73%.
Мне теперь практически все наши граждане отвратительны. Единицы нормальных ходят среди этих овощей как люди среди зомби.
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Сейчас наша страна называется СПБ - Страна Победившего Быдла.Новая власть пришла с лозунгами и желаниями черни,холопов,глистов - жрать,срать,ржать,на халяву,не мешайте спокойно жить,какаразница.Вот вся эта гниль и полезла из всех щелей,показывая настоящего прастого нариду.
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Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. - Александр Герцен
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Сейчас наша страна называется СПБ - Страна Победившего Быдла.Новая власть пришла с лозунгами и желаниями черни,холопов,глистов - жрать,срать,ржать,на халяву,не мешайте спокойно жить,какаразница.Вот вся эта гниль и полезла из всех щелей,показывая суть настоящего прастого нариду.
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Люмпен він такий - і на Сході і на Заході України однаковий, ******* блатняк, хоч ні разу не сиділи в тюрязі, ******* Расєю, хоч ні разу там не були, Україні птрібні ПСІХІАТРИ на вищому рівні у всіх комісіях і комітетах влади, бо ватні люди вже не відрізняють фантазію від реальності "Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія - Цензор.НЕТ 3648
"Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія - Цензор.НЕТ 4075
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Мутная ситуация "Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія - Цензор.НЕТ 1096

Ярина добавила, что перед поездкой этот же водитель угрожал, что если они не приедут на 18.30, то он поедет без них и ему безразлично, что там в билете, хотя по билетам выезд должен был быть в 19:00. Когда же сам водитель прибыл в 19:06, извиняться за свои угрозы он отказался.


Я купил билет в кассе на вокзале. С какого перепугу водила будет угрожать, что "если они не приедут на 18.30, то он поедет без них и ему безразлично, что там в билете". Где, когда, при каких условиях такое может случиться?



"Я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова...
По ее словам, водитель требовал, чтобы она узнала мнение большинства автобуса.


Явно провоцировали конфликт.

В конце девушки были вынуждены остановить автобус и выйти на трассе.
"Нас двоих, волонтерку аэроразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше смотреть в покое российское кино", - подытожила Ярина.


Обычная поездка на рейсовом автобусе. Если человек хочет выйти в поле, в лесу, в пустыне... почему нет? Силой держать? Так статью нарисуют)

После сообщения Ярины Чорногуз в Facebook на автостанции в Киеве собрались активисты, которые ожидали приезда водителя автобуса.


Как-то быстро титушки подтянулись.)

p.s. Ну и теперь хотелось бы их увидеть в каком-то гипермаркете, где они будут требовать прекращения продажи товаров раССейского производства. И еще нужно верещать, что вокруг продавцы, покупатели... не должны говорить на русском, т.к. им это режет слух.)
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На весь автобус виявилось лише 2 ЛЮДИНИ, а решта просто людішки, і саме з ціеї решти і змальовано посил преЗЕдента" какаяразница"
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Типичный избиратель Зеленского. Которому как и его божеству из Омана-"какая разница"!
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Две тупые быдломрази. И кто разжигает и делит Украину по языку?
На "ротацию",ага. Потрахаться и побухать на шару они едут.
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ничего вы уже не сделаете - реванш произошел в апреле 2019 года...
зебилы рулят, нечисть поднимает голову по всей Украине!
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Молодцы девченки. Надо шевелить людей, ведь равнодушие хуже ненависти. Чьи то дети гибнут на фронте, а остальных чужая боль не касается.
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у відеозаписі чутно вигуки: "Дєвочкі, ідітє нах*р"
https://24tv.ua/dyevochki_iditye_nahr_volonterki_yihali_z_pohoronu_biytsya_zsu_ta_potrapili_u_skandal_v_avtobusi_n1270736
І таке бидло вибрало у владу подібне до себе бидло.
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Олигархи решили умиротворить ***** откатом в 2013 год с помощью спецпроекта "Зебил и его 73 процента", думая, что таким образом они смогут остановить наступление на Украину.

Поэтому с приходом зеленой власти вата подняла головы.

Что говорить, если сегодня в стране под прикрытием авакяна бегают титушки ватного пропагандиста петушария, свободно разъезжает по телеканалам портнов, свободно бегают российские журналисты.
За период правления Порошенко, патриоты уже как-то привыкли к теплой ванне своего проукраинского государства и уже забыли, как во времена оккупационной пророссийской власти овоща объединялись для противостояния системе.
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Зеленский ! Вот это и есть твоя #какаяразница в полный рост... Это #какаяразница высадила зимой в чистом поле на дорогу наших защитниц. Но самое главное - дорога была асфальтированная!
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А шо тут нового? Неоднократно ездил автобусами из Киева до и за границу....Это в каждом автобусе так. И протестуй не протестуй, а "физрука" тебе покажут.
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Винен не водій , а Парламент , який не вводить кримінальну відповідальність за популяризацію російського фашизму серед масового скупчення людей і в транспорті .
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А какой сериал-то был? Клятi луцкие ватники. "Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія - Цензор.НЕТ 5313
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