 "Если есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - Милованов. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр развития экономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у вас есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - пошутил Милованов, отвечая на вопрос, какое будут отношение к инвесторам с 90 млн вложений.

Министр не считает, что выделение персональных менеджеров для крупных инвесторов создает неравные права для ведения бизнеса в Украине.

"Давайте будем честными, в любой стране, в зависимости от уровня инвестиций внимание правительства к инвестору будет усиливаться. Президент или премьер-министр любой развитой страны более вероятно встретится с инвестором, который вложит не 100 млн, а 10 млрд. С радостью встретится, но с групой инвесторов, которые будут вкладывать меньше. Также и мы", - сказал Милованов.

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При этом он пообещал поддержку всем видам бизнеса в Украине.

"Мы готовы работать и поддерживать всех, мы делаем конкретные вещи для тех у кого меньшие суммы инвестиций, или кто только хочет начать свой бизнес. Например программа "5-7-9", кредитование для малого и среднего бизнеса", - добавил чиновник.

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