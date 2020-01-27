 "Если есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - Милованов. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр развития экономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"Если у вас есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - пошутил Милованов, отвечая на вопрос, какое будут отношение к инвесторам с 90 млн вложений.
Министр не считает, что выделение персональных менеджеров для крупных инвесторов создает неравные права для ведения бизнеса в Украине.
"Давайте будем честными, в любой стране, в зависимости от уровня инвестиций внимание правительства к инвестору будет усиливаться. Президент или премьер-министр любой развитой страны более вероятно встретится с инвестором, который вложит не 100 млн, а 10 млрд. С радостью встретится, но с групой инвесторов, которые будут вкладывать меньше. Также и мы", - сказал Милованов.
При этом он пообещал поддержку всем видам бизнеса в Украине.
"Мы готовы работать и поддерживать всех, мы делаем конкретные вещи для тех у кого меньшие суммы инвестиций, или кто только хочет начать свой бизнес. Например программа "5-7-9", кредитование для малого и среднего бизнеса", - добавил чиновник.
Процедурки и в люлю.
Серьезно
Счастье - это заниматься СВОИМ делом и жить СВОЕЙ жизнью. Не занимать ЧУЖОЕ место.
Потому что, когда ты занимаешь НЕ свое место в пространстве-времени - то от этого плохо становится в первую очередь ТЕБЕ. И, если место значимое - то от этого твоего "несовпадения" еще и "возмущает пространство" (цунами, пожары, наводнения, землетрясения - и прочие "веселости"). Да, я в это верю.
Я желаю Зеленскому снова вернуться к юмору и смешить/развлекать людей (что у него, признаюсь, получалось неплохо - хотя такой юмор not my cup of tea).
Уходите из политики. Можно - "по состоянию здоровья". Можно - по собственному. Это конституционно. Это честно.
Поверьте, так будет лучше для всех
Вы и сами соскучились по семье и детям - и КАЖДЫЙ новый день президентства для вас - как день каторги. Это видно
Это видно невооруженным глазом. Всем
Оно вам надо?
...
З нашою специфікою, щоправда, потрібен скоріше "investment Virgil" - хто знайомий з творчістю Данте Аліг'єрі, той оцінить чорний гумор