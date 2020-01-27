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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (939) инвесторы (248) Милованов Тимофей (145)

 "Если есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - Милованов. ВИДЕО

Правительство Украины будет оказывать поддержку всем видам бизнеса, а не только крупным инвесторам с портфелем от 100 млн. долл.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр развития экономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у вас есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - пошутил Милованов, отвечая на вопрос, какое будут отношение к инвесторам с 90 млн вложений.

Министр не считает, что выделение персональных менеджеров для крупных инвесторов создает неравные права для ведения бизнеса в Украине.

"Давайте будем честными, в любой стране, в зависимости от уровня инвестиций внимание правительства к инвестору будет усиливаться. Президент или премьер-министр любой развитой страны более вероятно встретится с инвестором, который вложит не 100 млн, а 10 млрд. С радостью встретится, но с групой инвесторов, которые будут вкладывать меньше. Также и мы", - сказал Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на форуме в Давосе: Каждому инвестору, который вложит в Украину от $100 млн, обеспечим контракт с государством о защите

При этом он пообещал поддержку всем видам бизнеса в Украине.

"Мы готовы работать и поддерживать всех, мы делаем конкретные вещи для тех у кого меньшие суммы инвестиций, или кто только хочет начать свой бизнес. Например программа "5-7-9", кредитование для малого и среднего бизнеса", - добавил чиновник.

Также читайте: "Инвестиционную няню" дадут не только иностранным инвесторам, но и отечественным, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/v3172177
 
 
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Посему Бородатую бабушку которая очень любит большие деньги назвали *инвестиционная няня*??
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Мілованов а є ахмєтов який замість інвестицій в Україну вивів двісті лямів і купив собі віллу
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Инвестиционного санитара уже пора вызывать.
Процедурки и в люлю.
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ПЗДЦ!!! правильно подмечено-теперь в Украине с анекдотами совсем беда, никто не смеется, воспринимают как новости.
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этому дурику самому няня нужна - сопли вытирать. как и половине ко-манды зе-оманского.
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Кто-то уберите от этого сумасшедшего наркотики!
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Зеленскому хотел бы пожелать ему снова стать счастливым.
Серьезно
Счастье - это заниматься СВОИМ делом и жить СВОЕЙ жизнью. Не занимать ЧУЖОЕ место.
Потому что, когда ты занимаешь НЕ свое место в пространстве-времени - то от этого плохо становится в первую очередь ТЕБЕ. И, если место значимое - то от этого твоего "несовпадения" еще и "возмущает пространство" (цунами, пожары, наводнения, землетрясения - и прочие "веселости"). Да, я в это верю.
Я желаю Зеленскому снова вернуться к юмору и смешить/развлекать людей (что у него, признаюсь, получалось неплохо - хотя такой юмор not my cup of tea).
Уходите из политики. Можно - "по состоянию здоровья". Можно - по собственному. Это конституционно. Это честно.
Поверьте, так будет лучше для всех
Вы и сами соскучились по семье и детям - и КАЖДЫЙ новый день президентства для вас - как день каторги. Это видно
Это видно невооруженным глазом. Всем
Оно вам надо?
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так эти глупцы так и не поняли - закон и законность нужна а не какие то решалы, не могу представить себя западного инвестора который пойдёт инвестировать и его прикроет какая то няня - правительство идиотов с туманом в бошках.
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Сообразить на троих, тоже вариант
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Вони симулюють чи справді розумово відсталі? Не знайшли жодного іншого сліва з подібним значенням (companion, guide, assistant, adviser...) - ніт, оце дебілкувато-інфантильне NANNY.
...
З нашою специфікою, щоправда, потрібен скоріше "investment Virgil" - хто знайомий з творчістю Данте Аліг'єрі, той оцінить чорний гумор
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О, нарешті зелені іканамісти на Слабоді слова. Послухав трохи про радіоняню для інвесторів і вимкнув.
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Обісрались по повній і шукать няню, щоб сраку витерла!
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Господи, дай сил Украине пережить этих долб....бов
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Уявляю увагу від цієї "інвестиційної няні", ,яка поставить інвестора на "счьотчік". А ще НАБУ буде цією "нянєю".
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"Если у вас есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", Источник: https://censor.net.ua/v3172177 и статью читать не стал!!о каких ,,нянях на двоих?" речь??если этим ЗЕидиотам (в правительсьве)самим надо на каждого как минимум две а то и три ,,няни!!" (несут всякую хрень сами не соображая) "Если есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - Милованов - Цензор.НЕТ 9247 "Если есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - Милованов - Цензор.НЕТ 445
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Какие инвесторы, идиотина? Если никто даже не считает нужным твоего шефа с днюхой поздравить... Мы в полной дупе, панове(
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