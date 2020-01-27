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Все про:Ахметов (1878) недвижимость (687) Франция (2175)

 Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Компания SCM Holdings Limited украинского миллиардера Рината Ахметова приобрела за 200 миллионов евро имение на Французской Ривьере в итальянской компании Campari.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

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Отмечается, что компания Ахметова купила виллу Les Cèdres после того, как итальянский производитель напитков объявил о его продаже в прошлом году. Особняк расположен в Сен-Жан-Кап-Ферра. Как пишет издание, факт покупки подтвердил человек, знакомый с ситуацией. В то же время, в компании Ахметова отказались комментировать, будет ли он использовать виллу как частную резиденцию.

О том же пишут на сайте SCM Holdings Limited: "Компания рассматривает недвижимость как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость - ключевая сфера бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, наряду с добычей полезных ископаемых, металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом".

Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 01
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 02

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Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 03
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 04
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 05
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 06
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 07
Фото: telegraph.co.uk

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Отметим, что виллу Les Cèdres на побережье Средиземного моря в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра построили в XIX веке. В начале ХХ столетия дом принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier.

В 2016 году компанию, владеющую Grand Marnier, выкупил концерн Campari. Он и продал виллу компании Рината Ахметова SCM Holdings Limited. Площадь особняка с 14 спальнями составляет почти 1700 кв.м.

Источник: https://censor.net.ua/v3172158
 
 
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оперативный вы сайт конечно) эта новость еще с обеда на других ресурсах обсасывается
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але людина з жиру біситься.
от навіщо стільки будинків ???
всякого хламу, майна ?
та побудуй університет, лікарню, щось монументальне, яке би увіковічило твоє ім'я.
але це не про наших багатіїв.
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прибутки приховують.
щоби менше платити податків.
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Ахметов уволил 30% сотрудников на своих предприятиях .
Совпадение ?
Не думаю ...
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Альтернатива Оману. Зе, пора відпочити в колі друзів.
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Наверняка, либо в этом виноват Зеленский, либо это личная заслуга Парашенки.
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Ну и длинные уши ***** за всем этим торчат (или что там у него торчит обычно?)
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Внешне природа просто замечательная, а вот внутри стиль как будто современное безвкусное ворье возомнило себя королями эпохи Ренессанса. Впрочем, так оно видимо и есть.
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Оце песики тарифи на електроенергію,тепло і газ дякуючи п"яти рокам правлінні бариги і свинарника.
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Якщо поганий Зеленський то чому кожного місяця знижується ціна на газ ,і долар не 29 а 24.
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о порохосрань дичь гонит Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу - Цензор.НЕТ 7629 всё шо ты перечислило именно при Святом Парашонке процветало либо было узаконено с отсрочкой. И да, при говнокомандуваче орки оттяпали больше земли чем при нём добровольцы смогли вернуть....но тебе как одному из самых упоротых порохоботов пробелы в памяти простительны!
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Ну да это при Пете начали газовые трубы в домах мерить, чтобы брать за доставку газа. Барыга Петя-то барыга, но цены росли и до него и без всякой войны. Изучай
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу - Цензор.НЕТ 2108
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А яка **** як не песи і зрадофронт прийняли зелені тарифи для татарина і якраз при песу стали брати за транспортування газу і 1 долар з 8 до 28.грн ,тож вивчай ти грамотій і дивись на ахметкіне придбання за твої гроші -дебіл.
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И что? Ну купил и купил. Бабки есть, а уголовных дел нет. И к тому же только за одного Фреда ФК "Шахтер" (читай Ахметов) получил 59 млн. евро
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу - Цензор.НЕТ 8723
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а "Украина" берет в это время кредиты, для..... Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу - Цензор.НЕТ 353

Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Украины кредит в размере 200 млн евро. Эти деньги пойдут на восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, средства используются с целью инвестирования в восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечение надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.
Жан-Эрик де Загон отметил, что целью кредита является улучшение уровня жизни жителей Восточной Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3128586
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вірус добереця і до вілла де цедрес
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Это надо лугандонам на кпп показывать. Гудок для них бох. Ссат кипятком на него
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им макароны(за их счет) себе виллу(то же за их счет)...все "честно"
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А мог бы в экономику Украины деньги вложить если бы был патриотом. Зато на своем каеале себя каждый час хвалит. Для наших олигархов Украина просто источник дохода.
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Так украинцы всё оплатят! За ТВ, за транспортировку + коэфициент и тд. и тп. Ахмету нужен покой и отдых. C ним сейчас боряться, зело.
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За столько же продали китайцам Мотор-Сич (225 млн. евро). То есть одна французская дача стоит как стратегическое предприятия Украины с почти 30 тысячами сотрудников. В этом корень проблем всех стран третьего мира.
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яхта коломоши за 200 лямов(одна тока лодочка млеать) вообще никого не смущаеть...
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Все- завистники! Это он для оздоровления работников "Метинвеста" купил! Будет там теперь санаторий. Понятно- бесплатный. Ахметов ведь добрейшей души человек, просто на него клевещут, завистники.

Щас нашлёпал, то шо выше... Перечитал... И подумал: наверное, я зря курить бросил, бо что-то с башкой- не то, явно.
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Зато Рината Ахметова (в смысе помощь) какждый день спасает лугандон!
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Это только у меня один вопрос возникает: почему эти деньги не пошли в бюджет во время войны ?
Саакашвили доказал, что это возможно.
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Это не там снимали фильм "Отпетые мошенники"?

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деньги на виллу ______________"Компании группы ДТЭК в конце 2019 года перестали платить за услуги передачи энергии государственной компании "Укрэнерго" и по состоянию на 10 января накопили долг в размере 544,48 миллиона гривен" Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу - Цензор.НЕТ 7310
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Ахметов лыжи что ли смзывает. Это огромная колоссальная сумма, даже для миллиардеров. Хочет татарчонок шпилевой как король Людовик дожить. Не получится, только отойдет от дел, хоть немного ослабнет, сразу потянутся к шеи "короля Даунбасса" холодные руки мести.
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Вот что дюссельдорф и роттердам ++ животворящий делает из обычного гопника- хозяином 200-й миллионой виллы.
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Какая роскошь. Одним реформы в виде повышения тарифов и цен, а другим дворцы, в этом вся суть их ценностей, которые навязывают людям.
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