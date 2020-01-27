 Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Отмечается, что компания Ахметова купила виллу Les Cèdres после того, как итальянский производитель напитков объявил о его продаже в прошлом году. Особняк расположен в Сен-Жан-Кап-Ферра. Как пишет издание, факт покупки подтвердил человек, знакомый с ситуацией. В то же время, в компании Ахметова отказались комментировать, будет ли он использовать виллу как частную резиденцию.
О том же пишут на сайте SCM Holdings Limited: "Компания рассматривает недвижимость как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость - ключевая сфера бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, наряду с добычей полезных ископаемых, металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом".
Отметим, что виллу Les Cèdres на побережье Средиземного моря в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра построили в XIX веке. В начале ХХ столетия дом принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier.
В 2016 году компанию, владеющую Grand Marnier, выкупил концерн Campari. Он и продал виллу компании Рината Ахметова SCM Holdings Limited. Площадь особняка с 14 спальнями составляет почти 1700 кв.м.
от навіщо стільки будинків ???
всякого хламу, майна ?
та побудуй університет, лікарню, щось монументальне, яке би увіковічило твоє ім'я.
але це не про наших багатіїв.
щоби менше платити податків.
Совпадение ?
Не думаю ...
Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Украины кредит в размере 200 млн евро. Эти деньги пойдут на восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, средства используются с целью инвестирования в восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечение надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.
Жан-Эрик де Загон отметил, что целью кредита является улучшение уровня жизни жителей Восточной Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3128586
Щас нашлёпал, то шо выше... Перечитал... И подумал: наверное, я зря курить бросил, бо что-то с башкой- не то, явно.
Саакашвили доказал, что это возможно.
20:19Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Як погано стикуються ці дві новини. Кому допомагати ??????