 Зеленский: "Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявил на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в понедельник в Освенциме.

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездеятельность", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины убежден, что только сплоченность международного сообщества позволить дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.

Зеленский отметил, что все государства мира должны сказать "нет" тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любым проявлениям ненависти и нетерпимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина и Польша не просто соседи - мы братья и сестры