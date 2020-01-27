 "Собака ты! Война с Россией, а не гражданская! От п#дарас!", - на пророссийском митинге в Харькове избили соратника Медведчука. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, у стен Харьковской обладминистрации было около десятка человек, которые пришли поддержать анонсированный митинг "в поддержку развития, защиты русского языка". Среди них был и организатор акции - глава местной ячейки ОПЗЖ Андрей Лесик.

На акцию пришли и активисты проукраинских организаций, которые попытались прогнать Лесика. В частности, и представители "Нацкорпуса", которые прорвались к Лесику и стали выталкивать его в сторону от ХОГА. Завязалась драка, Лесик получил несколько ударов по лицу.

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