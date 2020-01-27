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 Политика Украины, Общество
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Все про:драка (1784) Харьков (4552) русский язык (399) Лесик (8)

 "Собака ты! Война с Россией, а не гражданская! От п#дарас!", - на пророссийском митинге в Харькове избили соратника Медведчука. ВИДЕО

В Харькове пророссийский митинг, организованный местной ячейкой партии ОПЗЖ, завершился дракой с применением слезоточивого газа. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, у стен Харьковской обладминистрации было около десятка человек, которые пришли поддержать анонсированный митинг "в поддержку развития, защиты русского языка". Среди них был и организатор акции - глава местной ячейки ОПЗЖ Андрей Лесик.

На акцию пришли и активисты проукраинских организаций, которые попытались прогнать Лесика. В частности, и представители "Нацкорпуса", которые прорвались к Лесику и стали выталкивать его в сторону от ХОГА. Завязалась драка, Лесик получил несколько ударов по лицу.

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Источник: https://censor.net.ua/v3172044
 
   
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Лучше б избили самого ведмертвечука или портнова. но и так не плохо "Собака ты! Война с Россией, а не гражданская! От п#дарас!", - на пророссийском митинге в Харькове избили соратника Медведчука - Цензор.НЕТ 4858
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Мертведчук собой не рискует - шестерок посылает отдуваться.
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ну реально то Порошенко войны не объявил......А агрессия и окупация ЕСТЬ....
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Польша в 1939 ну реально то войны немцам и совкам не объявляла... Наверное была гражданская...
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Так и СССР в 41м Германии войну не объявлял вроде - кто нападал, тот и объявлял войну.
Другое дело, что у брехливой насквозь Московии национальная идея "а кто это сдеелал, а?"
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А с хрена ли войну должна объявлять защищающаяся сторона?
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Ведь жертва должна войну объявлять, а не агрессор.
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..СССР Гитлеру войну объявлял? А Германия объявила, да только брехливые всю историю говорили, что без объявления войны. Или с мозгами вообще проблема? Вытекли или от рождения не было?
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Согласно определению ООН :

Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении.Статья 2
Применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава является prima facie свидетельством акта агрессии. Определение о том, что акт агрессии был совершен, не будет оправданным в свете других соответствующих обстоятельств, включая тот факт, что соответствующие акты или их последствия не носят достаточно серьезного характера. Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
и т.д.
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пока холопы ********* паны мешки с денежками набивают

как работает пропаганда стравливания язык, вера, партийность региональная принадлежность киты управления толпой
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.. ну пойди...обнимись с братьями!! Их там много в Донецке, Луганске!! Они ведь ***поймут*** твою простоту и желание жить мирно!!! Точно так , как шимпанЗе заглядывает ***** в очи. Может они хоть тебе мозг прочистят. Если не размажут его по асфальту.
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Очередной сторонник дружбы с лаптерейхом пострадал от злых биндер
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Гдето тихонько заплакал шуфрич...истосковался по физическим замечаниям
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О, как.
Все "защищают" русский язык.
Переписать бы их всех - и на учет в харьковский психдиспансер.
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.....качают ХАРЬКОВ (((((, на подходе Одеса (3 травня )
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та нормально! лесику по откормленной ряхе...объяснили
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Лесик получил несколько ударов по лицу - ну, наконец-то позитив
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митинг "в поддержку развития, защиты русского языка"

Лесик кілька раз отримав в пику -
гарний позитив.
Та язик він не пошкдив -
значить, захистив. "Собака ти! Війна з Росією, а не громадянська! От п#дарас!", - на проросійському мітингу в Харкові побили соратника Медведчука - Цензор.НЕТ 2183
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Жаль под статьей нельзя ставить "СУПЕР" !
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Слишком украинцы толерантные ко всякой падали.
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В Харкові задовго до війни мутила воду рускаязичнайа чєлюсть, як і на Домбасі.
"Собака ти! Війна з Росією, а не громадянська! От п#дарас!", - на проросійському мітингу в Харкові побили соратника Медведчука - Цензор.НЕТ 1068
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А что харковчане хотели с таким мером? Кернес-мразь которая звал рф в 2014 году. А потом быстро переобулся и его пригрел порох. Если ему выгодно будет он снова напялит ленту орков на себя.
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його обирають, бо він алеї в місті будує.
асфальт асфальтує... там все одно кращого не оберуть.
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Эта тварь Лесик - любитель повыступать про "гражданскую войну" в программе у Скабеевой.
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понравилось....
а куда этих защитников изыка повезли в ментовских бусиках...?
нужно на поезд который идет прямо на Московию без пересадок...
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нужно на жд переезд того поезда, который идет прямо на Московию без пересадок...
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Без мордобоя державу не відстояти.
П'ята колона повинна бути битою та заляканою
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Этому мерзавцу вроде балончиком в морду прыснули, а не кулаком...хотя, может быть, и то, и другое.
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Бить нужно до смерти. По другому не дойдет. Слишком мало.
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О тако б дивився і дивився б без кінця такі видюхи ...!)
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Якщо не боротись і не битись - віднімуть у України ще й Харківщину.
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