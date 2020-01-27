 "Собака ты! Война с Россией, а не гражданская! От п#дарас!", - на пророссийском митинге в Харькове избили соратника Медведчука. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, у стен Харьковской обладминистрации было около десятка человек, которые пришли поддержать анонсированный митинг "в поддержку развития, защиты русского языка". Среди них был и организатор акции - глава местной ячейки ОПЗЖ Андрей Лесик.
На акцию пришли и активисты проукраинских организаций, которые попытались прогнать Лесика. В частности, и представители "Нацкорпуса", которые прорвались к Лесику и стали выталкивать его в сторону от ХОГА. Завязалась драка, Лесик получил несколько ударов по лицу.
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Другое дело, что у брехливой насквозь Московии национальная идея "а кто это сдеелал, а?"
Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении.Статья 2
Применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава является prima facie свидетельством акта агрессии. Определение о том, что акт агрессии был совершен, не будет оправданным в свете других соответствующих обстоятельств, включая тот факт, что соответствующие акты или их последствия не носят достаточно серьезного характера. Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
и т.д.
как работает пропаганда стравливания язык, вера, партийность региональная принадлежность киты управления толпой
Все "защищают" русский язык.
Переписать бы их всех - и на учет в харьковский психдиспансер.
Лесик кілька раз отримав в пику -
гарний позитив.
Та язик він не пошкдив -
значить, захистив.
асфальт асфальтує... там все одно кращого не оберуть.
а куда этих защитников изыка повезли в ментовских бусиках...?
нужно на поезд который идет прямо на Московию без пересадок...
П'ята колона повинна бути битою та заляканою