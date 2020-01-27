 В Киеве горит помещение бывшего Министерства культуры: идет эвакуация людей. ВИДЕО

"В помещении бывшего Министерства культуры (ул. Ивана Франко, 19) произошел пожар. Работают подразделения ГСЧС. Большинство сотрудников эвакуированы, эвакуация продолжается", - сообщается на странице Минкульта в соцсети Фейсбук в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.

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