 В Киеве горит помещение бывшего Министерства культуры: идет эвакуация людей. ВИДЕО

"В помещении бывшего Министерства культуры (ул. Ивана Франко, 19) произошел пожар. Работают подразделения ГСЧС. Большинство сотрудников эвакуированы, эвакуация продолжается", - сообщается на странице Минкульта в соцсети Фейсбук в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.
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+4
Зебіли вже й туди добрались....
+3
горить куячечна
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блин!!! опередил)))
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Гундяй Крестовоздвиженский
горить куячечна
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27.01.2020 11:14
Мне нравится 3
Шрек Баблокат
блин!!! опередил)))
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27.01.2020 11:21
Мне нравится 2
Підлога Маккартні
Министерство культуры не должно существовать в стране как институция, если 73 % его населения быдло-скот, восспитанный на идеалах и принцыпах квартала, сватов и лиги смеха
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27.01.2020 11:24
Мне нравится 2
des_104
а всё потому, что вовремя не переименовали в "Офис культуры".
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27.01.2020 11:17
Мне нравится 2
Злий Грицько
Зебіли вже й туди добрались....
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27.01.2020 11:17
Мне нравится 6
Александр Т 6dffb803
Там самая большая з/плата-- была.
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27.01.2020 11:19
Мне нравится 1
леха косой
Вот и ПРЕМИЙКА готова министру культуры, за своевременную эвакуацию.
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27.01.2020 11:21
Мне нравится 1
Rhodesian
Аваков, чтобы два раза не вставать, повесит поджог на "убийц" Шеремета.. Тем более, что это улица Франко, недалеко от того самого места
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27.01.2020 11:23
Мне нравится 2
Иннокентий beer
завхоз прочитал новость и выпил 100 грамм валерьянки
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27.01.2020 11:25
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morkvodzeb 8289db34
Снести хотят, что тут не понятно, и построить что-нибудь...
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27.01.2020 11:29
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Den Tag
Культура попередників вже давно згоріла-лишилася макулатура,яку вирішили спалити,аби замести сліди.
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27.01.2020 11:35
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des_104
пральна. надо же где-то Офис Квартала-95 размещать. какие зелебобики, такая и культура.
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27.01.2020 11:43
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Den Tag
Не все ж поросені ферми будувати та песі будки.
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27.01.2020 11:49
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Вольный Каменьщик
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27.01.2020 11:52
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