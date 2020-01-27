EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  3268  14
Все про:Министерство культуры (382) пожар (3911) Министерство культуры, молодежи и спорта (21)

 В Киеве горит помещение бывшего Министерства культуры: идет эвакуация людей. ВИДЕО

В понедельник утром в Киеве административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины произошел пожар и в настоящее время идет эвакуация людей.

"В помещении бывшего Министерства культуры (ул. Ивана Франко, 19) произошел пожар. Работают подразделения ГСЧС. Большинство сотрудников эвакуированы, эвакуация продолжается", - сообщается на странице Минкульта в соцсети Фейсбук в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На пожарах в Украине за неделю погибли 50 человек, - ГСЧС

В Киеве горит помещение бывшего Министерства культуры: идет эвакуация людей 01

Источник: https://censor.net.ua/v3172009
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Министерство культуры не должно существовать в стране как институция, если 73 % его населения быдло-скот, восспитанный на идеалах и принцыпах квартала, сватов и лиги смеха
 показать весь комментарий
 
 
а всё потому, что вовремя не переименовали в "Офис культуры".
 показать весь комментарий
 
 
Вот и ПРЕМИЙКА готова министру культуры, за своевременную эвакуацию.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков, чтобы два раза не вставать, повесит поджог на "убийц" Шеремета.. Тем более, что это улица Франко, недалеко от того самого места
 показать весь комментарий
 
 
завхоз прочитал новость и выпил 100 грамм валерьянки
 показать весь комментарий
 
Культура попередників вже давно згоріла-лишилася макулатура,яку вирішили спалити,аби замести сліди.
 показать весь комментарий
 
пральна. надо же где-то Офис Квартала-95 размещать. какие зелебобики, такая и культура.
 показать весь комментарий
 
Не все ж поросені ферми будувати та песі будки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх