EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1186  62
Все про:Зеленский (4388) память (982) Холокост (131)

 Зеленский о Холокосте: "Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память миллионов жертв Холокоста и выразил соболезнования еврейскому народу.

Об этом Зеленский написал в Facebook и опубликовал соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Мы полны чувствами боли и скорби по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями", - отметил президент.

Напомним, День памяти жертв Холокоста в мире и Украине отмечают 27 января по решению Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в мире и Украине День памяти жертв Холокоста. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3172005
 
 
 Топ комментарии
 
ты что, прошел в Трускавце "курс лоботомии" и забыл про "сеньор Голодомор" про страну-порно актрису?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
когда такой паяц как Зеленский гримасничает и кривляется на тему Холокоста, становится страшно за евреев, потому что Зеленский и "95 квартал", 20 лет своей карьеры занимались высмеиванием моральных ценностей и всего святого, что есть у людей..
просто ничего другого Зеленский делать не умеет..
и самое печальное, что ни в Израиле, и ни в Польше, не нашлось ни одного вменяемого еврея, который бы заткнул это грязный фонтан мочи от Зеленского..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это каких таких "моральных ценностей"? Когда они гнали на Святого Пэтра Рошенко - они оскорбили религиозные чувства верующих в твоем лице?
 показать весь комментарий
 
 
ты что, прошел в Трускавце "курс лоботомии" и забыл про "сеньор Голодомор" про страну-порно актрису?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я помню, как Святой Рошенко, как проститутка, ездил побираться по всему миру. Именно о том и было тогда сказано. Или не так было?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ездил побираться по всему миру, при этом будучи одним из самых богатых людей Европы. И СМС на армию помню, которые тихо растворились, так до армии и не дойдя.
 показать весь комментарий
 
Да,їздив,да просив,але і гроші давали і санкції проти кацапів ввели і витурили їх звідусіль.Був результат,а що зараз?Сором один та й годі.А тоді не було соромно ми билися з кацапами як вміли,як могли і люба допомога нам була в пригоді.Було тяжче але гордість була за Україну.До речі і Порошенко перестав бути одним з найбагатших людей Європи.
 показать весь комментарий
 
 
А у него "условный рефлекс", как у собаки Павлова... У той, при включении лампочки или звонке, начиналось слюноотделение, а у этого "поклонника красной жопы", переобувшемся в полёте в "зелёные тапки", при критике "Блазня", задирается нога, и прорывается крик: "А ваш-то, Порох - хуже!!!"...
 показать весь комментарий
 
 
ну был когда-то сеньор- холокост как зеля говорил
 показать весь комментарий
 
вот статтья - пример внутренней слепоты. .Когда нет никакой разницы ,в какйю церковь ходить.. Ты, бостууга, из таких же слепых и упоротых в своем невежестве..
ссылка на статью тыц
"Мама загиблого кіборга та його рідні прийшли в храм в селі Морозівка на Київщині, щоб в день народження загиблого бійця ЗСУ поставити за нього свічки в храмі і побути на службі. Вони на змогли це зробити, так як місцевий служитель найчисленнішої в Україні церкви УПЦ МП (РПЦ) вчинив скандал. Священик не захотів пускати сім'ю Поповича в храм, назвавши самого Героя "братоубійцей".

Раніше я не розуміла різниці між патріархатами… Головне - віра в Бога. А церква - лише місце, куди можна прийти за духовним натхненням"
 показать весь комментарий
 
 
УПЦ МП давно пора реформировать с ликвидацией. Что осталось от украинской церкви в Крыму? Что осталось от украинства на Кубани?
 показать весь комментарий
 
 
Кремль и РПЦ всегда стремились к русификации и обезличиванию украинской идентичности, поэтому у кацапов такой лютый батхерт на Бандеру, на "мовный вопрос", на любую форму проявления украинской идентичности..
 показать весь комментарий
 
 
І до чого тут це? Може ти мені тикнеш, як продавець свічок РПЦ померлого хлопчика відмовився в останню путь провести?
 показать весь комментарий
 
Уважаемый. А причем тут тема Холокоста?!
 показать весь комментарий
 
тема Холокоста в устах нашего паяца Бубочки - звучит как глумление, как циничное издевательство..
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю почему, но миллионы жертв коммунизма волнуют меня не меньше, чем последующие жертвы Холокоста. Нельзя вспоминать Холокост без упоминания жертв коммунизма. Иначе получаем убийцу-кэгэбэшника Путина (российского гестаповца) как одного из главных спикеров на антифашистских форумах, что само по себе отвратительно.
 показать весь комментарий
 
 
Есть связь между сталинским комунизмом и холокостом, геноцидом народов ссср, включая голодомор. Это всё явления одного порядка и одного источника.
 показать весь комментарий
 
 
Это верно. Евреи и красноаузые латышские стрелки устроили переворот в 1917 и принесли коммуняцкую чуму.
 показать весь комментарий
 
Схоже що багато хто не зробив висновків з цієї трагедії!
 показать весь комментарий
 
именно!
- доовориться посередине
- прекратить стрелять
- отвести войска на трех участках, а потом еще, а потом еще и еще.

и вообще - а какая разница?
 показать весь комментарий
 
 
А ты хоть у одной матери, жены, или у детей погибших наших ребят спросил об их отношении к войне? И мне что-то подсказывает, что ты не из окопа все это написал?
 показать весь комментарий
 
Той, хто повірив у політ Гагаріна у Космос, повірить у все, що завгодно.
 показать весь комментарий
 
 
За то 30, почти, идет БАРХАТНЫЙ ГЕНОЦИД нашего народа. С чем вас и поздравляю.
 показать весь комментарий
 
 
Евреев ненавидят за то , что они умные ? В Украине - они лучшие работодатели с высокой зарплатой для своих рабочих . Если нет ума , есть только жаба и ненависть .
 показать весь комментарий
 
Умные??? Это ты сам придумал? Особенно те кто проплатили Гитлеру вторую мировую Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства" - Цензор.НЕТ 8365
 показать весь комментарий
 
 
Холохост 6 мл. евреев

Признание получение материальной компенсации от мира
Украина от голодомора 9500 млн. человек не признан до конца миром

и сегодняшняя политика 28 лет правления в стране латентное продолжение скрытого голодомора и убийства коренного населения гибритными методами и выкачивание материальных благ со страны
 показать весь комментарий
 
 
Ты не сильно много "цифирок" напихал? В мире и сейчас такого количества людей нет... (И не будет... Не прокормятся...).
 показать весь комментарий
 
 
не слишком ли много в Украине про Холокост, несчастных евреев и президента который не пропускает НИ одного мероприятия по этому поводу?
Наша страна называется Украина вообще то....
В Израиле и в остальном Мире так же сочувствуют и переживают по Голодомору?
 показать весь комментарий
 
 
Если нам плевать , то и всем будет на нас плевать .
 показать весь комментарий
 
Дебил , я не еврей . Не подавись своим ядом . Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства" - Цензор.НЕТ 8558
 показать весь комментарий
 
А ты кто ? Украинец , русский ? Ты свою родословную видел , дворняга ?
 показать весь комментарий
 
 
Сдулся нацик . Нет у него родословной . Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства" - Цензор.НЕТ 1603
 показать весь комментарий
 
Он "не пропускает, когда не в "кумаре"... Вспомни Бабий Яр... И, вообще, я уже говорил: "В Украине евреев, практически, НЕТ!!! Есть "маланцы", которым, если не выгодно, насрать и на евреев, и на "иврит с идишем, и на сионизм, и на Яхве с Мессией... Лишь-бы бабло текло...
 показать весь комментарий
 
 
хм....
эти отмазки не про таких евреев, придумывают те, которые пишут не про таких московитов..
не покупайся на такую херьню....
 показать весь комментарий
 
Зеленский это ужасная трагедия украинского народа и трагический урок для всего украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
А голодомор - так себе. Онем если и высказываются, то в общих чертах. А фамилии зачинщиков умалчивают. Только сралина вспоминают.
 показать весь комментарий
 
 
В основном фамилии-то одной ма-а-аленькой, но хитрой нации, которая в меньшинстве занимала большинство всех руководящих должностей.
 показать весь комментарий
 
Геноцид гереро и нама, армян, ассирийцев, понтийских греков, евреев, цыган, тутси, боснийских мусульман,.депортации и репрессии по национальному признаку в СССР... Это всё трагедии разных народов. Голодомор в Украине, это тоже геноцид, о котором нельзя забывать никому
 показать весь комментарий
 
 
Смотрим уроки для человечества .
Историю переписать еще не удавалось н и к о м у в Мире .
*****
Философский пароход и
корабль ""сэт - Луиз""-3.
За время гражданской войны 1918-1921 г.г. погибло " за революцию" около 2.О млн граждан Империи. Расстрельная команда в доме Епатьевых целиком состояла из " лиц интер. нац.
Не согласных с правительством евреев Бланк в 1920 году погрузил на"Философский пароход" и выслал из страны без средств к существованию.
Точно тк же поступил и Адольф в 1939 году.
с богатыми евреями в Германии. За золото и бриллианты они купили себе места на лайнере" Сет - ЛУИС"3- и были высланы из Германии вначале на Кубу -Их не приняло ни Кубинское государство , ни Соединенные штаты .Бедные евреи остались подданными Германии.
И пошли в л а г е р я .
"""Германия, Гамбург, май 1939 года. В поисках спасения 937 богатых еврейских беженцев поднялись на борт океанского лайнера «Сент-Луис». Корабль взял курс на Кубу. Казалось спасение близко, но власти острова свободы, а в последствии и власти США не позволили отчаявшимся людям сойти на берег и корабль был вынужден вернуться в Европу…
Вся история уже 100 лет идет по к р у г у .
Включим и интеллигенцию - расстрелянную еще Бланком -Бронштейном -Менжинским и т.д.
 показать весь комментарий
 
200 евреев, приехавших с члениным из Германии в опломбированных вагонах вместе с дивизиями латышских стрелков устроили коммуняцкий переворот в 1917 году. Первый руководительчк в Украине - латыш Петерс, первый руководитель гулага - латыш Лацис. 90% руководителей чк, устроивших голодомор - евреи. Но об этом говорить запрещено.
 показать весь комментарий
 
шутеек по типу "пан холокост" не будет? по моему г + г должно нас порадовать сегодня!
 показать весь комментарий
 
 
Чому ізраїльтяни не засудили своїх одновірців кагановічєй за етноцид українців в:1922;32-33;46 роках такого вбивства народу не знала історія Людства і замовчується далі зате всі мають знати про "Голокост"?!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх