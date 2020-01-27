 Зеленский о Холокосте: "Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества". ВИДЕО

Об этом Зеленский написал в Facebook и опубликовал соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.
"Мы полны чувствами боли и скорби по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями", - отметил президент.
Напомним, День памяти жертв Холокоста в мире и Украине отмечают 27 января по решению Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года.
просто ничего другого Зеленский делать не умеет..
и самое печальное, что ни в Израиле, и ни в Польше, не нашлось ни одного вменяемого еврея, который бы заткнул это грязный фонтан мочи от Зеленского..
ссылка на статью тыц
"Мама загиблого кіборга та його рідні прийшли в храм в селі Морозівка на Київщині, щоб в день народження загиблого бійця ЗСУ поставити за нього свічки в храмі і побути на службі. Вони на змогли це зробити, так як місцевий служитель найчисленнішої в Україні церкви УПЦ МП (РПЦ) вчинив скандал. Священик не захотів пускати сім'ю Поповича в храм, назвавши самого Героя "братоубійцей".
Раніше я не розуміла різниці між патріархатами… Головне - віра в Бога. А церква - лише місце, куди можна прийти за духовним натхненням"…
- доовориться посередине
- прекратить стрелять
- отвести войска на трех участках, а потом еще, а потом еще и еще.
и вообще - а какая разница?
Признание получение материальной компенсации от мира
Украина от голодомора 9500 млн. человек не признан до конца миром
и сегодняшняя политика 28 лет правления в стране латентное продолжение скрытого голодомора и убийства коренного населения гибритными методами и выкачивание материальных благ со страны
Наша страна называется Украина вообще то....
В Израиле и в остальном Мире так же сочувствуют и переживают по Голодомору?
эти отмазки не про таких евреев, придумывают те, которые пишут не про таких московитов..
не покупайся на такую херьню....
Историю переписать еще не удавалось н и к о м у в Мире .
*****
Философский пароход и
корабль ""сэт - Луиз""-3.
За время гражданской войны 1918-1921 г.г. погибло " за революцию" около 2.О млн граждан Империи. Расстрельная команда в доме Епатьевых целиком состояла из " лиц интер. нац.
Не согласных с правительством евреев Бланк в 1920 году погрузил на"Философский пароход" и выслал из страны без средств к существованию.
Точно тк же поступил и Адольф в 1939 году.
с богатыми евреями в Германии. За золото и бриллианты они купили себе места на лайнере" Сет - ЛУИС"3- и были высланы из Германии вначале на Кубу -Их не приняло ни Кубинское государство , ни Соединенные штаты .Бедные евреи остались подданными Германии.
И пошли в л а г е р я .
"""Германия, Гамбург, май 1939 года. В поисках спасения 937 богатых еврейских беженцев поднялись на борт океанского лайнера «Сент-Луис». Корабль взял курс на Кубу. Казалось спасение близко, но власти острова свободы, а в последствии и власти США не позволили отчаявшимся людям сойти на берег и корабль был вынужден вернуться в Европу…
Вся история уже 100 лет идет по к р у г у .
Включим и интеллигенцию - расстрелянную еще Бланком -Бронштейном -Менжинским и т.д.