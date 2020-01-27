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Все про:авто (3700) поджог (691)

 Экс-послу Украины в Швейцарии Диру возле ресторана в Ужгороде сожгли автомобиль. ВИДЕО

Сгоревшее этой ночью авто в Ужгороде принадлежит Игорю Диру, бывшему Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Uzhgorod.in, об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола у себя в телеграмм-канале.

"Ночью горел автомобиль Mercedes на Славянской набережной, возле ресторана "Венеция". По моей информации автомобиль принадлежит Игорю Диру, Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины. Долгое время работал послом Украины в Швейцарии. НЕ спешил публиковать, ждал подтверждения. Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя. Я попробую достать видео с камер. А пока ловите видео от подписчиков моего телеграмм-канала, который проходил мимо и именно зафиксировал момент пожара", - написал Глагола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция в Черновцах задержала мужчину, который пытался поджечь свою семью

Ранее сообщалось, что полиция открыла производство по ч.2 статьи 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Источник: https://censor.net.ua/v3171985
 
 
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Видео снимал просто подписчик или подписчик-поджигатель?
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Вчера на местных сайтах инфа была -- подошел мужичек, прихрамывая, брызнул на капот, поджег и, неспеша, прихрамывая ушел
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Прихрамывал, чтобы по походке не вычислили?))
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Офигеть люди в Ужгороде ! Вместо того что бы вызвать пожарных просто снимают ролик !
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