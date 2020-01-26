 Доброволец Антон Хоба погиб 26 января на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО

Об этом говорится на facebook-странице городского головы Шостки Николая Ноги, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте героически погиб командир отделения Антон Хоба, 1992 года рождения. Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. На передовой молодой человек был с 2014 года. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона. Это потеря для каждого из нас и наше общее горе. Склоняем головы перед памятью Героя и молимся за упокой его души", - отмечается в сообщении.

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Антон Хоба родился в 1992 году, жил в городе Шостка Сумской области, служил в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.

Более подробная информация, а также дата и время прощания будут сообщены дополнительно.

В 2018 году боец участвовал в проекте телерадиокомпании "Акцент" "Храбрые сердца". Он рассказал о военных и мирных буднях, о мечтах и планах.

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