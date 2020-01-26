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Все про:Госпогранслужба (3604) Закарпатье (1703) контрабанда (1909) правоохранительные органы (849) сигареты (697)

 Украинец лишился внедорожника Range Rover, пытаясь вывезти в Венгрию 1,7 тыс. пачек контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками таможни выявили внедорожник, нашпигованный контрабандными сигаретами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Автомобилем 2014 года выпуска ехал в Венгрию 40-летний украинец. Во время проверки транспортного средства в пункте пропуска "Вилок" обзорная группа нашла 1 660 пачек сигарет, которые были спрятаны под обшивкой в багажном отсеке.

Украинец лишился внедорожника Range Rover, пытаясь вывезти в Венгрию 1,7 тыс. пачек контрабандных сигарет, - Госпогранслужба 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинец лишился внедорожника Range Rover, пытаясь вывезти в Венгрию 1,7 тыс. пачек контрабандных сигарет, - Госпогранслужба 02

Сигареты и орудие их незаконного перемещения - автомобиль, изъяты сотрудники таможни.

Также смотрите: Партию военных часов с радиационным излучением пытались вывезти за границу на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3171924
 
   
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Range Rover -- это очень серьёзно! ...это понты, шо дороже украинских денех...*)
Я по Киеву ехаю на своём скромном Крайслере -- стою во всех пробках, как порядочный поц -- видеорегистратор себе тихонько всё пишет... -- ...такого беспредела мне поназаписывал -- в основном Range Roverы лютуют по беспределу...

Мне Друган-Киевлянин грит: Это у нас круче, чем Мэрин!

...и обидно мне стало за родной Бундес.*)
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Їздив я через цю митницю. Як правило там їдуть лише місцеві, тому про цього дурня було заздалегідь відомо.
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Ага -- очередины на Границу с двух концов, а дороги от границы пустые -- в обе стороны... ...куда все люди и машины деваются? *)
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На цій митниці майже нема черги, а більше всього їдуть місцеві на велосипедах.
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Этот ровер наверное на евробляхах....стоит дешевле тех сигарет....
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Це можна порахувати. Раніше опт цигарок бу десь по 3 долара. 1660х3-десь 5 тис доларів.
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Итого- 170 блоков. Три стандартных ящика и ещё 20 блоков. Я не знаю исходную цену и цену на выходе, к сожалению. Но, можно спрогнозировать, исходя из нашего манталитета, что навар должен быть не менее чем "в два раза"(с). Тогда так: навар водилы- 3400 долларов, если он приобретал эти сигареты в рознице, по 45-48 гривен, за пачку. Если это серьезный канал контрабаса, то навар- совершенно неизвестен. Де-то так.
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Потрібно ціну на сигарети підняти в 3 рази тоді не вигідно буде возити
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Щоб ти всрався разом з урядом та ВР. ВВЕДІТЬ податок на багатство, уроди.
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..........мабуть ,трохи ранiше ,"добрi люди" порадили зробити такий манъовр.
I "вбили" тръох зайцiв и одного оленя. Повна вiдсутнiсть чуйки,розуму та iнстинктiв...Шкода
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Не будет как Штепе - компенсацию еще получит?
Но правильно шоб забирать т.с.
правда его на "аукционе" выкупит тот же владелец.
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Но если есть в кармане пачка сигарет, Значит все не так уж плохо на сегодняшний день ))
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Ти це в Кременчуці чи Прилуках людям розповідай.
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Где написано, что нельзя вывозить сигареты?
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Во всем Мире написано. Даже у меня тут, практически в джунглях- 200 штук. И на вывоз, и на ввоз. То есть- блок.
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Можна вивозити не більше одного блока цигарок.
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Про 200 штук в законе написано, что нельзя ввозить. Про вывоз нигде не увидел...
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так сам бог велел ему пустить дымовую завесу, а дым сигарет с ментолом, как ызвестно, пьяный угвр качает Украинец лишился внедорожника Range Rover, пытаясь вывезти в Венгрию 1,7 тыс. пачек контрабандных сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4252
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Такі машини треба конфісковувати і передавати в ЗСУ та прикордонникам. Бо усі знають, як у нас проходять аукціони...
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Премию Дарвина этому идиоту! В неочереди!
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