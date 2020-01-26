 Украинец лишился внедорожника Range Rover, пытаясь вывезти в Венгрию 1,7 тыс. пачек контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Автомобилем 2014 года выпуска ехал в Венгрию 40-летний украинец. Во время проверки транспортного средства в пункте пропуска "Вилок" обзорная группа нашла 1 660 пачек сигарет, которые были спрятаны под обшивкой в багажном отсеке.
Сигареты и орудие их незаконного перемещения - автомобиль, изъяты сотрудники таможни.
Я по Киеву ехаю на своём скромном Крайслере -- стою во всех пробках, как порядочный поц -- видеорегистратор себе тихонько всё пишет... -- ...такого беспредела мне поназаписывал -- в основном Range Roverы лютуют по беспределу...
Мне Друган-Киевлянин грит: Это у нас круче, чем Мэрин!
...и обидно мне стало за родной Бундес.*)
З одеського бізнесмена, якого президент Зеленський називає "хрещеним батьком контрабанди в Україні", Вадима Альперіна зняли електронний браслет.
I "вбили" тръох зайцiв и одного оленя. Повна вiдсутнiсть чуйки,розуму та iнстинктiв...Шкода
Но правильно шоб забирать т.с.
правда его на "аукционе" выкупит тот же владелец.