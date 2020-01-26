 Украинец лишился внедорожника Range Rover, пытаясь вывезти в Венгрию 1,7 тыс. пачек контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Автомобилем 2014 года выпуска ехал в Венгрию 40-летний украинец. Во время проверки транспортного средства в пункте пропуска "Вилок" обзорная группа нашла 1 660 пачек сигарет, которые были спрятаны под обшивкой в багажном отсеке.

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Сигареты и орудие их незаконного перемещения - автомобиль, изъяты сотрудники таможни.

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