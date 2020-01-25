 С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится на официальном сайте Луцкого городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В Луцке попрощались с погибшим бойцом Николаем Сорочуком. В верхнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора священнослужители совершили чин отпевания погибшего, после чего на Театральной площади состоялась гражданская панихида. Похоронили Героя на Аллее почетных захоронений на городском кладбище в селе Проминь", - говорится в сообщении.

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Фото: volyn24.com

Николай Васильевич Сорочук родился 23 мая 1997 года в селе Черныж Маневичского района Волынской области. Жил в селе Лыще Луцкого района. В 2015 году получил профессию сварщика. Был призван на срочную службу и подписал трехлетний контракт с 8-м отдельным горно-штурмовым батальоном. На войне потерял боевого товарища (Ростислав Доброшинский погиб 1 августа 2017 года в Новозвановке). Вернувшись с фронта, работал на предприятии холдинга "Модерн-Экспо". Вступил на заочную форму обучения в Академию рекреационных технологий и права, на факультет правоведения. 16 декабря 2019 года во второй раз заключил контракт на военную службу. Был старшим солдатом, военнослужащим 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 22 января на Приазовском направлении от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

У него остались мать и сестра.

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