 Учебные сборы командиров танковых подразделений проходят на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Танкисты изучают теорию, общую тактику и порядок работы командира по планированию боя. Совершенствуют и практическую составляющую, в частности порядок действий экипажа при вооружении танка, приведение его к бою и выполняют упражнения стрельб.

Кроме того, военные изучают работу минного трала, порядок и принцип работы с ночными приборами, снятие, обслуживание и разборку клинового затвора, установку бревна для продвижения танка в сложных погодных условиях.

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На завершающем этапе проведения сборов военные будут изучать специфику нанесения топографических знаков, ориентирование на местности, запуск двигателя различными способами и техническое обслуживание танка.





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"Такие сборы следует проводить постоянно, ведь каждое танковое подразделение должно быть в готовности выполнить любую боевую задачу, а без практики это невозможно. Большинство танкистов имеют боевой опыт, но есть и те, кто прибывает из учебных центров, и им крайне необходимы такие знания. На обучении мы собрали командиров, а они уже будут передавать полученный опыт подчиненным", - рассказал руководитель сборов подполковник Евгений Межевикин.

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