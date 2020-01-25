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 Политика Украины
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 "Теперь будем #башить Третьякова, бл#дь": На "записях" Труба рассказал о приказе из ОП относительно экс-нардепа. АУДИО

В субботу, 25 января, на Telegram-канале "Трубу прорвало", посвященном деятельности Государственного бюро расследований (ГБР) и его экс-руководителя Романа Трубы, обнародовали новые фрагменты разговоров якобы с участием первых лиц государства.

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, на третьей аудиозаписи человек с голосом главы ГБР Романа Трубы сообщил собеседнику, чей голос похож на голос руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко, об очередном поручении Офиса президента Украины - начать преследование бывшего депутата Александра Третьякова.

ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика!

Удовиченко: Не, ну бл#дь. А что Шура с Чаузом разговаривал?
Труба Ну бл#дь, х#йня. Говорит это делаем с этим. ОНИ хотят #башить, бл#дь. Теперь будем #башить Третьякова, бл#дь.
Удовиченко: Да правильно, давайте.
Труба: Да я об этом договорился. Не просто Шурика #башить, Третьякова будем #башить.
Удовиченко: Роман Михалыч, мы с вами доверяем друг другу. Если вы мне говорите например, любое. Саша, выпрыгни в окно, потому что так надо - я выпрыгиваю.

Теперь будем #башить Третьякова, бл#дь: На записях Труба рассказал о приказе из ОП относительно экс-нардепа 01

Источник: https://censor.net.ua/v3171859
 
 
 Топ комментарии
 
Третьяков: "
У 2013-2014 активно підтримував Революцію Гідності: закупив близько 500 бронежилетів, мішки, барикад, намети, спальники, одяг тощо. Офіс Олександра Третьякова на Подолі приймав протестувальників для обігріву та ночівлі, там також перебували члени «Правого сектору» та інші активісти. З початком війни на Сході закуповує амуніцію для добровольчих батальйонів в зоні АТО, надає фінансову підтримку сім'ям учасників АТО Святошинського району міста Києва

У 2014 році Верховною Радою VIII скликання був обраний головою Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.
У 2017 році електронна декларація Олександра Третьякова пройшла повну перевірку в Національному агентстві з питань запобігання корупції. В ході перевірки порушень не було виявлено
У січні 2018 року громадська мережа «Опора» включила Олександра Третьякова в трійку найбільш ефективних глав Комітетів Верховної Ради. У Третьякова найвищий показник законодавчої ефективності - 22 прийнятих з 62 ініційованих законопроектів
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Ага.
Вот за это вот расследовать:
"18 января 2018 представители профильного комитета зарегистрировали в Верховной раде постановление об обращении Рады к Кабинету Министров о создании Министерства по делам ветеранов, и 27 февраля это постановление было принято парламентом[30]." (Википедия)

То есть получается, что за дискредитацией ветеранов АТО и волонтеров стоит ОП, раз поручение "расследовать" было передано оттуда.
А то кто-то сомневался о связке Богдан-Портнов.
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І ця бидлятина буде нам вказувати, що треба жити по зпкону і шанувати владу? Ідіть на прутень, падли, якщо ви з нами не по закону і не по людськи - то і ми теж. Кілка вам у сраку.
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- Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей!

А тот похож - нет, правда, Вань, -
На шурина - такая ж пьянь.
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь, -
Я - вправду, Вань!
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Пригадується скандал із серверами ситуаційної кімнати РНБО. Скоріше за все, роги звідти і ростуть. Виклик сивочолого на допит буде породжувати нові плівки. Це гнидотне г...вно, здатне на все для порятунку своєї свинячої шкіри. Шукайте жінку (ой, ні, ****...ну)
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Какое реально быдло позанимало кресла, просто ужас! И такие наверняка кругом, это печально, нет перспектив ((((((
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Сам пишет,а потом сливает.Жареным запахло,вот и начал шоу,возможно даже фио спецом озвучивает или мальчик наивный и не знал,что возможность писать есть у всех.
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Зачем нас пичкать непроверенными "записями", добытыми неизвестно кем и неизвестно как? Пишите не сюда, в суд. А после суда почитаем.
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Интересно в какой ещё стране Мира высшее руководство, министры, депутаты, являются такими, извиняюсь, черноротыми? Почему они все разговаривают матом? Почему их не вышвыривают из кабинетов за это? Это же не просто манера говорить, это стиль общения, стиль жизни, уровень воспитания и интеллекта. Ну не могут такие люди руководить страной априори. Кто-нибудь может себе представить канцлера или сенатора матерящегося как сапожник? Почему в Украине с некоторых пор это стало нормой? И потом мы хотим чтобы к нам, к нашей стране было уважение? Какое уважение может быть к быдлу? Мы сами себя не уважаем раз не обращаем на это внимания. Вот и здесь, в комментариях, все пишут по сути их " беседы" и никого не смущает их лексикон.
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