 "Теперь будем #башить Третьякова, бл#дь": На "записях" Труба рассказал о приказе из ОП относительно экс-нардепа. АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, на третьей аудиозаписи человек с голосом главы ГБР Романа Трубы сообщил собеседнику, чей голос похож на голос руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко, об очередном поручении Офиса президента Украины - начать преследование бывшего депутата Александра Третьякова.

ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика!

Удовиченко: Не, ну бл#дь. А что Шура с Чаузом разговаривал?

Труба Ну бл#дь, х#йня. Говорит это делаем с этим. ОНИ хотят #башить, бл#дь. Теперь будем #башить Третьякова, бл#дь.

Удовиченко: Да правильно, давайте.

Труба: Да я об этом договорился. Не просто Шурика #башить, Третьякова будем #башить.

Удовиченко: Роман Михалыч, мы с вами доверяем друг другу. Если вы мне говорите например, любое. Саша, выпрыгни в окно, потому что так надо - я выпрыгиваю.