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 "Арахамия - я услышал. Мы ждем, пока вы скажете": На "записях" Труба останавливает дело, где фигурирует глава фракции "СН". АУДИО

В субботу, 25 января, на популярном Telegram-канале "Трубу прорвало", посвященном деятельности Государственного бюро расследований (ГБР) и его экс-руководителя Романа Трубы, обнародовали новые фрагменты разговоров якобы с участием первых лиц государства.

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, на второй аудиозаписи речь идет якобы о том, как руководитель Первого управления организации досудебных расследований Олег Корецкий останавливает внесение в ЕРДР дела, где фигурирует председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия: 

Труба: Там есть какая ситуация. Есть Министерство инфраструктуры. Есть там - Укртрансинспекция, какая-то херня.
Корецкий: Грузовое движение проверяет. Перевозки.
Труба: Наверное не только. Думаю, там широкие полномочия. Да, там пришли с информацией к тому начальнику по системе тех податей, которые там существуют. Я ему (следователю) дал справки: какая-то общая по системе, по уголовных производствах в отношении действий тех работников. Они хотят, чтобы мы те все производства объединили. Но объединять это никто не будет. На хера нам та мелочь. Они хотят, чтобы мы внеслись. Но без особой затраты человеческих ресурсов. Ну блядь, потому что у нас их нет.
Корецкий: Отсылать их не будем.
Труба: Ну смотри, как по мне - отмывание ... Я считаю, что надо внестись.
Корецкий: Я же говорю, мы внесемся. И подумаем, как правильно ...
Труба: Вот, здесь есть Арахамия. Ты читал?
Корецкий: Я читал. Мы внесемся. Куда мы денемся ...
Труба: Давай все же подождем.
Корецкий: хорошо. Арахамия - я услышал. Мы ждем, пока вы скажете ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами: "Появилась коррупционная связка. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации". АУДИО

Арахамия - я услышал. Мы ждем, пока вы скажете: На записях Труба останавливает дело, где фигурирует глава фракции СН 01

Источник: https://censor.net.ua/v3171857
 
 
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