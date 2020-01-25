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 "ЗАЗ Ланос" насмерть сбил двух мужчин на переходе в Днепре, водителю грозит до 10 лет. ВИДЕО

В ночь на субботу, 25 января, в Днепре водитель "ЗАЗ Ланос" наехал на двух мужчин на пешеходном переходе. Потерпевшие скончались на месте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУНП в Днепропетровской области.

Автомобиль ехал в сторону улицы Павлова. Стоит отметить, что участок дороги в этот момент не освещался. Мужчины переходили дорогу по "зебре". От полученных телесных повреждений оба мужчины погибли на месте, пишет "Информатор".

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц). Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель микроавтобуса наехал на 4 пассажиров в Днепре

Источник: https://censor.net.ua/v3171848
 
 
 Топ комментарии
 
deaddreams - купи себе уже авто наконец, - что бы понять какую ты написал глупость...
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в темное время суток особенно где не освещено,пешеходы на переходе как приведения! их не видно или видно в последний момент! могу подвердить.
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Если бы ты был водителем то знал что фары светят ВПЕРЕД, а не по сторонам, и внимание водителя сосредоточено ВПЕРЕДИ а не на обочине, в темное аремя суток. Людей днем видно сбоку, а ночью нет, рассеяное освещение от фар слабое - не видно что на обочине. Для этого в развитых странах переходы освещаются. А вешать всю ответсвенность на водителя это просто прикрыие жоп можновладцiв.
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Виходить вбивати пішоходів "оптом" дешевше. Всього лише 10 років за двох. І то ще не факт 😕
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а должно быть пожизненное. 5 лет за человека? Серьезно? Что за дебилизм?
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Стоит отметить, что участок дороги в этот момент не освещался. Источник: https://censor.net.ua/v3171848
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если я не ошибаюсь, у машин есть такие штучки впереди, вроде фары называются, как раз для случаев, когда участок дороги не освещается.
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deaddreams - купи себе уже авто наконец, - что бы понять какую ты написал глупость...
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ты всегда ездишь без освещения и летишь не глядя на указательные знаки, топча всех на зебре?
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Если бы ты был водителем то знал что фары светят ВПЕРЕД, а не по сторонам, и внимание водителя сосредоточено ВПЕРЕДИ а не на обочине, в темное аремя суток. Людей днем видно сбоку, а ночью нет, рассеяное освещение от фар слабое - не видно что на обочине. Для этого в развитых странах переходы освещаются. А вешать всю ответсвенность на водителя это просто прикрыие жоп можновладцiв.
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если бы ты был водителем, то знал бы что в городе всегда надо быть начеку, особенно возле бензоправок,магазинов,темных мест и т.д. и в том числе обращать внимание на дорожные знаки и разметку, а не надеяться на божий промысел и свою удачу.
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При скорости 50 км/ч трудно не среагировать на приближающуюся зебру.
Но и днепровские пешеходы особо одарены - как можно делать шаг под машину,
которая не начала притормаживать ?
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Настолько мало водителей останавливается на переходе, даже днем, когда как они говорят, пешехода стоящего перед переходом можно без труда видеть, что по сути единственный безопасный способ перейти дорогу по переходу без светофора - ждать пока водятлы сами остановятся на предыдущем светофоре. Быдлота, что поделаешь.
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Не оправдываю и не осуждаю данный случай, слишком много факторов, но автомобиль двигаясь с допустимой скоростью в населённом пункте 50 км.ч. запросто убьёт двух пешеходов вышедших на проезжую часть. В отличии от пешехода, водитель в тёмное время суток хорошо видит только небольшое пятно освещённое ближним светом фар. Дальний свет, в наших условиях, почти всегда, включить нельзя. При этом если есть встречный поток, то просматриваемое пятно уменьшается ещё сильнее.
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Если пятно видимости уменьшается, то водитель обязан снизить скорость до безопасной.
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Если не можешь ехать безопасно, дороги там плохие, видимость, инфраструктура - не едь вообще. Борись, протестуй, требуй исправления того, что создает опасность. Вроде нормальным людям понятно, что нужно делать, но не украинским водителям: они поголовно плевать хотели на правила и будут убивать.
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Неправильно говоришь. Он то водитель, но водитель, который не видит ничего и ни никого кроме своего жестяного корыта и себя любимого. У нас все поголовно такие.
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А еще все внимание на ямы, что бы колеса не потерять.
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именно...
и это в большом городе...
только водитель виноват..., ага...
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ниче что он сбил людей на пешеходном переходе? причем тут вообще освещение, если по пдд водятел должен с включенными фарами по городу ездить?!
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еще раз.. - купи себе авто...
тогда поймешь все...
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їздила поболее твоего, давай еще вручи грамоту дебилу за рулем, смотрю вы из одной обоймы.
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Трьохкольосний вєлік і машина нєсколько оттлічаются.
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Слушай, ты уже либо по-украински пиши, либо по-русски, глаза болят от твоего суржика. Мне твоя демагогия до одного места, факт остается фактом, дебил на ланосе убил двух человек на пешеходном переходе, а ты пытаешься это оправдать.
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Ти сядь за кермо машини і побачиш що пішоходи на узбіччі як привиди. Але ти пам'ятай- пішохід завжди правий.
Ги. Але не завжди живий.
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правило "пешеход всегда прав" уже отменили на законодательном уровне..
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привидения у тебя в голове, в том месте тысячи тысяч водителей проезжало и днем и ночью, и тысячи тысяч людей пересекали дорогу пешком и днем и ночью. Так что тебе придется принять, что либо этот водятел дебил, либо там людей сбивают каждый день.
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Блин, какой же человеческий мусор многие "водители"...
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Это Парашаботы тебе мозг канифолят,им абы срач развести
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А ты хоть раз ПДД читало? Или всё за сало добыто?
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А тобі сала хочеться? Голодуєш, чи на дієті?
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Не в состоянии ехать безопасно? Плохие дороги, нет освещения, знаков и тд? Не едь туда, это ведь ты на педаль давишь, едь очень медленно, борись, требуй устранения таких факторов, есть люди и структуры которые за это отвечают. Но водятлы не будут это делать. Они срать хотели на правила. Будут давить, убивать и потом подыскивать себе оправдания.
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если докажут ,что водитель не прав, а может родственникам погибших придётся новый ланос покупать.. правило "пешеход всегда прав" уже отменили на законодательном уровне..
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Да так и должно быть, но не водителю, а тому кто не осветил переход.
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Кум газує, я кермую. Їдемо.
На дорозі щось маячить. Зіб"ємо.
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в темное время суток особенно где не освещено,пешеходы на переходе как приведения! их не видно или видно в последний момент! могу подвердить.
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Две жизни и 5 лет? Оригинально... Никому из законодателей не приходит в голову ужесточить наказание за нарушение ПДД? С таким беспределом на дорогах скоро 37 миллионов несбыточной мечтой покажутся(((
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Сядь за руль и поедь ночью,когда тебе выберут из темноты на пешеходный переход и ты не успеешь вдруг остановиться,тогда поумничаешь.
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Летів шумахер під сто,спитати куди летів,не відповість,бо мізкив немає.Дати за кожну вбиту людину по 15 років,в сумі 30,вийде,буде думати на майбутнє.
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і не тільки він, а і інші. Можливо до шумаХЕРІВ дойде.
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Водилы-профессионалы на фурах едут не меньше 90, но приближаясь к переходу, сбрасываются, и у них горит столько света, что видно даже пешеходов, приближающихся к бровке, и если водитель в них не уверен, то врубит ещё "люстру" на крыше - чтобы пешеход очнулся и добавит пароходным сигналом.

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И где же ты вычитало, что он под сотню топил, фантазер?
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Когда тоже самое сделали менты на дорогожичах, на дастере, им назначили домашний арест
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почему во всех норм машинах при наезде человек залетает на капот и крышу а на заз ланос 2 трупа, этот ланос что 300 км в час ехал ?
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Нужно ещё дать срок той гниде, которая отвечала за освещение дороги.
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За смерть кожної людини потрібно давати як мінімум по 10 тоді можливо щось зміниться. А так по дурноватих законах Надьки і Юльки через 5р. буде на волі, а людських життів не повернути. (((
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Зазвичай машину у темряві видно значно краще ніж людину..тому хз хто там насправді винен..
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Скорее всего, те два пешехода были хлопцы негородские - думали, что ОН ОБЯЗАН.
Больше они так не думают.
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Вот мразь,это как нужно нестись чтоб людей незаметить
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К сожалению, есть экземпляры пешеходов, которым по кайфу ступить на переход прямо перед фурой и насладиться видом разъярённого лица водителя. Это диагноз. Они думают, что водители им что-то должны - прямо по гроб обязаны.
И есть водители, которые едут с превышением скорости, и когда они встречаются -
одни отлетают на обочину, а вторые включают аварийку и ждут приезда ментов.
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Либо как Кривошеев, платят и идут типо лечить внезапный припадок.
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зебіли світловідбивних елементів не носять на одягу, от вам і результат
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Дык, а порохоботы светопоглощающие плащи одевают.
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довелося ним стати, через це, вас зебілів я ненавиджу ще більше...навіть українську мову опанувати не можете....менше на мокшанській пиши, а то ботоксний недофюрер й надалі пертися буде, тебе вузькоізичного захищати
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Почему стать? Ты родилося дебилом. Ты даже не знаешь, что большинство людей нормальные, а не зебилы и порохоботы.
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звіздуй за парєбрік...там ти гівномокша будеш сприйматися як нормальне...історічєская родіна на тебе чекає
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змокша це ти..і причому розумово неповноцінна, як і усі мокші
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Все сводится к тому что пешеход обязан будет облепить себя с ног до головы светоотражателями иметь при себе аптечку и огнетушитель вместе из светофором и мобильной зеброй.А водители могут быть слепыми,глухими,хамами и пяными.
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Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав!

Согласно пункту 14.1 Правил на нерегулируемом пешеходном переходе водитель должен уступать дорогу пешеходам (см. комментарии к указанному пункту) со всеми вытекающими для водителя последствиями в случае невыполнения данного требования. Однако и пешеходы обязаны принимать все возможные меры предосторожности и не создавать для водителей критических ситуаций, выходя на проезжую часть перед находящимся близко транспортным средством.
Пешеход обязан:4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Будьте аккуратнее, уважайте друг друга.
Думать вообще не желают пешеходы! Нужно понимать. что жопу в 60-100 кг гораздо легче остановить на 10 секунд за 1м перед пешеходным, чем авто весом от 1000 - 20000 кг за 20 м до пешеходного!!! Я своих детей учу, да и сам в ночное время при пересечении автодороги просто включаю фонарик на телефоне, и меня всегда видно еще до того как я встану ногой на дорогу!Просто и эффективно! Два дуралея сами погибли и водителю огромных проблем создали , в принципе из за своей тупости!
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О чем спор? Водитель ОБЯЗАН снижать скорость вплоть до полной остановки и прекращения движения в условиях плохой видимости. Это ПРЯМО ЗАПИСАНО в ПДД. Водила или не читал правила, или тупо их игнорировал. И за первое, и за второе должен получить реальный срок.
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Пешеход обязан:4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
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Проклятые зазобляхеры!!! Хитрожопые! Покупают машины проекта 1984 года, шоб сэкономить! Нет чтоб новую Ауди купить с хорошими тормозами, за 50К евро! Когда их уже запретят!)))
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ціково, а коли вже будуть відповідати комунальні та міські служби за не працююче освітлення пішеходних переходів.
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Порохоботы сейчас рвут от злости методички. Ведь на месте ЗАЗа и лАнуса должна была быть *евробляха*. Щас бы уже 10 страниц возмущений и призывов сжигать *евробляхи* насрали
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