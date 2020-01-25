 "ЗАЗ Ланос" насмерть сбил двух мужчин на переходе в Днепре, водителю грозит до 10 лет. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУНП в Днепропетровской области.
Автомобиль ехал в сторону улицы Павлова. Стоит отметить, что участок дороги в этот момент не освещался. Мужчины переходили дорогу по "зебре". От полученных телесных повреждений оба мужчины погибли на месте, пишет "Информатор".
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц). Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Но и днепровские пешеходы особо одарены - как можно делать шаг под машину,
которая не начала притормаживать ?
и это в большом городе...
только водитель виноват..., ага...
тогда поймешь все...
Ги. Але не завжди живий.
На дорозі щось маячить. Зіб"ємо.
Больше они так не думают.
И есть водители, которые едут с превышением скорости, и когда они встречаются -
одни отлетают на обочину, а вторые включают аварийку и ждут приезда ментов.
Согласно пункту 14.1 Правил на нерегулируемом пешеходном переходе водитель должен уступать дорогу пешеходам (см. комментарии к указанному пункту) со всеми вытекающими для водителя последствиями в случае невыполнения данного требования. Однако и пешеходы обязаны принимать все возможные меры предосторожности и не создавать для водителей критических ситуаций, выходя на проезжую часть перед находящимся близко транспортным средством.
Пешеход обязан:4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Будьте аккуратнее, уважайте друг друга.
Думать вообще не желают пешеходы! Нужно понимать. что жопу в 60-100 кг гораздо легче остановить на 10 секунд за 1м перед пешеходным, чем авто весом от 1000 - 20000 кг за 20 м до пешеходного!!! Я своих детей учу, да и сам в ночное время при пересечении автодороги просто включаю фонарик на телефоне, и меня всегда видно еще до того как я встану ногой на дорогу!Просто и эффективно! Два дуралея сами погибли и водителю огромных проблем создали , в принципе из за своей тупости!