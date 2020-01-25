 "Пройдет 2 года - подождите, его и эти будут лишать гражданства", - Бродский и Саакашвили повздорили в эфире у Шустера. ВИДЕО

Инцидент произошел в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Михеил Саакашвили настаивал, что в Украине следует снизить налоги. Предприниматель Михаил Бродский с ним резко не согласился.
Приводим расшифровку дискуссии.
Б: Он наказывал тех, кто не платил. Да, сильно и жестко наказывал! И его налоги выше, чем те, что сегодня в Украине. Пусть правду же говорит! Он не говорит правду.
С: Неправда.
Б: Правду я говорю!
С: Налоговое бремя в Грузии было как минимум в 3 раза меньше, чем налоговое бремя в Украине. Грузия была...
Б: Он говорит: в разы, в разы, в разы... У них была пенсия 10 долларов — он сделал 40. В 4 раза.
С: Нет, извините. У нас была пенсия 4 доллара, которые люди не получали много месяцев подряд.
Б: А! А сделал 16.
С: А я сделал в Грузии минимальную пенсию больше 100 долларов – это раз. С 4 долларов – это раз. В очень бедной стране. А вы сравните ресурсы Украины и ресурсы бедной Грузии!
Б: Вам американцы помогали.
С: Ничего американцы не помогали! Мы это взяли у олигархов, взяли у людей, которые раньше не платили налоги, взяли у людей, которые не пополняли казну. Взяли у министров, заставили министров...
Б: У олигархов забирали деньги, правильно? Маладэць!
Ш: Михаил Бродский! Первое. Этот человек проработал президентом 8 лет. Поэтому немножко уважения можно.
Б: Да какого уважения? Вы забыли, как он перед Петром Алексеевичем пресмыкался у вас на передаче? Точно так же, как сегодня он то же самое делает по отношению к Зеленскому. Пройдет 2 года — подождите, его и эти будут лишать гражданства. Сейчас он выйдет опять. А не было такого? Гражданство ему дал Порошенко, его сделал губернатором — где успехи? Я его призывал у вас: скажите правду про них!
Ш: Михаил Бродский, давайте не переходить на личности. Ну правда, мы ж не это тут обсуждаем.
Б: Пришел тут нас учить!
Ш: Во-первых, вас никто не учит.
Б: Да меня не надо. Сморите, у него семья живет в Голландии, он командировочный. А моя семья живет в Украине. У меня 5 внуков, 4 детей. Он в командировку к нам приехал, поговорил, сказал: "Друзья, товарищи!". Много правды говорит. Приветствую. Молодец. Но это все говорят и все знают.
С: Эти люди, которые живут в Украине, они живут за счет Украины. Не в Украине вы живете — вы живете всю жизнь за счет Украины! За счет простых украинцев, которых вы обкрадывали здесь. Этих людей вы не любите, потому что они отличаются от вас, антропологически отличаются, у них другое выражение лица, у них другие инстинкты. Да, они ошибаются. Но, в отличие от вас, они не крадут. Они живут в Украине – вы живете за счет Украины. Меня уже один раз высылали отсюда. Но я обратно приехал...
Б: Денег заработать!
С: Не потому, что вы меня пригласили, а потому что десятки мои соотечественников погибли на восточном фронте, защищая страну Украину от врага. Я тут потому, что я уверен: если Украина будет сильной, Грузия будет сильной, все будут сильными.
Б: Молодец. Ваш грузинский народ за вас не проголосовал. Все!
С: Учился я в украинском университете лучше вас и говорю по-украински лучше, чем вы! И, в отличие от вас, я создал самую успешную реформаторскую модель в Европе! И это общепризнано!
Б: Почему за вас не проголосовал грузинский народ?
С: Не будет меня какой-то барыга учить чему-то.
Ш: Все, все, все. Господин Бродский...
Б: Барыги как раз у нас всегда были такие, как ты. Это ты барыга!
Ш: Господин Бродский, вы начинаете...
Б: Это он начал!
Ш: Нет, вы начали.
Б: Че он сюда приехал?
Ш: Какая вам разница? Мы в свободной стране живем. А вы меня просите, чего я сюда приехал.
зелохи заставили министров получать по 200-500 штук, но они не хотели, они же слуги наріда...
Источник: https://censor.net.ua/v3171827
Але піпл забавляють ...
Грузинське барило може пояснити оце: десятки мои соотечественников погибли на восточном фронте, защищая страну Украину от врага.
Серйозно ???
Да какого уважения? Вы забыли, как он перед Петром Алексеевичем пресмыкался у вас на передаче? Точно так же, как сегодня он то же самое делает по отношению к Зеленскому.