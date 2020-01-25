 "Пройдет 2 года - подождите, его и эти будут лишать гражданства", - Бродский и Саакашвили повздорили в эфире у Шустера. ВИДЕО

Инцидент произошел в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Михеил Саакашвили настаивал, что в Украине следует снизить налоги. Предприниматель Михаил Бродский с ним резко не согласился.

Приводим расшифровку дискуссии.

Б: Он наказывал тех, кто не платил. Да, сильно и жестко наказывал! И его налоги выше, чем те, что сегодня в Украине. Пусть правду же говорит! Он не говорит правду.

С: Неправда.

Б: Правду я говорю!

С: Налоговое бремя в Грузии было как минимум в 3 раза меньше, чем налоговое бремя в Украине. Грузия была...

Б: Он говорит: в разы, в разы, в разы... У них была пенсия 10 долларов — он сделал 40. В 4 раза.

С: Нет, извините. У нас была пенсия 4 доллара, которые люди не получали много месяцев подряд.

Б: А! А сделал 16.

С: А я сделал в Грузии минимальную пенсию больше 100 долларов – это раз. С 4 долларов – это раз. В очень бедной стране. А вы сравните ресурсы Украины и ресурсы бедной Грузии!

Б: Вам американцы помогали.

С: Ничего американцы не помогали! Мы это взяли у олигархов, взяли у людей, которые раньше не платили налоги, взяли у людей, которые не пополняли казну. Взяли у министров, заставили министров...

Б: У олигархов забирали деньги, правильно? Маладэць!

Ш: Михаил Бродский! Первое. Этот человек проработал президентом 8 лет. Поэтому немножко уважения можно.

Б: Да какого уважения? Вы забыли, как он перед Петром Алексеевичем пресмыкался у вас на передаче? Точно так же, как сегодня он то же самое делает по отношению к Зеленскому. Пройдет 2 года — подождите, его и эти будут лишать гражданства. Сейчас он выйдет опять. А не было такого? Гражданство ему дал Порошенко, его сделал губернатором — где успехи? Я его призывал у вас: скажите правду про них!

Ш: Михаил Бродский, давайте не переходить на личности. Ну правда, мы ж не это тут обсуждаем.

Б: Пришел тут нас учить!

Ш: Во-первых, вас никто не учит.

Б: Да меня не надо. Сморите, у него семья живет в Голландии, он командировочный. А моя семья живет в Украине. У меня 5 внуков, 4 детей. Он в командировку к нам приехал, поговорил, сказал: "Друзья, товарищи!". Много правды говорит. Приветствую. Молодец. Но это все говорят и все знают.

С: Эти люди, которые живут в Украине, они живут за счет Украины. Не в Украине вы живете — вы живете всю жизнь за счет Украины! За счет простых украинцев, которых вы обкрадывали здесь. Этих людей вы не любите, потому что они отличаются от вас, антропологически отличаются, у них другое выражение лица, у них другие инстинкты. Да, они ошибаются. Но, в отличие от вас, они не крадут. Они живут в Украине – вы живете за счет Украины. Меня уже один раз высылали отсюда. Но я обратно приехал...

Б: Денег заработать!

С: Не потому, что вы меня пригласили, а потому что десятки мои соотечественников погибли на восточном фронте, защищая страну Украину от врага. Я тут потому, что я уверен: если Украина будет сильной, Грузия будет сильной, все будут сильными.

Б: Молодец. Ваш грузинский народ за вас не проголосовал. Все!

С: Учился я в украинском университете лучше вас и говорю по-украински лучше, чем вы! И, в отличие от вас, я создал самую успешную реформаторскую модель в Европе! И это общепризнано!

Б: Почему за вас не проголосовал грузинский народ?

С: Не будет меня какой-то барыга учить чему-то.

Ш: Все, все, все. Господин Бродский...

Б: Барыги как раз у нас всегда были такие, как ты. Это ты барыга!

Ш: Господин Бродский, вы начинаете...

Б: Это он начал!

Ш: Нет, вы начали.

Б: Че он сюда приехал?

Ш: Какая вам разница? Мы в свободной стране живем. А вы меня просите, чего я сюда приехал.