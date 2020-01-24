 Нас раком поставили по углеводородам. Старший брат нас за дураков держит, - Лукашенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко заявил, что РФ пытается надавить на Беларусь и усилить интеграционные процессы двух стран.
"Нас раком поставили по углеводородам и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы и прочее", - заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что РФ сделала все для того, чтобы увеличить цену на нефть для Белоруси до уровня больше мировой.
"Когда мы поставили вопрос: "Братья дорогие! Старший брат! Также не поступают. Нельзя же нас за дураков держать... Это сделано специально, чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить на Беларусь? Догадайтесь с трех раз...", - объяснил Лукашенко.
Видео телеканала CTVBY
Белорус, наш друг и брат,
Прекращай «хохлядство».
Приглашает Путин свят
В наше государство.
Не проспи последний шанс
Выйти с грязи в люди,
Ведь второй и третий раз
Приглашать не будем!
Прочь границы уберем,
Свяжем души крепью.
Хлор по трубам вам пошлем,
Разведенный нефтью.
Разобьем дороги в хлам,
Как в сибирской дали,
Чтобы танки НАТО к нам
Резво не примчали!
Мы ж друзья, ядрена вошь!
Пуп порвем за правду!
Двинет с Минска молодежь
В Сирию, Луганду.
Минск научим мы родной
Русским похожденьям:
Как тушить пожар лесной
В зоне наводненья,
Как с «пиндосом» воевать
В баре и на карте.
Демонстрантам как ломать
Кости на асфальте.
Как гусей и ананас
Мять бульдозерами,
Как качать в «Гейропу» газ,
Но топить дровами.
Как «паленку» разливать,
Как упрячься в дроги,
Как кувалдой бум создать
Нанотехнологий.
Как три дня сидеть с свечой,
Света коль не дали,
Как пробиркою с мочой
Добывать медали.
ФСБ «упросит» вас,
Чтоб союз был полон,
Белорусский «недояз»
Выгнать прочь из школы.
Оградим тебя от бед
Каменной стеною
Каталажки … «Нет» в ответ?
Жди - придем с войною!
Тоже бьіло куча ватьі, тоже бьіли типа братьями и тоже газ воровали, а они нас кормили.
Ой... Даже как то и не интересно.
Как там биндеровцьі по беларусски? Бульбаши вроде?
Берем попкорн, будем беларусам советьі раздавать)))