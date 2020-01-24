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 Нас раком поставили по углеводородам. Старший брат нас за дураков держит, - Лукашенко. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко критично отозвался о сотрудничестве с Россией в сфере поставок углеводородов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко заявил, что РФ пытается надавить на Беларусь и усилить интеграционные процессы двух стран.

"Нас раком поставили по углеводородам и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы и прочее", - заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что РФ сделала все для того, чтобы увеличить цену на нефть для Белоруси до уровня больше мировой.

"Когда мы поставили вопрос: "Братья дорогие! Старший брат! Также не поступают. Нельзя же нас за дураков держать... Это сделано специально, чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить на Беларусь? Догадайтесь с трех раз...", - объяснил Лукашенко.

Видео телеканала CTVBY

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Беларусь планирует закупать 30% нефти через Украину, - Лукашенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3171761
 
   
 Топ комментарии
 
Ты уже давно раком стоишь , усатый. Привык просто.
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Який старший брат? Так Білорусь старша за рашку федерашку .
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кацапня на своих ватных сайтах уже воет, что они "Белорусию" всегда кормили а бульбаши нефть и газ ворует Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів тримає, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 763 ничего не напоминает?
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Кремль - Минску
Белорус, наш друг и брат,
Прекращай «хохлядство».
Приглашает Путин свят
В наше государство.

Не проспи последний шанс
Выйти с грязи в люди,
Ведь второй и третий раз
Приглашать не будем!

Прочь границы уберем,
Свяжем души крепью.
Хлор по трубам вам пошлем,
Разведенный нефтью.

Разобьем дороги в хлам,
Как в сибирской дали,
Чтобы танки НАТО к нам
Резво не примчали!

Мы ж друзья, ядрена вошь!
Пуп порвем за правду!
Двинет с Минска молодежь
В Сирию, Луганду.

Минск научим мы родной
Русским похожденьям:
Как тушить пожар лесной
В зоне наводненья,

Как с «пиндосом» воевать
В баре и на карте.
Демонстрантам как ломать
Кости на асфальте.

Как гусей и ананас
Мять бульдозерами,
Как качать в «Гейропу» газ,
Но топить дровами.

Как «паленку» разливать,
Как упрячься в дроги,
Как кувалдой бум создать
Нанотехнологий.

Как три дня сидеть с свечой,
Света коль не дали,
Как пробиркою с мочой
Добывать медали.

ФСБ «упросит» вас,
Чтоб союз был полон,
Белорусский «недояз»
Выгнать прочь из школы.

Оградим тебя от бед
Каменной стеною
Каталажки … «Нет» в ответ?
Жди - придем с войною!
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А почему держит если вы ими и есть.Умный бы газотранспортную систему не отдал.
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хитрожопость лукавого не прокатила.
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Так в Белоруссии уже дируны шкварили а на месте масковии жабы квакали.
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Дурашка ты картофельная... тебя не держат...ты такой и есть...потому что сам стал раком....а не тебя поставили....
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Ох, Лука, дозвиздишся... що адіннарот справді раком поставить. Не жартома.
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Будет тебя, бульбомет усатый, перетрахивать. Для того и поставили...
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Талант Лукашенка состоит в том, что он на протяжении стольких лет делает вид перед кацапами, что готов стать раком и они этому верят, а потом оказывается - у него суверенитет... И так каждый год.
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неверно!!он всегда охотно становится раком(до достижения своих целей) но как ток раша пристраивается он тут же кричит что ,,анал табу!!"и так до следующего раза каждый раз!!(всё красиво!!и он целомудренный и питораху питорашкой не назовёш) Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів має, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 416 Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів має, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1053 Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів має, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2244
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коли Литовське князівство (теперішня Білорусь) вже було розвиненою та впливовою державою, на територіях так званого "старшого брата" тільки жаби квакали
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Короче вся также история, что и с Украиной лет 15 назад.
Тоже бьіло куча ватьі, тоже бьіли типа братьями и тоже газ воровали, а они нас кормили.
Ой... Даже как то и не интересно.
Как там биндеровцьі по беларусски? Бульбаши вроде?
Берем попкорн, будем беларусам советьі раздавать)))
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история белорусов сродни украинской!! Не верьте татаро-монгольской россии никогда, ни под каким соусом!. Обманут, обворуют и уничтожат!!
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А он не знал, что так будет )) Сів грати з бандитом в шашки? Дістанеш дошкою по голові. Закон фізики, Ляксандр. І забудь ти вже про це ***... братство. Яке в сраку братство? Тут інші погремушки.
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Білорасєя добровільно стоїть у позиції тварини рака з того часу коли циган підписав папери про утворення союзної держави з расеєю, хай цей білорасєйський циган краще згадає про свої маневри які дозволили йому бути президентом білорасєйської області расєйської ********** вже більше тридцяти років...
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Раком??? Так це тільки прилюдія, а раком вас Усачь ще поставлять ваше "братья"!!!
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"брат нас за дураков держит"-а ты только это понял?)))
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