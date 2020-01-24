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 Происшествия, Общество
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Все про:нападение (1807) Полтава (499) убийство (5483) угрозы (659) Кива (132)

 "Кто такой Виталя?! Виталя - тот, кто убьет тебя нах#й!" - "хороший знакомый" нардепа Кивы набросился с ножом на двух официанток в полтавском пабе. ВИДЕО

В сети появилось видео из полтавского паба BeerHouse, на ул. Пушкина, на котором зафиксировано нападение нетрезвого мужчины на двух работниц заведения. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание Полтавщина, нападающий назвал себя "Виталиком", размахивал ножом, угрожал убийством официантке и после прощания нацистским приветствием покинул помещение и напуганных официанток. События произошли в 20-х числах декабря 2019 года.


В полиции сообщили, что лица события установлены. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией "Хулиганство". Ведется следствие. Вместе с прокуратурой полиция примет процессуальное решение с возможной переквалификацией.

По данным местных журналистов, нападающий с ножом - это 39-летний полтавчанин Виталий Воробьев, а его спутник - 34-летний Виктор Безручко.

Виталий Воробьев, он же Воробей, в свое время был членом криминальной группировки - бригады "Басистого". Также он является хорошим знакомым нардепа Ильи Кивы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ты что, придурок, бл#ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с#ка!": Кива пригрозил человеку на улице из-за замечания. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3171732
 
 
 Топ комментарии
 
Прямая угроза убийства. да ещё зафиксированная. Интересно продолжение. МВД АУУУУУУУ.
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В американському барі такий номер би не пройшов. Бо там за стійкою завжди лежить ремінгтон напоготові. Через хоплофобів страждає усе населення.
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Дівчина пішла захищати подругу, а бармен не ворухнувся! От сила волі!
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а что он реально сделал бы? Если б даже был рембо и поламал им всем лица, проблем набрался на всю жизнь. Нет закона в Украине что бы ты мог себя защитить. К тебе такие домой залезут не имеешь права их убить.
В штатах например у тах барменов часто есть ружье.
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З приходом Зе команди у владу на всіх рівнях голову підняла

"Хто такий Віталя?! Віталя - той, хто вб'є тебе нах#й!" - "хороший знайомий" нардепа Ківи накинувся з ножем на двох офіціанток у полтавському пабі - Цензор.НЕТ 4565
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ща керивныцтво державы прессуху запилит,и виталю печерский суд посадит
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Яка потвора.Та ти паскуда обкакаєшся,коли до твого горла ніж приставлять.Ненавиджу таких тварюк,корчить з себе альфа самця.
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