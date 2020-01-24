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 Политика Украины
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 Кабмин готовит концепцию зарплат в различных органах исполнительной власти, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас правительство по поручению президента готовит концепцию зарплат в различных органах исполнительной власти.

Об этом он сказал во время брифинга по результатам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы готовим общую концепцию по поручению президента для того, чтобы показать как выглядят зарплаты в различных органах исполнительной власти. Потому что Кабинет министров - это один из многих органов и зарплаты здесь точно, мягко говоря, не самые высокие чем во всех других органах", - сказал Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/v3171716
 
 
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Да, главная концепция зеленой власти

Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4084
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Спочатку готовлять концепцію, потім стратегію, а за три дні до відставки виясниться, що зарплата давно вже підвищена в десятки разів.
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Баба і кіт
21 ч. ·
Слугу Павла Павлиша підловили за листуванням із заступником міністра охорони здоров'я України Андрієм Семиволосом. Далі приводимо текст.
Павлиш: "Привіт, як справи?";
Семиволос: "Так собі";
Павлиш: "А що трапилося?";
Семиволос: "Міша за**бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає недолугі команди";
Павлиш: "То не виконуй, включай дурня";
Семиволос: "Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але по парі його моментів поклав в ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))";
Павлиш: "зрозуміло, тримайся. Може на вихідних підемо з М*** підемо, вони хороші...".

Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8604
Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9998
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Официально будет мало...но до 100 штук доплатят в конвертах...
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Зато они готовятся под шумок "реформ" топ-менеджеров в бизнесе ободрать. Деньги срочно надо.

Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4395
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Прив"яжіть з\п усіх чиновників до мінімальної з\п: якщо чиновники хочуть гарної зарплатні, то нехай рвуть пупа, щоп мінімалка стрімко підвищувалась - ось і вся концепція, вигідна як чиновникам так і народу. ЗІ Пенсія чиновника теж повинна бути прив"яза на до мінімальної пенсії.
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По контрацепции концепцией ударим,
Зарплатой новой ещё больше удивим,
Что отхватили - "Было мало!", впарим,
И много много сказок наплодим...
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концепція проста: скажуть на мітинг - підете на мітинг, скажуть на демонстрацію - підете на демонстрацію
а шо
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Леша-Самокат лукавит.Концепция уже есть-зарплаты начинаются с 1 млн.грн. Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9444 Эпоха бедности уже позади. Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8982
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монолит исполнительной власти залог успешной борьбы
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Судя по всему, эти пацаны действительно потеряли связь с реальностью! Можно и "лимонные" зряплаты себе устанавливать, благо это всё будет за народные денежки - налоги, платежи, сборы и пр., и пр., и пр.. Чего мелочиться? Ведь какая разница, сколько получает министр, прочая шелупонь из КМ, ОП, ОПГ, ОГА, а также работяга, учитель, врач и пр., и пр., и пр.? Для "лакеев" народа главное что? Не забыть себя, любимого и глубоко уважаемого! А смерды должны сами о себе заботиться! Закон естественного отбора никто не отменял!!!
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nо есть концепция в том чтобы повысить кабмину зарплаты? офигенная концепция, по 200 штук им мало
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