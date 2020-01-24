 Кабмин готовит концепцию зарплат в различных органах исполнительной власти, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом он сказал во время брифинга по результатам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы готовим общую концепцию по поручению президента для того, чтобы показать как выглядят зарплаты в различных органах исполнительной власти. Потому что Кабинет министров - это один из многих органов и зарплаты здесь точно, мягко говоря, не самые высокие чем во всех других органах", - сказал Гончарук.
21 ч. ·
Слугу Павла Павлиша підловили за листуванням із заступником міністра охорони здоров'я України Андрієм Семиволосом. Далі приводимо текст.
Павлиш: "Привіт, як справи?";
Семиволос: "Так собі";
Павлиш: "А що трапилося?";
Семиволос: "Міша за**бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає недолугі команди";
Павлиш: "То не виконуй, включай дурня";
Семиволос: "Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але по парі його моментів поклав в ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))";
Павлиш: "зрозуміло, тримайся. Може на вихідних підемо з М*** підемо, вони хороші...".
Зарплатой новой ещё больше удивим,
Что отхватили - "Было мало!", впарим,
И много много сказок наплодим...
а шо