 Кабмин готовит концепцию зарплат в различных органах исполнительной власти, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом он сказал во время брифинга по результатам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы готовим общую концепцию по поручению президента для того, чтобы показать как выглядят зарплаты в различных органах исполнительной власти. Потому что Кабинет министров - это один из многих органов и зарплаты здесь точно, мягко говоря, не самые высокие чем во всех других органах", - сказал Гончарук.

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