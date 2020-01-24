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 Конкурс на концессию порта "Ольвия" выиграла катарская компания QTerminals, которая намеренна вложить 3,4 млрд грн в развитие порта. ВИДЕО

Катарская компания QTerminals выиграла конкурс по концессии имущества государственного предприятия "Стивидорная компания "Ольвия".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга по результатам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

"В течение следующих нескольких месяцев будут еще продолжаться бюрократические процедуры, связанные с подготовкой подписания соглашения. И мы ожидаем, что в ближайшие месяцы победители заключат соглашение о концессии и зайдут в порт для того, чтобы его развивать", - сказал Гончарук.

Отмечается, что украинский бюджет получит ежегодные концессионные платежи и средства для развития местной инфраструктуры Николаевщины.

Как отметил на странице в сети Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, в развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд грн.

"Это одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости. Сумма ежегодных концессионных платежей - 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Концессионер вложит 80 млн грн в развитие инфраструктуры Николаева", - говорится в сообщении.

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Конкурс на концессию порта Ольвия выиграла катарская компания QTerminals, которая намеренна вложить 3,4 млрд грн в развитие порта 01

Источник: https://censor.net.ua/v3171700
 
   
 Топ комментарии
 
сбитый летчик, история таких заявлений не с него началась.
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сбитый летчик, история таких заявлений не с него началась.
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Порт Ольвия (бывший Октябрьск) почти вплотную примыкает к заводу "Океан". У Капацины этот завод только что отжали. Не исключено, что перегрузку и там начнёт Катар (или Оман во главе с одним осликом).
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Ну навіщо писати те про, що не маєш уявлення?
Біля "Океану" - порт "Ніка-Тера"
"Октябрський" нижче по Бугу і ближче до НГЗ (Гліноземного).
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А почему не Оманская? Получается ...что осел туда зря ездил?
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Ставлю 100 шо директор єтой катарской артели сидит в Раде
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Щось дуже дивно, навіщо катару наш порт??? Дуже дивні вкладення!!!
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Катар будує великий флот газовозів і має багато газу.
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Поясню. Физически катарского бизнеса не существует. Есть какой-то пацан или какая-то группа чётких пацанов, не желающих светится и имеющих интересы в бизнесе за пределами Катара. Это государство за немалый процент предоставляет услуги: резидентство компании, сокрытие бенефициарности через инвест.фонды, финансирование проекта под залог любых лиц в любых странах и т.п.
Вопрос: кто эти чёткие пацаны? Конкурс на концесію порту "Ольвія" виграла катарська компанія QTerminals, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9883
Например, турецкий народ до сих пор вне ведении, кто спас их экономику от дефолта под видом Катара. И какой ценой....
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150 років тому концесію мав такий собі Джон Юз, тоді продаж закінчився заснування міста Юзівка.
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Нужно завлекать инвесторов со всего мира! И Арабов и Китайцев и Японцев, а не только с Запада.
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А кацапів гнати в шию за порєбрік. Конкурс на концесію порту "Ольвія" виграла катарська компанія QTerminals, яка має намір вкласти 3,4 млрд грн в розвиток порту - Цензор.НЕТ 2372
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Капец заповеднику Ольвия и Кинбурну, засрут
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