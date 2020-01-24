 Конкурс на концессию порта "Ольвия" выиграла катарская компания QTerminals, - Гончарук. ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга по результатам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

"В течение следующих нескольких месяцев будут еще продолжаться бюрократические процедуры, связанные с подготовкой подписания соглашения. И мы ожидаем, что в ближайшие месяцы победители заключат соглашение о концессии и зайдут в порт для того, чтобы его развивать", - сказал Гончарук.

Отмечается, что украинский бюджет получит ежегодные концессионные платежи и средства для развития местной инфраструктуры Николаевщины.

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