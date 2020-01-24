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 Конкурс на концессию порта "Ольвия" выиграла катарская компания QTerminals, - Гончарук. ВИДЕО

Катарская компания QTerminals выиграла конкурс по концессии имущества государственного предприятия "Стивидорная компания "Ольвия".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга по результатам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

"В течение следующих нескольких месяцев будут еще продолжаться бюрократические процедуры, связанные с подготовкой подписания соглашения. И мы ожидаем, что в ближайшие месяцы победители заключат соглашение о концессии и зайдут в порт для того, чтобы его развивать", - сказал Гончарук.

Отмечается, что украинский бюджет получит ежегодные концессионные платежи и средства для развития местной инфраструктуры Николаевщины.

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Источник: https://censor.net.ua/v3171700
 
 
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сбитый летчик, история таких заявлений не с него началась.
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Порт Ольвия (бывший Октябрьск) почти вплотную примыкает к заводу "Океан". У Капацины этот завод только что отжали. Не исключено, что перегрузку и там начнёт Катар (или Оман во главе с одним осликом).
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Ну навіщо писати те про, що не маєш уявлення?
Біля "Океану" - порт "Ніка-Тера"
"Октябрський" нижче по Бугу і ближче до НГЗ (Гліноземного).
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А почему не Оманская? Получается ...что осел туда зря ездил?
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Ставлю 100 шо директор єтой катарской артели сидит в Раде
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Щось дуже дивно, навіщо катару наш порт??? Дуже дивні вкладення!!!
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