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 Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 января, в селе Городница Волынской области (на дороге Дубно-Луцк, на границе Ривненской и Волынской областей) состоялась встреча траурного кортежа с телом Николая Васильевича Сорочука, 1997 года рождения, военнослужащего 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 22 января на Приазовском направлении от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом сообщает местное издание "Волынские Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

Кортеж с телом погибшего волынского Героя Николая Сорочука прибыл на родную Волынь. Так, сегодня, 24 января в 8:30 утра, представители власти, волонтеры, общественные активисты и просто неравнодушные волыняне встретили его в селе Городница, которое находится на границе Ривненской и Волынской областей.

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Священники отслужили по погибшему панихиду. Полиция перекрыла дорогу на время службы.

По состоянию на 9.10 траурный кортеж приехал в родное село парня Лыще.

Здесь на перекрестке неподалеку от школы прошла панихида.

После тело погибшего Героя доставили в родной дом. 22-летнего Николая Сорочука на коленях провожали дети и односельчане.

Священники отслужили заупокойную панихиду в доме погибшего. 

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Проститься с погибшим бойцом можно будет сегодня, 24 января, в селе Лыще. На следующий день, 25 января, состоится заупокойная служба в нижнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора города Луцка, гражданская панихида на Театральной площади и захоронение в Гараздже.

Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 01
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 02
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 03
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 04
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 05
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 06
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 07
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 08
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 09
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 10
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 11
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 12
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 13
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 14
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 15
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 16
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 17
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 18
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 19
Тело погибшего в зоне ООС воина 10-й ОГШБр Николая Сорочука встретили на Волыни 20

Источник: https://censor.net.ua/v3171679
 
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