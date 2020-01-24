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 Политика Украины
  2017  58
Все про:Княжицкий (164) Труба (263) Павленко Ростислав (29) ГБР (879) Венедиктова (30) Европейская Солидарность (226) Бабиков (10)

 "Происходит активизация Антимайдана": нардепы от "ЕС" пришли в ГБР с требованием отменить назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР. ВИДЕО

Народные депутаты от фракции "Европейская Солидарность" сегодня пришли в Государственное бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом депутаты сообщили журналистам возле здания ГБР.

"Происходит активизация Антимайдана, угроза реванша, которая, в частности в том, что на должность первого заместителя руководителя ГБР назначен господин Бабиков, который является адвокатом Януковича и соответственно имеет явный конфликт интересов. Мы пришли к госпоже Венедиктовой, используя законное право народных депутатов на безотлагательный прием, для того, чтобы поставить вопрос о недопустимости пребывания этого лица в должности", - сказал нардеп Ростислав Павленко.

Также нардепы хотят обсудить вопрос о проведении конкурса на замещение директора ГБР.

"Человек должен быть выбран по конкурсу, который будет иметь доверие украинцев, активистов, который обеспечит всестороннее расследование этих резонансных дел", - добавил депутат.

"Мы сюда пришли не просто по собственному желанию, хотя видим происходящее в последнее время в стране. Мы здесь по просьбе семей Небесной Сотни. Вчера также по их просьбе была встреча. Они возмущены назначением господина Бабикова - адвоката Януковича - первым заместителем председателя ГБР. Возмущенные не случайно, ведь мы видим, что происходит процесс согласно которому хотят доказать, что Майдан это была не революция достоинства, а государственный переворот. И соответственно российская аннексия была оправдана. И все пророссийские силы сейчас, к сожалению, с определенной поддержкой наших некоторых государственных чиновников, реализующих этот сценарий", - отметил нардеп Княжицкий.

Кроме того, по словам Княжицкого, экспертиза канадских специалистов, которая подтвердила идентичность голоса Романа Трубы на пленках из его кабинета, означает, что ведомство, которое должно бороться с коррупцией, стало ее центром, а решения в ГБР принимаются по команде из Офиса президента.

Именно для того, чтобы выяснить позицию новой руководительницы ГБР, депутаты и пришли в ГБР.

"Мы пришли поговорить с госпожой Венедиктовой, возможно, она сама отменит свой указ о назначении господина Бабикова. По крайней мере тогда это не будет плевком в лицо семьям Небесной Сотни. И выполнит все остальные требования семей, поскольку мы с ними были на Майдане. Среди погибших есть много наших друзей, как и среди членов их семей, поэтому мы не можем сейчас, в этот день не быть с ними", - добавил Княжицкий.

Также отметим, что в это время в Государственное бюро расследований пришел экс-президент, нардеп ("ЕС") Петр Порошенко для проведения следственных действия (допроса). Правоохранители пропустили бывшего президента в здание ГБР. Он также взял письмо семей Героев Небесной Сотни с требованием уволить первого заместителя ГБР, єкс-адвоката Януковича Александра Бабикова и пообещал передать его руководству.

Происходит активизация Антимайдана: нардепы от ЕС пришли в ГБР с требованием отменить назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР 01

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Власти планируют установить фактическую цензуру в медиа": Нардепы "ЕС" провели встречу с представителями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/v3171653
 
   
 Топ комментарии
 
Лишнехромосомное, не у всего зелектората отсутствуют мозги, кто-то из них помнит, что включение Медведчука в Минский процесс, было требованием Х**** и не у всего зелектората отсутствует разум, чтобы не понять, что переговоров бы не состоялось, а другого инструмента остановить орду даже критиканы Минских соглашений так и не предложили.
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А следователи ГБР убегают от повесток в суд
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А когда Мертвечука из нафталина достали в 2014-м и вернули в политику пэсовцы, то это была "активизация антимайдана" или где?
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Лишнехромосомное, не у всего зелектората отсутствуют мозги, кто-то из них помнит, что включение Медведчука в Минский процесс, было требованием Х**** и не у всего зелектората отсутствует разум, чтобы не понять, что переговоров бы не состоялось, а другого инструмента остановить орду даже критиканы Минских соглашений так и не предложили.
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"Мы сюда пришли не просто по собственному желанию" (с) "Происходит активизация Антимайдана": нардепы от "ЕС" пришли в ГБР с требованием отменить назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 2671
А вот чего они туда пришли: Порошенко пришел на допрос в ГБР
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А следователи ГБР убегают от повесток в суд
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Пидманула, пидвела... Бостуга сказала, что не придёт, а он пришёл
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назревает процесс
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Назревает спам по всем твоим никам😂🌷
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А в "Спортлото" вже звертались? "Відбувається активізація Антимайдану": нардепи від "ЄС" прийшли в ДБР з вимогою скасувати призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР - Цензор.НЕТ 6265

Невже не зрозуміло, що 73% які проголосували за Зеленського - далеко не прихильники "майдану".
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Ты, хочешь сказать, отдав голос за Бужанского, Дубинского, Куницкого, Богдана, Разумкова, отстаивал идеалы Майдана?
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я хочу сказати, гебнявий, що всі зелебоби - тупорилі брехуни
а ти що подумав?
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А я подумал,, что ты оспариваешь постулат что "73% які проголосували за Зеленського - далеко не прихильники "майдану"
А хамить не нужно, если ты не кацап.
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дійсно я заперечую, що всі, хто голосував за зюзю - антимайданівці
це тупа брехня
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Тогда объясни, как "майдановцы" могли голосовать за Бужанского, Дубинского, Куницкого, Богдана и Разумкова?
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молодець
ти - ходячий підручник логіки
голосування за зюзю прирівняв до виборів у Раду
перед такими незаперечними фактами я безсилий
ги
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Там чуть ниже продолжение, нелогичный ты наш.
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дитинко, йди вчи матчастину, бо виглядаєш не дуже тямущим
подивись, яка була явка на виборах у Раду
про які 73% антимайданівців ти базікаєш?
все
іди вчитись
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А еще абсолютно ватного клована, для которого Украина - проститутка, кацапы просто передвигают границы, а беркутня может добывать электричество из студентов?
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Спасибо за твой пост. Беспокоясь о тебе желаю, чтобы тебя на Лахте не увольняли, чтобы "патриотам" и "националистам" дошло - с кем они объединились против Порошенко.

Artem Bistrenko
А в "Спортлото" вже звертались? "Відбувається активізація Антимайдану": нардепи від "ЄС" прийшли в ДБР з вимогою скасувати призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР - Цензор.НЕТ 5893
Невже не зрозуміло, що 73% які проголосували за Зеленського - далеко не прихильники "майдану".
24.01.2020 11:31 Ответить Мне нравится
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Почему они никуда не ходили, когда пэтя мертвечуку медиа продавал?
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На концерте писюаниста были.
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Не брешіть! У Порошенко як був 5 канал так і залишився. Питання до власників
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То есть, ты согласна с этим назначением? Не сомневался в тебе
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Конкретніше, які свої медіа Порошенко продав Медведчуку? А якщо ти продаси скою квартиру якомусь сепаратисту, то що Порошенко буде винен?
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А еще лучше, что бы наконец! прозвучало "три зеленых свистка" возвещающих о открытии сезона охоты на реваншистов-антимайдановцев и прочих кацманавтов.
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а де петя ???
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Наступні вибори виграє той, хто піде з гаслом "Поверну клоунів у цирк" (с)
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Зебилы!
Дружно защищаем бабикова, Януковича и Азирова!
Щетильнее надо!
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Это назначение - это унижение Украины!!! они доиграются, что опять будут выкидывать этих тварей в мусорки!!!
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Если неймется пксикам, то почему лаешь ты?
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А для тебя, ахгличанина, Ram и Rem одинаково? Да уж. Интеллектом тут явно и не пахло.
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Я видел только Рем, как видешь твой Ынтиллллект не пригодился! Хотя я конечно знаю, что любой ПЕСык очень Ынтеллллектуален, умище иногда аж через уши лезет! Ну то такЭ...
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А СОЕВЫЙ БОРОВ ПЕТЯ НАДЕЛ СЕГОДНЯ ПАМПЕРСЫ ?
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Пора выходить на Майдан и ликвидировать эту ЗЕленую сволоту вместе с дегенератом ЗЕянелохом.
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