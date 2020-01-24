 Зеленский - Нетаньяху: Украинский народ как никто понимает трагедию евреев во время Второй мировой войны. ВИДЕО

Перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в пятницу в Иерусалиме Зеленский сказал: "Украинский народ, как никто, понимает трагедию и большое количество потерянных жизней украинских евреев во время Второй мировой войны. И я долго думал о том, что сказать вам при нашей личной встрече. Наши личные встречи всегда открытые и приятные. Сказать вам очень искренние слова, и всем людям Израиля, и всем евреям мира", - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Украинский президент зачитал письмо, адресованное всем евреям по поводу трагедии Холокоста. Он рассказал три истории про Холокост и Вторую мировую войну, пишет lb.ua.
В них говорилось о пережитых трагедиях еврейский семей на территории Украины. В первой говорилось о заведующей садика в Крыму, которая прятала еврейских детей и выдавала их за крымских татар. Она оформляла им поддельные документы, чтобы сохранить их жизни. Сейде Арифова спасла 88 детей.
Вторая история о пленном концлагеря, который отказался от досрочного освобождения. Это был украинский священник, который выдал евреем около 600 документов о крещении, за что его сослали в концлагерь. Его звали Омелян Ковч. Он отказался досрочно покидать лагерь "Майданек" с 700 заключенными, хотя дома его ждали шестеро детей.
"Твоя национальность, религия, возраст, пол, теряют значение, если есть доброе сердце, которое противостоит злу", - сказал украинский президент.
Третья история – о семье, где было четыре брата. Трое из них стали жертвами Холокоста и были расстреляны оккупантами, которые ворвались в Украину. Остался один брат, который был на фронте и вернулся живым, сделав вклад в победу над нацизмом.
"Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год родился внук. Через 40 лет этот внук стал президентом, который сейчас стоит перед вами, господин премьер", – рассказал свою историю Зеленский.
Паразитировать на жертвах и легендах про геноцид могут только евреи.
Кацапы так приватизировали победу, а евреи геноцид.
где ты был в том трагическом и героическом одновременно,червь теории?
а таки,да,списки руководства Голодомором-сплошь еврейские.
исполнители-наши.
односельчане...
згинь,излишнехромосомное,не твоего ума дело
Релігія повинна бути поза політикою.
- "Отбирали все питерские рабочие с красными звездами на папахах, а главными среди них были жиды комиссары"
через 10 лет голод пришел и в Ленинград...
Відбирали місцеві алкаші і ледарі. Яким на той час видали шкірянки та зброю.
о руководителях говорила-они не с нашего села были...и видела их только в самом начале голодовки.
выжила одна из пяти детей.
и оттуда таскал по вскопанному
сумна история украинского народа...
Даремно ти не поїхав ..... Це Україні "аукнеться" ще не раз.
Ты над всем этим смеялся в своем дебильном Квартале. Лицемер!
Ніч з 17 на 18 червня[ред. | ред. код]
Влада планувала придушення бунту силою війська. Діями керували представники ЦК КПУ на чолі з другим секретарем обкому Чебриковим і першим секретарем міськкому Олейниковим (він покинув пленум ЦК КПРС, що тривав у Москві й повернувся до міста).
Після прибуття солдатів оточені міліціонери відкрили всі двері, заволоділи кабінетами, й вискакували на двір, хапаючи й арештовуючи всіх підряд. Заарештованих відправляли в міське управління внутрішніх справ по вулиці Леніна. Солдати внутрішніх військ зняли пояси і били бунтівників. Їм допомагали дружинники, теж озброєні поясами. Є свідчення, що було застосовано обрізки труб, арматуру, які були загорнуті в папір або ганчір'я. Протестантів фотографували, щоб довести їхню участь у подіях. Солдати танкових військ несли патрульну службу на вулицях, по декілька разів перевіряли кожного, хто входив у цей район або виходив з нього. За офіційними даними вбито четверо, поранено 15 осіб. Двоє поранених перебувало в тяжкому стані. Для їх порятунку з Києва було викликано професора (2, 106). Однак П. К. Саворський згадував, що з вікон підвалу було вбито 7 чоловік. Такі ж дані називає й газета «Хроніка», яка однією з перших через багато років наважилася описати події. Стрілянина продовжувалась всю ніч. Студенти педагогічного інституту закривали вікна матрацами.
Під час масових арештів та побиття 86 чоловік було арештовано, 36 одержали важкі травми. Деякі медики рахували, що по лікарнях було розміщено близько 200 поранених і понівечених.Наслідки[ред. | ред. код]
Через три дні відбувся похорон убитих. Влада боялася, що можуть бути нові сутички, але жорстока розправа над людьми настільки деморалізувала громадськість, що заворушень не було.
У Будинку культури «Комуніст» відбувся показовий суд. Активістів судили як *********. Зокрема, 41 особу засуджено, як злісних *********, яких до такого злочину довело пияцтво. Окремі учасники отримали дуже серйозні вироки - до 10 років суворого режиму.
Пора бы и о своем сегодняшнем подумать! нас осталось 37 млн.!..
Русские были, увы, испокон веков рабы, крепостные, и просто попали заодно под роздачу.
И при этом отстаивает интересы Украины на мировой арене.