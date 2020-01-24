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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия должна осуществить настоящее прекращение огня на Донбассе, - посольство США. ВИДЕО

США призывает Россию осуществить настоящее прекращение огня на Донбассе, отвести свои силы и поддержать вывод незаконных вооруженных формирований.

Об этом говорится в видеообращении атташе по вопросам армии и обороны полковника Томаса Воффорда, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение было записано по случаю годовщины обстрела Мариуполя российско-оккупационными войсками. Тогда погибли 30 человек и более 100 были ранены.

"Россия не выполнила своих обязательств по минским соглашениям и продолжает разжигать гуманитарный, экономический и экологический кризис. Россия должна осуществить настоящее прекращение огня, отвести свои силы, поддержать вывод незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и уважать международно признанные границы и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

"Сегодня, вместе со всеми украинцами, мы с большой печалью вспоминаем жертв дерзких обстрелов Мариуполя подконтрольных России боевиками пять лет назад. Те хаотичные и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских договоренностей", - отметил Воффорд.

Напомним, 24 января 2015 года войска РФ обстреляли из "Градов" жилой микрорайон "Восточный" в Мариуполе. Тогда погибли 30 человек и более 100 были ранены.

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Источник: https://censor.net.ua/v3171637
 
 
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Ответ заранее известен:Это не мы, нас там нет. Это шахтёры от фошиздов отстреливаются
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Хоть посол Америки говорит все своими словами и не пресмыкается перед агрессором как зеленые рептилии. Причем присмыкаются бестолку, ничего не выигрывая и не выиграют, с кацапами играть себе на беду. Они понимают только силу и уважают силу и настойчивость.
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Ти ба !!!
Так шо, то оказується не мародьор наживається на войнє?
ЗєНаріт аж оторопєл от такой наглості американця.
Нє?
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Росіся должна осуществить настоящее прекращение огня на донбасе а то все цяцькі пецькі аби івропа нюхала
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России пофиг! Нужно против них санкции вводить, чтобы их остановить!!!
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это точно, а то те санкции что против казламордых ввели только позволили им обогнать Китай по запасам золота!!!
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Озабочены и обеспокоены
А где подушки и одеяла?
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Роіся і вивела незаконні бандформування, з своєї території в Україну.
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представник посольства в пікселі...кацапи,думаєте це просто так?та знаєте ви все,тому й далі не лізете
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Говорят Они стреляют , а Виноваты Мы . Средства Массового Психоза смотреть больше 5 Минут нет мочи . Сплошное противоречие и такое впечатление что Нет связи с Нейронами в головном мозге и Это сплошь и Рядом.
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так спросите у Зеленкого - я вас умоляю! какой огонь, какая россия?!
по действиям Зебила всему миру становится понятно, что ********* никакая не сторона конфликта, а ПОСРЕДНИК!
чего пристали к таким хорошим людям (хозяевам!) Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню на Донбасі, - посольство США - Цензор.НЕТ 3061
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