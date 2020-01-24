 Все, кто не уважают суверенитет страны, в Украине работать не должны, - Гончарук об инвестициях из России. ВИДЕО

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он отметил, что с Российской Федерацией очень сложные отношения.
"Есть санкционная политика по огромному количеству компаний, которые, например, работают в Крыму, к ним применены санкции. Безусловно, работа таких компаний в Украине будет, мягко говоря, усложненной, то есть она не является желательной. Все, кто не уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, в Украине работать не должны", -ответил Гончарук на вопрос, что будет делать правительство, если крупный инвестор придет из России, и будет ли ему предоставлен "менеджер-няня", согласно озвученной президентом Владимиром Зеленским концепции investment nanny.
Як зараз бачу що ЄСовці кинулись вкладати в українську промисловість.
Це хіба що китайці ще можуть скупити землю...
Кацапская электроэнергия по ценам ниже потребительских именно на заводы Коломойского идет.
Неужели Мертвечука выгонит из страны?!
"В Россию НКМЗ поставляет 60% продукции."
http://work.nkmz.com/index.php?id=242&tx_ttnews%5Btt_news%5D=70&cHash=3e29ed4145f502c6c1641a5e484bd838
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На Запорожском автомобилестроительном заводе начали производство автомобилей под брендом Lada. Эту информацию изданию "Главком" подтвердили собственные источники и дилеры российской марки в Украине
Скажи це ЗЕ! і його дружбану Дохтуру Албану...