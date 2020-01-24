 Все, кто не уважают суверенитет страны, в Украине работать не должны, - Гончарук об инвестициях из России. ВИДЕО

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он отметил, что с Российской Федерацией очень сложные отношения.

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"Есть санкционная политика по огромному количеству компаний, которые, например, работают в Крыму, к ним применены санкции. Безусловно, работа таких компаний в Украине будет, мягко говоря, усложненной, то есть она не является желательной. Все, кто не уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, в Украине работать не должны", -ответил Гончарук на вопрос, что будет делать правительство, если крупный инвестор придет из России, и будет ли ему предоставлен "менеджер-няня", согласно озвученной президентом Владимиром Зеленским концепции investment nanny.