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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (935) Россия (74803) Гончарук_Алексей (573)

 Все, кто не уважают суверенитет страны, в Украине работать не должны, - Гончарук об инвестициях из России. ВИДЕО

Инвесторы, компании которых работают в оккупированном Крыму, в Украине нежелательны.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он отметил, что с Российской Федерацией очень сложные отношения.

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"Есть санкционная политика по огромному количеству компаний, которые, например, работают в Крыму, к ним применены санкции. Безусловно, работа таких компаний в Украине будет, мягко говоря, усложненной, то есть она не является желательной. Все, кто не уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, в Украине работать не должны", -ответил Гончарук на вопрос, что будет делать правительство, если крупный инвестор придет из России, и будет ли ему предоставлен "менеджер-няня", согласно озвученной президентом Владимиром Зеленским концепции investment nanny.

Источник: https://censor.net.ua/v3171633
 
   
 Топ комментарии
 
Выступление Вислюка в Давосе при полностью пустом зале прекрасно говорит о том что больше мир денег не интересуется Украиной и что теперь это будет на очень долго даже после того как мы уберем этих имбецилов от власти нам прейдется как минимум полтора десятка лет доказать что мы исправили ошибку поняли как нужно себя вести и что мы психически устойчивая страна . Как итог этот выбор Зебилов откинул нас как минимум лет на 20 и это в самом лучшем варианте ибо что утворит ещё это население не знает даже Господь Бог
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А как же Коломойский ?! Он тоже не должен ,,работать,, в Украине ?
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А звідкіль нам тоді очікувати інвесторів?
Як зараз бачу що ЄСовці кинулись вкладати в українську промисловість.
Це хіба що китайці ще можуть скупити землю...
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Ну иди целуй убийц в зад. Дурные вопросы.
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А как же Коломойский ?! Он тоже не должен ,,работать,, в Украине ?
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Кацапский уголь именно Коломойский Центрэнкерго продает.
Кацапская электроэнергия по ценам ниже потребительских именно на заводы Коломойского идет.
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Не вижу связи между Коломойским и "Центрэнерго". Это как если вы купите 2 акции эпл и будете утверждать что вы производитель и собственник завода.
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Ваууу!
Неужели Мертвечука выгонит из страны?!

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Выступление Вислюка в Давосе при полностью пустом зале прекрасно говорит о том что больше мир денег не интересуется Украиной и что теперь это будет на очень долго даже после того как мы уберем этих имбецилов от власти нам прейдется как минимум полтора десятка лет доказать что мы исправили ошибку поняли как нужно себя вести и что мы психически устойчивая страна . Как итог этот выбор Зебилов откинул нас как минимум лет на 20 и это в самом лучшем варианте ибо что утворит ещё это население не знает даже Господь Бог
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Конечно не нужны,но они даже не уходили Все, кто не уважают суверенитет страны, в Украине работать не должны, - Гончарук об инвестициях из России - Цензор.НЕТ 7091 Все, кто не уважают суверенитет страны, в Украине работать не должны, - Гончарук об инвестициях из России - Цензор.НЕТ 7145
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Это немного лицемерно. Например все украинское машиностроение до сих пор ориентировано на РФ. Но об этом не принято говорить. Это как грязная семейная тайна.


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Брехня. Продукция завода распродаётся по всему миру, включая страны бывшего снг.
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Это цитата с сайта НКМЗ. Можете проверить по ссылке.

"В Россию НКМЗ поставляет 60% продукции."

http://work.nkmz.com/index.php?id=242&tx_ttnews%5Btt_news%5D=70&cHash=3e29ed4145f502c6c1641a5e484bd838
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Пускай Гончарук восстановит Николаевський Завод От российського Инвестора , а таких Инвесторов Полно. Инвестиция , - Голое поле и все с фундамента , до начала производства.А ТО привыкли россияне , - Мы все Разрушим , а Затем....Ихний Гимн Инвесторы блин.
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"Все, кто не уважают суверенитет страны, в Украине работать не должны" - так чому ж працюють???
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Глупое заявление Гончарука имело бы смысл, если бы стояла очередь из желающих. Но так как их там нет, выглядит это будто ряженая в кружева хуторянка кричит в пустоту разворованного коровника: "Ах оставьте меня"
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в Украине работать не должны, - Гончарук об инвестициях из России/ А какая разница? Если хозяин утверждает: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ А слуга растолковал: "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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Все, кто не уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, в Украине работать не должны Источник: https://censor.net.ua/v3171633

Скажи це ЗЕ! і його дружбану Дохтуру Албану...
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Клепа Гончарук, а как же быть с этими россиянами, которые имеют бизнес в нашей стране Проминвестбанк (государство РФ) Сбербанк России (государство РФ) "Индустриальный союз Донбасса" (50% - Александр Катунин) Альфа-банк ("Альфа-групп" Михаила Фридмана)"Мегаполис-Украина" (Игорь Кесаев) "Запорожсталь" (50% - Александр Катунин)"Киевстар" ("Альфа-групп" Михаила Фридмана)"ТНК-BP Коммерс" ("Роснефть")"Энергостандарт" (Константин Григоришин) ЮГОК ("Евраз" Романа Абрамовича)VS Energy International (Александр Бабаков)"Лукойл-Украина" ("Лукойл" Вагита Аликперова)"Газпром сбыт Украина" (государство РФ)Крюковский вагонзавод (25% - Станислав Гамзалов)"Евраз Украина "(Роман Абрамович)"Альянс ойл Украина" (братья Бажаевы)"Запорожтрансформатор" (Константин Григоришин)"Карпатнефтехим" ("Лукойл" Вагита Аликперова)Николаевский глиноземный завод (Олег Дерипаска)ДЭМЗ (Вадим Варшавский)"Океан плаза" (Аркадий Ротенберг) М.С.Л. ("Альфа-групп" Михаила Фридмана)"Патриот" (Finstar Олега Бойко)Побужский ферроникелевый комбинат (Александр Бронштейн)"Энергомашспецсталь" (50% - "Росатом")"Днепрометиз" (Алексей Мордашов)"Инго Украина" ("Ингосстрах")"Провидна" ("Росгосстрах")"Альфа страхование" ("Альфа-групп" Михаила Фридмана)контейнерный терминал "Ильичевск" (Global Ports)"Премьер Палац" (Александр Бабаков)"Фармстандарт-Биолек" ("Фармстандарт")
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та вам "профанам,дебилам и нелохам" самим по три няньки нужно предоставить.. Усі, хто не поважають суверенітет країни, в Україні працювати не повинні, - Гончарук про інвестиції з Росії - Цензор.НЕТ 7385 ...
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