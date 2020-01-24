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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1992) Нафтогаз (2852) Коболев (372)

 Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев. ВИДЕО

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сказал, что чтобы не было вопросов к его зарплате, нужно вернуть деньги "Газпрому", которые Украина получила в рамках Стокгольмского арбитража.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сказал "Радіо Свобода", что зарплату ему установил набсовет компании на рыночных основаниях, передает Цензор.НЕТ.

"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату – взять млрд, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов бонусов. Самый простой путь. Серьезно", — сказал Коболев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У меня контракт заканчивается в конце марта, - Коболев прокомментировал свою возможную отставку. ВИДЕО

Он отказался комментировать размер своей зарплаты, а также размер зарплат своих коллег.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Коболев был одним из участников команды "Нафтогазу", работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. В течение 2018 года Коболев заработал 286,5 млн грн, из которых 261 млн он получил за победу в Стокгольмском арбитраже, отмечает "Радіо Свобода".

Источник: https://censor.net.ua/v3171630
 
   
 Топ комментарии
 
При чём тут 5 млрд? Речь о том, что аморально получать в свои карманы такие деньги на фоне общей нищеты и нищенских зарплат!!!! Это что не понятно????? Тупой???? Ты всего лишь выполнил свою работу за которую получаешь зарплату!!! Ну да, она , эта работа, включает в себя и составление исков к Газпрому, и что???? Это какой-то Вселенский подвиг???? А врач, например, ежедневно спасающий жизни, не достоин большой, адекватной зарплаты???? Верни бабки в казну, умник, ты их не заработал, они не твои!!!
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А давайте мы Коболева Газпрому вернем.
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Есть предположение что своими высокими дивидентами Коболев делится с власть имущими, что это схема, дурная зарплата и "премии", изначально и была придумана для извлечения халявы из государства, шайкой-ряжкой голомозого Яйценюка.
Не исключено что и Смелянский тоже "полезным" людям из власти отстёгивает!
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Думаю , що так і є. Це ж яким потрібно бути президентом (що номінально відповідає за все, що робиться в країні) щоб отримувати зарплату 28 тис.грн, а якомусь клерку , що керує всього-на-всього якоюсь конторою - ледве не по 28 млн.грн ???
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Просто му..к. Так и запишите в Википедии.
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При чём тут 5 млрд? Речь о том, что аморально получать в свои карманы такие деньги на фоне общей нищеты и нищенских зарплат!!!! Это что не понятно????? Тупой???? Ты всего лишь выполнил свою работу за которую получаешь зарплату!!! Ну да, она , эта работа, включает в себя и составление исков к Газпрому, и что???? Это какой-то Вселенский подвиг???? А врач, например, ежедневно спасающий жизни, не достоин большой, адекватной зарплаты???? Верни бабки в казну, умник, ты их не заработал, они не твои!!!
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Аморально не читать условия контракта перед подписанием. Какой ... подписал контракт с Коболевым?
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Контракт составили аморальные негодяи и такие же не постеснялись им воспользоваться.
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Непонятно может тебе. До Коболева, Газпром покупал твоих чиновников до уровня президента, давая им взятки, финансируя анти майданы за твои же деньги и деньги 73% Зедебилов. Он заслужил такую премию, если и ты хочешь получать приблизительно в таком размере учись и не продавай свою Родину, не знаю что у тебя Родина, может совок, а может Украина
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Ты мне не тыкай, я таким как ты говорю- попадёшся мне на операционном столе, тогда и обсудим... Кто Родину продал? Ты в своём уме? И при чём тут выборы к премиям забравшихся чиновников? Он получил бабки при каком Президенте? Демагог Вы, батенька.
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"Не продавай свою Родину" (с) - как пафосно!
Премии за победу над российским газовым монополистом получил 41 сотрудник компании и среди них - директор по корпоративной безопасности Константин Пожидаев. На досуге погугли кто такой Пожидаев... и как он сдавал Донецк.
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Тварь коррупционная Коболев !!! Присосалась гнида к кормушке !!! Решаеться все просто -- гнать таких в шею чиновников хитровжаренных
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А давайте мы Коболева Газпрому вернем.
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Скульптурную группу: Кобель целующийся взасос с Миллером.
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- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(c)
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У меня больше вопросов к Смелянскому. Этот то хоть с прибыли имеет зарплату, а тот с чистых убытков 2 лимона в месяц получает.
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наглец и хамло наживающийся на государственной монополии
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и вот тут я с ним полностью согласен!
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Мона ще простіше. Скасувати той кабальний договір який уклала Юлька-вароффка і ніякого суду та виграшу в ньому не буде.
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Если бы не Коболев ,сидели бы вы в таком дерьме,что Гитлер со Сралиным в 1941 году
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Какая Зеркаль?!
Арбитражные производства по иску "Нафтогаза" к "Газпрому сопровождала норвежская фирма Wikborg Rein Advokatfirma. Между компаниями подписаны соглашения общей стоимостью свыше EUR 40 млн.
Также на Нафтогаз работали украинские юристы, которые получили миллион евро.
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В Украине на сегодня,лучшего менеджера чем Коболев нет.Болваны...мне вас жаль...
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Чому мовчали раніше, коли "Нафтогаз" був збитковим для України? Ви чуєте зараз про корупцію в "Нафтогазі? Газ при Порошенку перестав бути бізнесом президентів. А далі побачимо... Коболєв - молодець, його робота повинна мати гідну оплату. Всі б державні підприємства так працювали на Україну.
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раскажи мне за счет чего нафтогаз стал прибыльным? может много газа стали на запад продавать а может увеличили добычу газа...... а нет они просто граждан обложили поборами цену в 7 раз подняли!! и теперь ЛОШАРА расказывает как хорошо это для Украины!!
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Кобелю - 10 лет без права переписки, пусть мемуары пишет. А хорошая была мера.
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Є маса українських судів,що посперечаються з паном Коболєвим.
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Взагалі то суд вигравали адвокати найняті Україною за гроші платників податків.А коболев звичайний директор держ-фірми через яку Україна судилась з пуйляндією. Цікаво якось у нас виходить,якщо платити треба по рішенню ЕСПЧ за незаконні вироки то платимо всі ми з держбюджету,а коли суд присудив платити бюджету то платять коболєву. Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали, і повернути їх "Газпрому", - Коболєв - Цензор.НЕТ 3505
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"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев." - наглость зашкаливает.
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А ще простіше - тебе виродка, звільнити та посадити до в'язниці!
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то есть коболев считает, что єто именно он в одиночку победил гаспром?
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Коболев заслужил такую премию и зарплату.
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Давайте разложим по полочкам, можно сколько угодно говорить о морали.
Укрпочта.Было 500 млн убытка, стало 500 млн прибыли.Закуплено транспорта больше, чем за предыдущие 10 лет, компьютеры.И да, зарплата Смелянского 20 млн в год.Это беспредел.Для большинства тут более возмутителен этот факт, а не то, что 500 млн в год из бюджета отдавалось на убытки.Проще продолжать платить убытки, чем терпеть такие зарплаты.
Возьмем Нафтогаз.
Да, выиграно 5 млрд долларов.И да, в кои то веки манули Россию в дерьмо.
Один вопрос, думаете не было наверху тому же Коболеву предложения отката минимум 10 процентов от суммы иска?Ну-ну/И эта сумма в десятки раз больше,чем от получил здесь.
Опять же, охлосу дешевле подарить 5 млрд долларов, причем эти деньги будут взяты в кредит и оформлены на детей и внуков, чем терпеть такую зарплату у кого-то там.
Насчет министров говорить не буду, их эффективность пока сомнительна.
Поэтому так и живем, лучше в говне, но все поровну
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ты посмотри свою платежку и тогда может тебе дойдет что такое эфективность нафтогаза а может и не дойдет!!!
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Меня платежка вполне устраивает,я видел платежки в Германии и Голландии
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Чого ми такі дурні - бо бідні
а чого бідні - бо дурні!
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Найпростіший спосіб посадити коболєва довічно,і відпустити після того як мама поверне гроші.
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Действительно, зачем нанимать честных менеджеров с высокй зарплатой... Никакого эффекта... Пусть бы было как всегда....Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали, і повернути їх "Газпрому", - Коболєв - Цензор.НЕТ 3708
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Poctu mogu sravnit s nasej poctoj.Nacnu s tarifov u nas oni na dva raza desevle cem ukrpocta,plius pocta dostavliajetsia domoj.Zarplati rabotnikov sredniaja 818 evro.Direktor zarabatyvajet primerno 6000 evro.Poctaliony jedut na elektrovelosipedax
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А выробнычий персонал , эт кто? У директора отделения да 6000 грязными.
У оператора и почтальона зарплата в курсе какая?Бомж при сдаче бутылок за два дня больше получает. 3700 чистыми в Харькове у оператора. Жесть да?Эт как вообще?Уроды вы моральные.
Из монополиста с кучей отделений и развитой инфраструктурой бомжатню сделали.
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кобылову зарплату жулька - тимоха замутила еще десять лет назад
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ОПЯТЬ
ВОНА ВСЕ ВКРАЛА ВОНА В УСЮМУ ВИННА!!
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Это как бы ты пришёл на работу и я схожу там например на вызов но вы мне дайте много денег...он просто выполнял свою работу согласно должностной инструкции и ничего больше...поэтому он не имеет права даже думать о каких нибудь плюшках...но...не зря было воспитано такое общество за время после распада ссср...( и теперь каждая...считает если дело удалось то все вокруг должны...)))
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Читаю скоко у нас ЛОХОВ которые расказывают про эфективность нафтогаза! ЭЙ ВЫ ЛОШАРЫ ВЫ ПОЧИТАЙТЕ ЧТО ТАКОЕ МОНОПОЛИЯ И ЧТО ТАКОЕ БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ РОСТ ЦЕН А ПОТОМ БУДЕТЕ РАСКАЗЫВАТЬ ПРО ЭФЕКТИВНОСТЬ!!
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Коболев надто скромний. Треба б Росії повернути не $5 млрд, а заплатити їй $80 млрд. для того забрати заробітну плату у Коболєва. Саме такий позов Газпрома до Нафтогазу $80 млрд. був. І цей позов Газпрома грунтувався на договорі, який заключала Тимошенко у січні 2009.
Так що, шановні, не гнівіть Бога. Сиділи би зараз голі і босі у боргах на десятиліття, якщо б не команда Нафтогазу з Коболєвим, Вітренко та ін.
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Если Коболев такой умный, пусть назовет фамилию того, из за кого нам надо было судиться с Газпромом, и чьи залеты он исправил. А правоохранители должны возбудить уголовное дело и посадить этого человека.
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Правоохоронцям це ім"я відоме, відоме воно і Вам. Тут не має секрета.
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Так в чому проблема? Може в тому,що юридично не підкопаєшся,а за антипатії у нас не саджають? Один правда спробував,і зараз в Ростові.
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Юридично ... Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали, і повернути їх "Газпрому", - Коболєв - Цензор.НЕТ 6029 Де ж у нас можна юридично? У Вовка в суді?
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Пупс ахренел! Снять охрану на неделю... И опубликовать домашний адрес...
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Ух, какие мы смелые ! ))). А собрать группу единомышленников и перебить охрану тебе слабо, воин диванный ? )))
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есть путь и попроще- ликвидировать паразитирующую на народе Украины прокладку" нафтогаз" а закупкой газов для ЖКХ СТРАНЫ пущай занимается правительство,частные сталелитейно ,минеральноудобрительные лавочки должны газы покупать сами...
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люди , которые вернули деньги, должны получить процент. Это и будет стимулом отстаивать интересы, а не получить деньги от третьей стороны и проиграть дело
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оно нам втирает так как будто это он в суде выиграло дело, а ни нанятые за наши деньги(ооочень НЕмалые) адвокаты!
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Коболев очень переоценивает свою значимость.
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есть очень простой способ уменьшить зарплату коболева.пристелить его
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Они работают по контракту если в условиях контракта прописано что при возврате средств кто то должен получит бонус % и т.п. то они получают так работают все Европейские компании
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Есть контракт, а есть Совесть. Хоть бы уже молчал и ничего не говорил.
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До Коболєва у «Нафтогазу» не було досвіду перемог в Стокгольмському арбітражі. На той момент компанія там два рази (з двох можливих) програвала: у процесі проти «Росукренерго» та в суперечці «Україна-Італія».
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Українців визнано найбіднішими в Європі за купівельною спроможністю.
*****
Особые отделы =
ВМСЗ - высшая мера социальной защиты (расстрел).
ВМН - высшая мера наказания.
"Массовые операции" - расстрел по списку без суда.

.

"т. Новиков А. Н. За беспощадную борьбу с преступностью. НКВД СССР"
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У Коболева контракт, условия или соблюдены или нет. Если нет то можно писать не комментарии, а в суд, не понимаю какие лично к нему, а не к правлению Нафтогаза могут быть претензии (если хоть половина возмущеных понимает как устроины АТ), это на уровне каких-то бытовых жлобковатостей.
Я рад что в отличие от 25 предыдущих лет перестали субсидировать Нафтогаз с моих налогов и списывать Ахметовым и ко по 20 миллиардов долгов, пусть даже за счет выросших платежек, потому что за дешевый газ мы уже заплатили 7% страны.
Не стоит здесь ждать истины тут 70% комментариев с ботосвиноферм, по любому поводу находятся 2 указаки и 2 свинарника "возмущенных".
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Коболєв, мені здаєтся тебе треба *****%и по рижій, наглій морді!!! Це чмо одночасно сосе в держави Україна, в Бєні і хрен знає в кого!!!
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Кардиолог после операции на сердце Коболева (если оно у него есть?):
- Как себя чувствуете? С вас за операцию 5 млрд.у.е!
- А чё так много? Я не согласен!
- Ну, так я щас ваш сердечный клапан верну взад!
Абзац.....
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Срань шантажує,й вважає себе 'великим' менеджером Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали, і повернути їх "Газпрому", - Коболєв - Цензор.НЕТ 8477
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Когда этому ублюдку Кободеву придет обратка с Неба , ему эти миллионы на лечение не помогут.
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Антикоррупционный прокурор Румынии Лаура КОВЕШИ за год отправила на скамью подсудимых более тысячи высокопоставленных чиновников.

Успехи в борьбе с коррупцией в Румынии позитивно отразились на экономике страны.
.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/1863256-antikorruptsionnyiy-prokuror-********-za-god-otpravila-na-skamyu-podsudimyih-bolee-tyisyachivyisokopostavlennyih-chinovnikov.htmlЄ дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали, і повернути їх "Газпрому", - Коболєв - Цензор.НЕТ 302
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зарплату ему установил не набсовет, а родная мамка!
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