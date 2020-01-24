 Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев. ВИДЕО

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сказал "Радіо Свобода", что зарплату ему установил набсовет компании на рыночных основаниях, передает Цензор.НЕТ.
"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату – взять млрд, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов бонусов. Самый простой путь. Серьезно", — сказал Коболев.
Он отказался комментировать размер своей зарплаты, а также размер зарплат своих коллег.
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Коболев был одним из участников команды "Нафтогазу", работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. В течение 2018 года Коболев заработал 286,5 млн грн, из которых 261 млн он получил за победу в Стокгольмском арбитраже, отмечает "Радіо Свобода".
Не исключено что и Смелянский тоже "полезным" людям из власти отстёгивает!
Премии за победу над российским газовым монополистом получил 41 сотрудник компании и среди них - директор по корпоративной безопасности Константин Пожидаев. На досуге погугли кто такой Пожидаев... и как он сдавал Донецк.
Арбитражные производства по иску "Нафтогаза" к "Газпрому сопровождала норвежская фирма Wikborg Rein Advokatfirma. Между компаниями подписаны соглашения общей стоимостью свыше EUR 40 млн.
Также на Нафтогаз работали украинские юристы, которые получили миллион евро.
Укрпочта.Было 500 млн убытка, стало 500 млн прибыли.Закуплено транспорта больше, чем за предыдущие 10 лет, компьютеры.И да, зарплата Смелянского 20 млн в год.Это беспредел.Для большинства тут более возмутителен этот факт, а не то, что 500 млн в год из бюджета отдавалось на убытки.Проще продолжать платить убытки, чем терпеть такие зарплаты.
Возьмем Нафтогаз.
Да, выиграно 5 млрд долларов.И да, в кои то веки манули Россию в дерьмо.
Один вопрос, думаете не было наверху тому же Коболеву предложения отката минимум 10 процентов от суммы иска?Ну-ну/И эта сумма в десятки раз больше,чем от получил здесь.
Опять же, охлосу дешевле подарить 5 млрд долларов, причем эти деньги будут взяты в кредит и оформлены на детей и внуков, чем терпеть такую зарплату у кого-то там.
Насчет министров говорить не буду, их эффективность пока сомнительна.
Поэтому так и живем, лучше в говне, но все поровну
а чого бідні - бо дурні!
У оператора и почтальона зарплата в курсе какая?Бомж при сдаче бутылок за два дня больше получает. 3700 чистыми в Харькове у оператора. Жесть да?Эт как вообще?Уроды вы моральные.
Из монополиста с кучей отделений и развитой инфраструктурой бомжатню сделали.
ВОНА ВСЕ ВКРАЛА ВОНА В УСЮМУ ВИННА!!
Так що, шановні, не гнівіть Бога. Сиділи би зараз голі і босі у боргах на десятиліття, якщо б не команда Нафтогазу з Коболєвим, Вітренко та ін.
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Особые отделы =
ВМСЗ - высшая мера социальной защиты (расстрел).
ВМН - высшая мера наказания.
"Массовые операции" - расстрел по списку без суда.
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"т. Новиков А. Н. За беспощадную борьбу с преступностью. НКВД СССР"
Я рад что в отличие от 25 предыдущих лет перестали субсидировать Нафтогаз с моих налогов и списывать Ахметовым и ко по 20 миллиардов долгов, пусть даже за счет выросших платежек, потому что за дешевый газ мы уже заплатили 7% страны.
Не стоит здесь ждать истины тут 70% комментариев с ботосвиноферм, по любому поводу находятся 2 указаки и 2 свинарника "возмущенных".
- Как себя чувствуете? С вас за операцию 5 млрд.у.е!
- А чё так много? Я не согласен!
- Ну, так я щас ваш сердечный клапан верну взад!
Абзац.....
Успехи в борьбе с коррупцией в Румынии позитивно отразились на экономике страны.
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Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/1863256-antikorruptsionnyiy-prokuror-********-za-god-otpravila-na-skamyu-podsudimyih-bolee-tyisyachivyisokopostavlennyih-chinovnikov.html