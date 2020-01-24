 ГСЧС борется с пожарами в плавнях на Одесчине и Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, 23 января в 12:26 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в Одессе, Балтская дорога на открытой территории горит камыш. Тушению пожара мешают неблагоприятные погодные условиях, в частности, сильный ветер. Из-за быстрого распространения огня, произошло возгорание заброшенной здания, которое спасатели локализовали в 14:59 и ликвидировали в 15:07 на площади 70 кв м.

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Возгорание камыша спасатели локализовали в 17:52 на площади 4 га, меры по ликвидации пожара продолжаются.

23 января на Николаевщине трижды возникали пожары камыша. О первом возгорания граждане сообщили в 09:15. Горел камыш вблизи с. Котлярево Шевченковской ОТГ Витовского района. В 9:41 пожар был локализован и в 09:55 ликвидирован на площади 2 тыс. м. кв, вероятно он был вызван поджогом.

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О возгорании плавней вблизи Богоявленского парка в Николаеве сообщили в 10:32. Пожарные локализовали пожар в 10:43 и ликвидировали в 11:01 на площади 2 тыс. м. кв, вероятная причина возгорания - поджог. Также в 11:19 сообщили о горении камыша на побережье реки Ингул в садово-виноградном обществе "Ракета". Пожарные ликвидировали его в 11:49 на площади 1 тыс.м. кв.