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 Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Слободанюка похоронили на Николаевщине. ВИДЕО

23 января, в городе Первомайск Николаевской области, в городском Центре культуры и досуга им.Ефросинии Зарницкой состоялась церемония прощания с погибшим украинским воином Александром Викторовичем Слободанюком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала OltaTV

Александр Слободанюк 07.01.1972 года рождения, младший сержант, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 19 января во Попаснянском районе Луганской области, в результате смертельного ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Александр Слободанюк родился 07.01.1972 года. Жил в селе Недилково Савранского района Одесской области, затем - в Первомайске. 22 года своей жизни отдал делу защиты народа Украины. На войне находился с самого начала. Проходил службу в мобильной пограничной заставе, в 2015-2016 годах - в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, воевал в Гранитном.

У него остались родители, сестра и двое детей.

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Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Слободанюка похоронили на Николаевщине 01

Источник: https://censor.net.ua/v3171588
 
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