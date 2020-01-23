 "Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити", - украинца оштрафовали на 150 евро за неправильную парковку возле Украинского дома в Давосе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре перекрыв половину дорожки для пешеходов.
Нарушителем оказался предприниматель Юрий Назаренко. На наказание он отреагировал достаточно спокойно.
"Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити штраф. А шо робити... 120 франків. Це 150 євро...Та нічого страшного", - сказал он, увидев квитанцию на лобовом окне своего внедорожника.
Мабуть поспішав до залу, де виступав блазень...
Но Швейцария не Украина, там таких ублюдков быстро на место ставят.
Вот вам и отличие нашей ментальности от европейской.
Там, кем бы ты ни был, раз нарушил закон то отвечай... А у нас беспредел и безнаказанность.
реклама на всю Украину как ни как....
Большинство малороссов не скажет - Быдло.., а скажут - Крутой Чел....
Бидло має виховуватись.
для него, все-равно, что 1 гр.50 коп. для меня..
можно и постоять..
И только украинский жлоб приехал на
самосвалекукурузере и выпхал его на тротуар.
Все-таки что-то общее у нашего быдла с кацапами есть... Я бы даже сказал, что они реально одиннарот.