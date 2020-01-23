 "Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити", - украинца оштрафовали на 150 евро за неправильную парковку возле Украинского дома в Давосе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре перекрыв половину дорожки для пешеходов.

Нарушителем оказался предприниматель Юрий Назаренко. На наказание он отреагировал достаточно спокойно.

"Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити штраф. А шо робити... 120 франків. Це 150 євро...Та нічого страшного", - сказал он, увидев квитанцию на лобовом окне своего внедорожника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты. ВИДЕО