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Все про:Давос (313) парковка (239) штраф (885)

 "Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити", - украинца оштрафовали на 150 евро за неправильную парковку возле Украинского дома в Давосе. ВИДЕО

В швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, владельца автомобиля с украинскими номерами оштрафовали на 150 евро за неправильную парковку возле Украинского дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре перекрыв половину дорожки для пешеходов.

Нарушителем оказался предприниматель Юрий Назаренко. На наказание он отреагировал достаточно спокойно.

"Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити штраф. А шо робити... 120 франків. Це 150 євро...Та нічого страшного", - сказал он, увидев квитанцию на лобовом окне своего внедорожника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3171523
 
 
 Топ комментарии
 
це тобі олень не біля ВР на переході паркуватись..тут не запитують як тебе звати і які в тебе там номера!
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Ховайсь швейцарцська ніщєта, хозяін жизні прибув!
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Разве осознал ? Это дерево думало, что можно парковаться как у нас)))
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Згідно правил ПДР, що діють в Україні паркуватись на тротуарі можна, але з певними застереженнями.
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які в даному випадку не дотримані (2 метрів для пішоходів немає). хоча я там взагалі не бачу початку тротуару (ну там якогось парєбріка чи що), якось плавно дорога переходить в тротуар. може то пішоходи порушують і ходять по дорозі? ))
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Не согласен, такий файний хлопчина, согласен со штрафом, оплатити, искупит, короче видно що заробітчанин...
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та плюнь ти тому другові в очі, нащо такі друзі
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По поводу? Шутишь? 73% такого же окружает тебя каждый день! У него хоть дети другие, европейцы по сути. А биомасса зубожилая сама быдло, и размножает чернь убогую, вообще без перспектив.
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так я їм всім і плюю в очі, тим 73%. це ще нормально, зазвичай їм сцють в очі
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він двічі бидло - мало того, що сміття викидає на дорогу, так ще й грубо правила порушує, значно перевищуючи дозволену швидкість, чим створює величезну небезпеку іншим учасникам руху, адже такий сарай, як секвойя, здатна розтрощити не один легковик вщент. секвой, нажаль, може спинити лише молоковоз ((
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Заплатить один раз пару тисяч євро штраф то дітям і онукам буде по руках давати за викідання обертки від цукеркі у вікно . Чому у Бундесі більш меньш чисто ? Не тому що німці дуже культурні а тому що це дорого коштує. А здають тут за 5 секунд. Що до речі я вважаю гут , бо не хрен..
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А у себя на Родине он бы так же спокойно пошёл СРАЗУ платить или включил бы дурачка? Или сразу кума свата набрал, чтоб посодействовал снять штраф и уволил того кто посмел Ему предъявить?
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це тобі олень не біля ВР на переході паркуватись..тут не запитують як тебе звати і які в тебе там номера!
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За такую наклейку сейчас даже в Швейцарии уже можно огрести.
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не селюк-колгоспник це не національність чи соціальна прналежність, це діагноз бидляри "Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити", - українця оштрафували на 150 євро за неправильне паркування біля Українського дому в Давосі - Цензор.НЕТ 6824
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Зепідтримка в дії.

Мабуть поспішав до залу, де виступав блазень... "Вже штраф чекає? Я мать чесная! Піду зараз платити", - украинца оштрафовали на 150 евро за неправильную парковку возле Украинского дома в Давосе - Цензор.НЕТ 7426
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отож...бо там зовсім три каліки в два ряди сиділо)))))
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Мабуть в каптьорці з пєтєй засидівся. Зеблазні українською не розмовляють.
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І воно перлося з України до Давосу на своєму джип?
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мабуть дупу вiдбило , бо йде як всрався "Вже штраф чекає? Я мать чесная! Піду зараз платити", - украинца оштрафовали на 150 евро за неправильную парковку возле Украинского дома в Давосе - Цензор.НЕТ 8790
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Ховайсь швейцарцська ніщєта, хозяін жизні прибув!
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Мажор охерел от безнаказанности дома, что уверовал, что везде так можно на людей плевать как в Украине...
Но Швейцария не Украина, там таких ублюдков быстро на место ставят.
Вот вам и отличие нашей ментальности от европейской.
Там, кем бы ты ни был, раз нарушил закон то отвечай... А у нас беспредел и безнаказанность.
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42-летний руководитель и собственник компании «Укрбизнесресурс» (строительство МАФов и торговля продуктами и напитками) Назаренко Юрий Юрьевич (c)

"Вже штраф чекає? Я мать чесная! Піду зараз платити", - украинца оштрафовали на 150 евро за неправильную парковку возле Украинского дома в Давосе - Цензор.НЕТ 1454
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а может он специально?
реклама на всю Украину как ни как....
Большинство малороссов не скажет - Быдло.., а скажут - Крутой Чел....
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у нас, что не барыга ("бизнесмен") то подонок и моральный урод... Какой народ такие и бизнесмены, такая же и власть, такая и жизнь.
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не стоит всех под 1 гребенку... если какой-то учитель оказался педофилом, это не значит что все учителя того..
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там обмен без комиссии вообще паркоматы евро принимают, правда по курсу 1 к 1 к франку
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Хотел в зал заехать, пока решал как, штраф выписали.
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Маловато как то, надо было 5000дол., но ничего приедет домой урежет з/п своим рабочим.
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Тю лох. Не зміг колесо зняти і увімкнути аварійку?
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та шо там колесо, в нас просто вмикають аварійку.)) З колесом ще возитися ))
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А у нас менти грамотні. Якось років надцять тому я не помітив новий знак, повернув ліворуч, мент зупинив. Я кажу - антифриз закипів, поспішаю до місця ремонту. Мент посвітив ліхтариком в жезлі, каже "де кипить? Бачок порожній!" Ледве пояснив йому що порожній - від того що википів. Відпускай, бо зараз двигун заклинить! Відпустив.
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120 франков Швейцарии это 120 долларов США, а не 150 евро... его в Украине просто не отучили парковаться на тротуарах и отбирать у прохожих личное пространство, вина Украинского государства больше чем его, пусть теперь Швейцария учит
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Отак і в нас повинно бути.
Бидло має виховуватись.
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У нас тоже штафу дадут, но не столько.
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150 Ойро?
для него, все-равно, что 1 гр.50 коп. для меня..
можно и постоять..
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Заплатит - молодец! Только вот привычки (парковаться на тротуаре) - местечковые.
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А барыга и бизнесмен это одно и то же или есть разница?
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Что еще примечательно - вокруг нормальные городские машины.
И только украинский жлоб приехал на самосвале кукурузере и выпхал его на тротуар.

Все-таки что-то общее у нашего быдла с кацапами есть... Я бы даже сказал, что они реально одиннарот.
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Хорошо ездить по Швейцарии, едешь по автобану и все едут 120, хотя много сильных, скоростных машин. Раньше, при путешествиях по Европе, приветствовал машины с украинскими номерами, а теперь нет. Потому что хто його знає, може то виборці Зе, или коорупционеры, так как часто дорогие авто с нашими номерами.
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У него еще и с математикой беда... Франк почти 1 к 1 с долларом США.
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наша бидлота всюди своє "лічіко" покаже..
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ось це і є наш справжній менталітет !! І це дуже прикро і сумно ((
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одно-не понятно:шо этот обормот делает в Давосе? Зарисоваться решил перед корешами?
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"..шо , стопядысят овро - та хйуня, заплатимо.." - а в Киеве за 20 грн. за парковку готов парковщику в горло вцепиться.. а **** Хузяин ларьков.. "Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити", - українця оштрафували на 150 євро за неправильне паркування біля Українського дому в Давосі - Цензор.НЕТ 6865
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Та фиг его знает?!Берёшь фотошопишь бланк,вписываешь номер этого чувака и сумму штрафа,крепишь на стекло и подбегаешь с микрофоном творить сенсацию "Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити", - українця оштрафували на 150 євро за неправильне паркування біля Українського дому в Давосі - Цензор.НЕТ 2434
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Та мало ли.Вот этот чувак теперь пойдёт в полицию платить штраф.Там его буде чекати,та ж сама журналистка при параде вся в духах и кружевах "Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити", - українця оштрафували на 150 євро за неправильне паркування біля Українського дому в Давосі - Цензор.НЕТ 2021
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уверен, если б ему на 500 грн выписали штраф в Украине, то оно б обматюкало патрульных и звонило всяким зампонихуям.
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То все провакаціі кацапів ... не може грмд Украіни так паркуватись
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Приезжали на крузаке клянчить деньги. Та шото е 150 евро.
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да для него 150 евро - это чашка кофе... приедет и с бюджетных денег заплатит... "Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити", - українця оштрафували на 150 євро за неправильне паркування біля Українського дому в Давосі - Цензор.НЕТ 3695
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Давос прифигел от украинской знати на ландкрузерах
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