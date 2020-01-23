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Все про:Давос (313) парковка (239) штраф (884)

 "Вже штраф чекає? Я мать чесная! Піду зараз платити", - украинца оштрафовали на 150 евро за неправильную парковку возле Украинского дома в Давосе. ВИДЕО

В швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, владельца автомобиля с украинскими номерами оштрафовали на 150 евро за неправильную парковку возле Украинского дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре перекрыв половину дорожки для пешеходов.

Нарушителем оказался предприниматель Юрий Назаренко. На наказание он отреагировал достаточно спокойно.

"Вже штраф чекає? Я мать чесная! Піду зараз платити штраф. А шо робити... 120 франків. Це 150 євро...Та нічого страшного", - сказал он, увидев квитанцию на лобовом окне своего внедорожника.

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Источник: https://censor.net.ua/v3171523
 
   
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Быдло...оно даже если в Давос приехало все равно остается быдлом...
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це тобі олень не біля ВР на переході паркуватись..тут не запитують як тебе звати і які в тебе там номера!
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Зепідтримка в дії.

Мабуть поспішав до залу, де виступав блазень... "Вже штраф чекає? Я мать чесная! Піду зараз платити", - украинца оштрафовали на 150 евро за неправильную парковку возле Украинского дома в Давосе - Цензор.НЕТ 7426
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отож...бо там зовсім три каліки в два ряди сиділо)))))
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Мабуть в каптьорці з пєтєй засидівся. Зеблазні українською не розмовляють.
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І воно перлося з України до Давосу на своєму джип?
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Ховайсь швейцарцська ніщєта, хозяін жизні прибув!
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Мажор охерел от безнаказанности дома, что уверовал, что везде так можно на людей плевать как в Украине...
Но Швейцария не Украина, там таких ублюдков быстро на место ставят.
Вот вам и отличие нашей ментальности от европейской.
Там, кем бы ты ни был, раз нарушил закон то отвечай... А у нас беспредел и безнаказанность.
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42-летний руководитель и собственник компании «Укрбизнесресурс» (строительство МАФов и торговля продуктами и напитками) Назаренко Юрий Юрьевич (c)

"Вже штраф чекає? Я мать чесная! Піду зараз платити", - украинца оштрафовали на 150 евро за неправильную парковку возле Украинского дома в Давосе - Цензор.НЕТ 1454
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