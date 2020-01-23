 САП: Экс-уполномоченный по делам ЕСПЧ, экс-первый замминистра юстиции и еще 4 лица подозреваются в завладении 54 млн грн. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
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"В сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию подготовил и направил в Европейский суд по правам человека заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54 млн 179 тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось", - говорится в сообщении.
Следствием было установлено, что несмотря на решение суда в пользу "Золотой Мандарин Ойл" общество не обращалось в исполнительную службу за его реализацией, однако об этом факте ЕСПЧ не уведомило.
"Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", - добавляют в САП.
В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу общества "Золотой Мандарин Ойл" 54 млн 179 тыс. грн из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании чего в феврале 2016 года Минюстом была перечислена указанная сумма средств.
"Заметим, часть подозреваемых уже выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания, по обстоятельствам совершенного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - подчеркнули в САП.
"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - добавили в САП.
Напомним, что вчера экс-правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Борис Бабин сообщил о попытке САП вручить ему подозрение.
в такому випадку я завжди тикаю носом у нака...тобто написане
"Так, у 2013 рлцв, за януковоча всі чиновники були чесними патріотами. Нє?
це ваше питання? Не?"
"спитай у петіних суддів та прокурорів"
це моя повна відповідь
якщо вам не дійшло за 5 років каденції сивочолого гетьмана жодного чиновника часів януковоча не було засуджено (кілька заочних вироків відвертим шісткам їдуть лісом).
це повна відповідь чи Не?
петіними тобто корумпованими вони будуть до перезапуску петіної судової реформи
і які в вас претензії до Рябошапки?
відповідь Вас задовільняє чи Не?
🤑
В чем состав преступления?
"Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ"Источник: https://censor.net.ua/n3171470 . В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу общества "Золотой ******** Ойл" 54 млн 179 тыс. грн из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании чего в феврале 2016 года Минюстом была перечислена указанная сумма средств.Источник: https://censor.net.ua/n3171470 ."
Так краще ?
я же говорю о сути.
Киевэнерго - должник. ******** вправе требовать погашения долга.
Но долг Киевэнерго гасят из бюджета.
Другого "криминала" тут не видно, хоть убей.
Но фокус в том, что Киевэнерго - вечно убыточная контора, и его долги 100 раз списывались (иначе отопление пришлось бы отключать). Но списание долга - это и есть его погашение из бюджета. Принимаются соотв. постановления КМ.
В чем же криминал?
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Походу - обычная "антико-ко-коррупционная" пустышка.
В стиле квартирычей и найемычей.
В суде не продержится и минуты.
КОГОСЬ ЦЕ ЗДИВУВАЛО ?
10.07.2018 | Минюст выиграл суд по делу "Золотого *********"
директор НАБУ Артем Сытник обвинил Холодницкого во вмешательстве в расследование ряда дел, которые касались, в частности, народного депутата Георгия Логвинского. Детективы НАБУ расследуют три уголовных дела, в которых фигурирует Логвинский (муж судьи ЕСПЧ Юдковской А.). Среди них и "Золотой ******** Ойл", с которой связывают нардепа.
05.06.2018 | "Чего ты так кипишуеш?":кто помог "аккумулировать" деньги из госбюджета для "Золотого *********"
Это по-украински.
13.12.2017 | Подождите, мы еще не все украли - после обысков Минюст шантажирует НАБУ иском на 700 миллионов
Бернацкая не растерялась и после обысков. Тут же Минюст принял ряд неотложных действий.
Во-первых, Бернацкая начала "решать" проблему непосредственно вместе с Георгием Логвинским, мужем своей подруги Юдковской, и лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком. Ради такого дела чиновница даже не постеснялась подъехать на своем "Toyota Land Cruiser" прямо к офису "НФ".
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Учитывая опыт взаимодействия с министерством пана Петренко, автор не находит информацию в статье эксклюзивной.
08.12.2017 | СМИ: в Минюсте рассказали, как Севостьянова уничтожала документы по растрате более 54 миллионов грн
...в течение какого-то часа она взыскала в пользу "Золотого ********* ОЛ" более чем 54 миллиона грн госсредств, якобы по решению ЕСПЧ. Фактически решение было сфальсифицировано".
...документации уничтожить, а другую - передать на сохранение Ольге Давыдчук, занимающей в Министерстве должность руководителя Секретариата Правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ.