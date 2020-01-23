EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1845  12
Материалы по теме:
Все про:Сюмар (330) Труба (263)

 Должностные лица ОП должны быть отстранены от должности в случае экспертного подтверждения идентичности голосов на "записях Трубы", - Сюмар. ВИДЕО

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов в случае экспертного подтверждения идентичности его голоса на "записях Трубы" должен быть отстранен от должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

Видео 5 канал

Сюмар отметила, что должно быть проведено расследование относительно вмешательства Офиса Президента в работу ГБР, включая проведение совещаний в Офисе Президента.

"Насколько нам известно, эти совещания по политически мотивированным делам в Офисе президента происходят и сейчас", - отметила Сюмар.

"Вы помните, было довольно много скандалов, связанных с тем, какие указания давались, каким правоохранителям в том числе и в отношении Петра Порошенко, и других политиков, которые просто были выбраны такими показательными делами для обустройства политического шоу", - рассказала Сюмар.

"Очевидно, что если мы говорим о "записях Трубы", которые являются таким крайне показательным кейсом, то там есть Труба который отчитывается и принимает заказы, но есть и те, кто ему эти заказы выражает", - добавила нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под видом "борьбы с дезинформацией" у Зеленского хотят ввести жесткую цензуру с уголовной ответственностью, - Сюмар

Сюмар отметила, что на записях есть голос, который похож на голос замглавы Офиса Президента Андрея Смирнова. Если экспертиза подтвердит, что там действительно его голос, то Смирнов должен быть отстранен от должности.

"Ключевое - должно быть проведено расследование относительно вмешательства Офиса президента и должностных лиц Офиса президента в деятельность независимого правоохранительного органа - Государственного бюро расследований", - заявила нардеп.

Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы, - "Прямой"

Источник: https://censor.net.ua/v3171453
 
 
 Топ комментарии
 
Та вимагайте вже весь ОП пересадити. А от що робити з Зєбєнєю?
 показать весь комментарий
 
Не впускати в Україну, коли він буде повертатись з землі обєтованної Замглавы ОП Смирнов должен быть отстранен от должности, в случае экспертного подтверждения идентичности его голоса на "записях Трубы", - Сюмар - Цензор.НЕТ 8923
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та вимагайте вже весь ОП пересадити. А от що робити з Зєбєнєю?
 показать весь комментарий
 
 
Не впускати в Україну, коли він буде повертатись з землі обєтованної Замглавы ОП Смирнов должен быть отстранен от должности, в случае экспертного подтверждения идентичности его голоса на "записях Трубы", - Сюмар - Цензор.НЕТ 8923
 показать весь комментарий
 
 
Це, згідно законодавства, якщо кожен з чиновників доносить один на одного - то їх забороняється звільнити. Яка хитра схема.
 показать весь комментарий
 
Вспоминаю маневры "лучшего банкира в мире" з "святим" Педро , которая сейчас в Лондоне: "за одну ночь" - 12→36, ! Как это чудесно было для тех, кто знал заранее и "за одну ночь" смог увеличить накопления в 3 раза (благодаря правильному обмену накануне),

мабуть брешуть московські зозулі.

а неЛОХА згоден, потрібно міняти, тільки не на свідків свинарчукових.
 показать весь комментарий
 
Уже бы писал за одну ночь до 100.Ты для кого это пишешь кацарылый?
 показать весь комментарий
 
Уже подтверждено и никто в подлинности не сомневался. А что дальше??
 показать весь комментарий
 
То при Вас відсторонювали, а це вважається, як учасник подій і дадуть навіть ксіву, можливо ступінь, ветерана точно.
 показать весь комментарий
 
Геращенко охрипла и настала очередь Сюмар.
 показать весь комментарий
 
Так і Мендельша "грудь" видно пошкодила об кореспондента "Свободи", бо теж давно на нікого цицькою вперед не кидалась!..
 показать весь комментарий
 
В Сполучених Штатах, при розслідуванні аудіозаписів головним є не їх "індетифікація", а пошук причинно-наслідкових подій які обговорюються.
Інакше кажучи, вина Кучми в замовленні вбивства Гонгадзе полягає не в "індетифікації" його голосу, а в тому чи відбулося саме викрадення і вбивство. А додаткову достовірність злочину підтвержує настання інших подій зафіксованих на аудіозаписах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх