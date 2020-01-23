 У меня контракт заканчивается в конце марта, - Коболев прокомментировал свою возможную отставку. ВИДЕО

Об этом заявил сам Коболев в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – заявил Коболев.
Он добавил, что вероятность продления контракта – это вопрос к наблюдательному совету.
При этом Коболев не стал комментировать свой вероятный конфликт с коммерческим директором НАК Юрием Витренко.
Глава "Нафтогаза" также не стал комментировать вопрос о "собеседованиях" в Офисе президента по поводу возможного назначения на должность премьер-министра Украины.
Раком поставили суды ЕС, ибо если б поставили не они, то раком бы поставили их, вынудив профинансировать сумму иска газпрома - больше деньги брать, кроме как у ЕС и США, Украине негде. А раком это чертило поставило только население Украины, взвинтив цены при том, что собственная добыча газа полностью закрывает потребности населения.
2) Даже ЕС не ложит на кацапский газ, так что Меркель договариваться ездить вынуждена. А Украина ложит? Да? ))
3) Миллионы долларов премии в нищей стране с пенсией ниже $100 - это правильно, да? И это не условия контракта - врать не надо, ибо контракт ты этот в глаза не видел и не мог видеть, это хотелки.
"Я считаю, что самую большую и необратимую победу над Путиным не только вообще в Украине, но и в мире одержал человек, которого зовут Андрей Владимирович Коболев. Я не уверена, что всем вам известно это имя. Это человек, который сразу после Майдана возглавил Нафтогаз Украины. Он и до этого работал в Нафтогазе, а еще до этого он работал в PriceWaterhouse.
Напомню, что Нафтогаз - это, вот, как Газпром в России, царский бизнес. Из песни слова не выкинешь, разные злые языки намекают, что в свое время Юлия Тимошенко подписала известный контракт о поставках газа на Украину с Путиным, потому что, якобы, получала с каждой тысячи кубов откат. А Янукович в свою очередь посадил ее потому, что как только он пришел к власти, он решил, что этот откат теперь положен ему.
Действовал очень простой принцип. Поскольку объем откатов с поставок газа определяется объемом потребления, то объем потребления надо было стимулировать. Стимулировалось это за счет слов, святых слов о помощи населению, потому что тарифы для населения и предприятий различались и в 3, и в 15, а бывало и в 20 раз. Поскольку счетчиков у населения не было, возникала прекрасная возможность для арбитража. Ну, скажем, господин Фирташ у нас контролировал одновременно ряд химзаводов. А химзавод - это, по сути, фабрика по переработке газа в дорогой конечный продукт. И одновременно ряд облгазов, которые поставляли газ на эти заводы.
То есть у господина Фирташа была прекрасная теоретическая возможность поставить на свои заводы бесплатный газ и говорить, что этот газ сожгло нищее население.
В итоге Украина производила 20 миллиардов кубометров газа, еще 50 на пике импортировала из России, сидела на газовом кукане так, что не слезть. Нафтогаз имел ежегодную дыру в 100 миллиардов гривен 20 млрд$ - всё это под предлогом заботы о трудящихся.
И вишенка такая на торте. Поскольку трудящиеся бедные, они же нуждаются в бесплатном газе, то газовые производители Украины тоже должны были поставлять газ Нафтогазу Украины практически бесплатно. Собственно, это убивало на корню экономику национальной добычи и, соответственно, укрепляло зависимость от России.
Поэтому, в Кремле всегда считали, что Украина с этой иглы соскочить не соскочит никогда, что ее можно вертеть на газовой трубе как хотим. И, собственно, с 2005 года это опытным путем подтверждалось. Потому что как мы эту Украину ни вертели, она с нее не соскакивала - только глубже садилась.
Так, обе стороны договорились сохранить транзит на пять лет с поставками в 65 млрд кубометров в 2020 году, и по 40 млрд - с 2021 по 2024 год. «Газпром» при этом выплачивает компенсацию в $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а «Нафтогаз Украины» отзывает новый иск на $ 12 млрд и Антимонопольный комитет Украины отменяет штраф на $ 7 млрд вместе с пеней.
Так кто кого нагнул???
В другому турі було два варанти, то виходить ти за Пе?
То в кого каша в голові?
ЗІ Ви мене дуже повеселили. Дуже жякую! - хриплим голоском.