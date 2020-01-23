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 Политика Украины
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Все про:Нафтогаз (2851) Коболев (371)

 У меня контракт заканчивается в конце марта, - Коболев прокомментировал свою возможную отставку. ВИДЕО

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта - в компетенции наблюдательного совета НАК.

Об этом заявил сам Коболев в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – заявил Коболев.

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Он добавил, что вероятность продления контракта – это вопрос к наблюдательному совету.

При этом Коболев не стал комментировать свой вероятный конфликт с коммерческим директором НАК Юрием Витренко.

Глава "Нафтогаза" также не стал комментировать вопрос о "собеседованиях" в Офисе президента по поводу возможного назначения на должность премьер-министра Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3171416
 
 
 Топ комментарии
 
Кеня дрочащий ,я что он плохого сделал,кроме того ,что поставил раком твоих земляков кацарылых? 3 миллиарда у кацапов отсудил.Благодаря ему и его команде Украина уже 4 года ложит на кацапский газ вместе с газ.промом. А если у тебя зависть про премии ,так это условия контракта,надо было в школе на 5 учиться !
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Згадую розмову Коболєва з Коломойським - це для любителів Бєні і його героїзму напочатку війни. Послухай(те). https://fakty.ua/video/show/1128-kolomojskij-ugrozhal-kobolevu-bojcami-ato
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Сразу после того как Коломойский с подельником Зеленским 5,5 млрд., украденых у украинцев.
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Головне запитання коли розженуть спостережну раду. Це важко, адже там з 7 членів 4 іноземці.
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А когонадо поставить? Винницких, львовских или даунецких?
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Кеня дрочащий ,я что он плохого сделал,кроме того ,что поставил раком твоих земляков кацарылых? 3 миллиарда у кацапов отсудил.Благодаря ему и его команде Украина уже 4 года ложит на кацапский газ вместе с газ.промом. А если у тебя зависть про премии ,так это условия контракта,надо было в школе на 5 учиться !
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1) Он поставил раком? )))
Раком поставили суды ЕС, ибо если б поставили не они, то раком бы поставили их, вынудив профинансировать сумму иска газпрома - больше деньги брать, кроме как у ЕС и США, Украине негде. А раком это чертило поставило только население Украины, взвинтив цены при том, что собственная добыча газа полностью закрывает потребности населения.
2) Даже ЕС не ложит на кацапский газ, так что Меркель договариваться ездить вынуждена. А Украина ложит? Да? ))
3) Миллионы долларов премии в нищей стране с пенсией ниже $100 - это правильно, да? И это не условия контракта - врать не надо, ибо контракт ты этот в глаза не видел и не мог видеть, это хотелки.
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Ты тупорылый дятел, когда залетишь, попадешь к следователю, а потом в суд, тогда и увидишь, как работают юристы и адвокаты!!! Светит тебе пятерик-(5 лет колонии), за "минус год"=1$, плюс работа, выезды в СИЗО, к следователю, в Суд....+$+$+$+$. И тогда это не покажется странным. Везде и всегда в мире, а особенно в коммерческих спорах такого уровня, юристы берут процент % от полученной выгоды. В данном случае премия не Коболеву лично, нехрен гнать это фуфло, а группе, которая вела процесс, а там 90% иностранцы, иностранные юридические компании.
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не ублюдка а мыролюбного реформатора. хотя это одно и то же.
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Може разом з залізницею ще й нафтогаз німцям в управління віддати? Гірше,думаю,не буде.
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Так,приєднати до "Північного потоку 2".
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"Півень прокукурікав,а там хоч не світай". Українська народна приказка.
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Згадую розмову Коболєва з Коломойським - це для любителів Бєні і його героїзму напочатку війни. Послухай(те). https://fakty.ua/video/show/1128-kolomojskij-ugrozhal-kobolevu-bojcami-ato
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Ну, а що там не так? Що у цьому записі ставить під сумнів "героїзм" Коломойського? (Хоча, цей запис може буде фейком, і ніхто про героїзм Коломойського ніколи не казав). У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 6594
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Я б захопив офіс Нафтогазу, щоб доставити "геніального порошенківського менеджера" у тюрму.
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А я хочу, чтобы лето не кончалось(с).
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Для вас, пороховатних ідіотів, літо вже скінчилось, а у Коболєва, сподіваюсь, воно закінчиться у березні. У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 6361
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Твое куриное мнение никому не интересно, ты пыль, ничто. Есть мнение экспертов, многих экспертов, говорящее обе уровне профессионализма Коболева. По сути, то, что сегодня Украина еще существует, а не рухнула экономически в 2014-2016 и его заслуга.

"Я считаю, что самую большую и необратимую победу над Путиным не только вообще в Украине, но и в мире одержал человек, которого зовут Андрей Владимирович Коболев. Я не уверена, что всем вам известно это имя. Это человек, который сразу после Майдана возглавил Нафтогаз Украины. Он и до этого работал в Нафтогазе, а еще до этого он работал в PriceWaterhouse.

Напомню, что Нафтогаз - это, вот, как Газпром в России, царский бизнес. Из песни слова не выкинешь, разные злые языки намекают, что в свое время Юлия Тимошенко подписала известный контракт о поставках газа на Украину с Путиным, потому что, якобы, получала с каждой тысячи кубов откат. А Янукович в свою очередь посадил ее потому, что как только он пришел к власти, он решил, что этот откат теперь положен ему.

Действовал очень простой принцип. Поскольку объем откатов с поставок газа определяется объемом потребления, то объем потребления надо было стимулировать. Стимулировалось это за счет слов, святых слов о помощи населению, потому что тарифы для населения и предприятий различались и в 3, и в 15, а бывало и в 20 раз. Поскольку счетчиков у населения не было, возникала прекрасная возможность для арбитража. Ну, скажем, господин Фирташ у нас контролировал одновременно ряд химзаводов. А химзавод - это, по сути, фабрика по переработке газа в дорогой конечный продукт. И одновременно ряд облгазов, которые поставляли газ на эти заводы.

То есть у господина Фирташа была прекрасная теоретическая возможность поставить на свои заводы бесплатный газ и говорить, что этот газ сожгло нищее население.

В итоге Украина производила 20 миллиардов кубометров газа, еще 50 на пике импортировала из России, сидела на газовом кукане так, что не слезть. Нафтогаз имел ежегодную дыру в 100 миллиардов гривен 20 млрд$ - всё это под предлогом заботы о трудящихся.

И вишенка такая на торте. Поскольку трудящиеся бедные, они же нуждаются в бесплатном газе, то газовые производители Украины тоже должны были поставлять газ Нафтогазу Украины практически бесплатно. Собственно, это убивало на корню экономику национальной добычи и, соответственно, укрепляло зависимость от России.

Поэтому, в Кремле всегда считали, что Украина с этой иглы соскочить не соскочит никогда, что ее можно вертеть на газовой трубе как хотим. И, собственно, с 2005 года это опытным путем подтверждалось. Потому что как мы эту Украину ни вертели, она с нее не соскакивала - только глубже садилась.
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Когда же этот мошенник вернёт деньги украденные из бюджета по не полученным до сих пор искам от раши?
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Сразу после того как Коломойский с подельником Зеленским 5,5 млрд., украденых у украинцев.
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Ага, украл, и в землю закопал, и надпись написал. У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 2612
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А что он в Омане делал,Султана новичком угощал?
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Там інші гроші - від ***** за здачу України, а виведені з привату гроші українців знаходяться в інших офшорах Коломойського-Зеленського.
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Думается, сегодня по воде в Крым будут вместе планы строить,как пропихнуть...
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Так-так, ця тема педалюється в турборежимі.
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Не знаю, что он в Омане делал... Не думаю, что что-то плохое.
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Оман - зона чорних оффшорів і гарне місце для зустрічі з Сурковим, який під санкціями і його нікуди не впускають.
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Оман - це гарне місце для зустрічі будь-кого з ким завгодно. Але до чого тут фейк про зустріч Суркова та Зеленського?
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Ті грощі вже у Зелєбоби у Оманському офшорі.
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деньги получены в полном объеме мокшанин. ты немного отстал от жизни собирая хворост.
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Да неужели? И даже если вор вернет украденные деньги, он не перестанет быть уголовником. Кроме того, по первому решению Лондонского суда что-то я не слыша, чтобы деньги выплатили. Не надо нас дурить.
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никто не спорит что газпром вор. но нагнул именно коболев с командой.
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Ой ли. Нагнула команда юристов, услуги которых уже оплатили, а Коболева там и рядом не пробегало. И то, как я уже говорил, деньги получены по второму делу, а по первому все еще крутятся в апелляционных инстанциях.
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для того и запрлата чтоб гнул свою линию, а не лизал как бойки и зеленские. раньше о таком даже не помышляли и всех юристов зарубили бы сами.
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История не знает сослагательного наклонения.
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Стокгольмский арбитраж присудил Киеву $ 4,6 млрд, но с учетом долга за газ в $ 2 млрд «Газпрому» предписали заплатить $ 2,6 млрд.
Так, обе стороны договорились сохранить транзит на пять лет с поставками в 65 млрд кубометров в 2020 году, и по 40 млрд - с 2021 по 2024 год. «Газпром» при этом выплачивает компенсацию в $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а «Нафтогаз Украины» отзывает новый иск на $ 12 млрд и Антимонопольный комитет Украины отменяет штраф на $ 7 млрд вместе с пеней.

Так кто кого нагнул???
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Зебобіки, а кого б ви хотіли замість Коболєва? Пропоную Шарія - він вам близький по духу і запаху. У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 7479
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А Кошевой уже при делах или пока курит? Свободен,значит смело можно.
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Ну, тобто, пороховата визнає, що Коболєв вам "близький по духу і запаху"? У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 9451 Що ж, визнання - це перший крок до одужання.
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Головна риса зебобіка - переставити слова у реченні. ЗІ Найбільше сподобався вираз "пороховата" - це якийсь психотроп.
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Саме так! Прихильники Порошенка від прихильників Путіна нічим не відрізняються. У вас однаковий інтелект, менталітет, і навіть гасла: "мова, віра, армія". І ви так само вірите у безальтернативність та непогрішність вашого нацлідера. До речі, я не "зебобік", а прихильник Тимошенко. У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 6246
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Прихильник Тимошенко мабуть у другому турі не голосува за Зе? У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 6863Але то таке - одне запитання, якщо у прохоботів гасло "мова, віра, армія", то йулефілів який? Мені чисто поржать.
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Так прихильник Тимошенко у другому турі не голосував за Зе. У "юлефанів" гасло: "Liberté, Égalité, Fraternité". Тепер ржи, кобило. У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 1091
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Про цей лозунг Йуля знає? Боюсь вона його не зможе навіть вимовити. У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 4117
В другому турі було два варанти, то виходить ти за Пе?
То в кого каша в голові?
ЗІ Ви мене дуже повеселили. Дуже жякую! - хриплим голоском.
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Каша в голові, звичайно, у тебе, пороховати. У другому турі я взагалі не голосував з технічних причин. Але якби голосував, то проголосував би проти всіх.
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Ну все! Досить позоритись - не було такого пункту противсіх.
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Ідіотко, я ж тобі написав, що я не голосував у другому турі, і не знаю, які пункти там були. Але якби такий пункт там був, я б вибрав його, або закреслив всіх, що і означало б проголосувати проти обох кандидатів. Пороховата навіть цього не розуміє? У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 4021
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Дайте мне его зарплату и я буду щаслив)
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Один из немногих оставшихся топ-менеджеров, за которых не стыдно
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нах ему вообще дальше работать? За то бабло что он заработал, можно купить архапелаг островов в Карибском бассейне с блекджеком и шлюхами
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У одного мама любит скорость, а у другого просто бабки.....
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Ехай к своей маме пока она не растранжирила золотой запас!
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И в каком размере этот кобелев в конечном итоге нанес ущерб казне ?
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задержите этого га ндона и судите и других подобных из наблюдательных советов. Они должны вернуть незаконно полученные зарплаты.
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