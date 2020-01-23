 Я не думаю, что есть план силового освобождения Донбасса, - Арахамия дал интервью пропагандистам РФ в Давосе. ВИДЕО

В частности, он заявил о необходимости "сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон" на Донбассе, что должно стать "самым сильным сигналом за последние пять лет", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.
Целью своего прибытия в Давос Арахамия назвал продвижение инвестиционных программ.
Также он прокомментировал возможность существования силового плана освобождения Донбасса от оккупационных войск РФ, разработанного СНБО.
"Мне неизвестно. Хотя я - член комитета нацбезопасности и обороны, но не могу прокомментировать - просто неизвестно. Я не думаю, что есть такой план", - сказал Арахамия.
Председатель фракции "слуг" отметил, что действующая власть стремится исключительно к мирному урегулированию конфликта.
"У нас все усилия последних 6 месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон гибнут люди, поэтому это такой "микс" ситуаций военной и миротворческих усилий. Поэтому делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы, в первую очередь, прекратить огонь, а после этого - совместно выработать конкретные шаги", - добавил Арахамия.
Знову заживемо бальшой страной.
Есть 2 варианта: реалистичный и фантастический.
1. реалистичный - прилетят инопланетяне и помогут.
2. фантастический - сами все сделают.
Решитедьное действие.
А чем отличается армия 14 года от 19?Можно поподробней?!
У нас появилось ЯО?
Ракетные комплексы?
Современная авиация и ПВО?
Флот?
Не жди,прямо сейчас начинай.
Только галоперидол прими,и сразу начинай!
Через территорию московии и сразу в тыл!Молодец!
Награду и маршальский жезл в студию!
Але де іх зараз курва взяти тих нормальних....?
він мав би сказати їм - забирайтесь ГЕТЬ з нашої землі, але ні, стоїть мило базікає.
А як же "Порошенко - то партія війни"? Такі войовничі, що навіть плани силового звільнення окупованих територій не розробляли! Чи Зєля перед виборами знов брехав і про "партію війни"? Стоп! Так хтось же з ваших торік заявляв, шо є "план Б", якщо "пєрєстать стрєлять" і розведення військ не спрацює... Знов пук в калюжу? Ви хоть самі пам'ятаєте, що казали ну хоча б тиждень тому?
если их нету, то и планов нету.
Вчера оно заявило, что интеграция с ЕС не выгодна Украине, инвестиции европейских
партнеров полезны только Европе. В следующем заявлении оно сказало, что
его не так поняли, что оно за интеграцию с Европой (обычная отмазка).
Зеленые, лучше думайТЕ
ты спалился, соевый запутинец.
цитаты известных личностей.
назавжди
Пусть Расия их содержит!
Зря чтоли ЗЕбиленыш в Оман летал?))
Ему там по ходу на всю зеленожопую отару подкинули))
Недавно от одного немца услышал такую фразу:--у вас в Украине российское правительство.
Нонсенс и стыд...но благодаря наркоманам из 95-го квартала и таким вот Анахерамиям и создается мнение об Украине у иностранцев.
Зеленского вместе с его шоблой зеленожопой по очереди на кол.
Если упустить этот момент, то скоро аквафреш будет на шпиле ВР.