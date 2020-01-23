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 Политика Украины
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Все про:Давос (313) пропаганда (2401) Россия (74794) Донбасс (20499) Арахамия (212)

 Я не думаю, что есть план силового освобождения Донбасса, - Арахамия дал интервью пропагандистам РФ в Давосе. ВИДЕО

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дал комментарий журналистам российских пропагандистских ресурсов на полях Всемирного экономического форума 2020 года в Давосе.

В частности, он заявил о необходимости "сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон" на Донбассе, что должно стать "самым сильным сигналом за последние пять лет", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.

Целью своего прибытия в Давос Арахамия назвал продвижение инвестиционных программ.

Также он прокомментировал возможность существования силового плана освобождения Донбасса от оккупационных войск РФ, разработанного СНБО.

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"Мне неизвестно. Хотя я - член комитета нацбезопасности и обороны, но не могу прокомментировать - просто неизвестно. Я не думаю, что есть такой план", - сказал Арахамия.

Председатель фракции "слуг" отметил, что действующая власть стремится исключительно к мирному урегулированию конфликта.

"У нас все усилия последних 6 месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон гибнут люди, поэтому это такой "микс" ситуаций военной и миротворческих усилий. Поэтому делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы, в первую очередь, прекратить огонь, а после этого - совместно выработать конкретные шаги", - добавил Арахамия.

Источник: https://censor.net.ua/v3171399
 
 
 Топ комментарии
 
Как ети дибиллы от Осла уже задрали.
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А раньше с рооссо-пропагандо-дерьмом общаться считалось западлом.... Я не думаю, что есть план силового освобождения Донбасса, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6862
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А я уверен, что при нормальном Президенте такой план обязательно разрабатывался в ГШ.
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Как ети дибиллы от Осла уже задрали.
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Зебиловирус продолжает быстро распространяться не только по стране, но и по всему миру. Выявлен в Давосе, ожидается в Израиле...
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Вони - не дебіли... Арахамія сам сказав: "Хотя я - член"
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Хоть тут не наврал.. зеодноклеточные действительно не думают.
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я думаю планов вообще никаких нет. они сами в шоке что им это позволяют...думали месяц другой помародерить, а тут все глотают.....
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Легше припинити стріляти і здатись. Може рашка ще і газу дешевого дасть.
Знову заживемо бальшой страной.
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Заживём, ещё как заживём. Правда многие в Сибири и на Дальнем Востоке.
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А я уверен, что при нормальном Президенте такой план обязательно разрабатывался в ГШ.
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И он реалистичный? Или как в анекдоте:
Есть 2 варианта: реалистичный и фантастический.
1. реалистичный - прилетят инопланетяне и помогут.
2. фантастический - сами все сделают.
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План - ничто, планирование - всё. (с) Дуайт Эйзенхауэр.
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А раньше с рооссо-пропагандо-дерьмом общаться считалось западлом.... Я не думаю, что есть план силового освобождения Донбасса, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6862
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а орков, которые приехали в Украину на сафари "чисто хахлов пастрелять" - это чмо называет "людьми". P.S."Между добром и злом равенства не существует"(с) W.Churchill
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У мене є план. Треба оточити це угрупування там, удари треба наносити з території РФ одразу в тил імітуючи активність біля мінних полів щоб страшніше було. Я не думаю що мінні поля там до Ростова. Якщо напасти через територію Московії і зайти в тил все буде ок.
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Викинь цей "план" і більше його не кури, бо відвезуть на "дурку"...
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А в чем он не прав ? Может быть несколько в других вариантах но именно так и надо действовать.Армия , у нас уже совершенно другая нежели в 14-ом , если предпринять решительные действия (рф понимает только силу) - толк будет.
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А что такое "вооружённая агрессия", тебе известно? Да в Кремле "спят и видят", чтобы "хахлы" полезли на территорию России!!! Они, для этого, Боинг малайзийский сбили над Донбассом!... Правда, по тупости исполнителей (Гиркина, в том числе), и оперативности украинских властей, ничего не вышло - повод для вторжения в Украину не получился.. А этот придурок именно к ЭТОМУ и призывает...
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Ню,ню!
Решитедьное действие.
А чем отличается армия 14 года от 19?Можно поподробней?!
У нас появилось ЯО?
Ракетные комплексы?
Современная авиация и ПВО?
Флот?
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Донецкий действуй!
Не жди,прямо сейчас начинай.
Только галоперидол прими,и сразу начинай!
Через территорию московии и сразу в тыл!Молодец!
Награду и маршальский жезл в студию!
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Разве может быть патриотом Украины чужеземец, неуважающий даже свою Родину? Это даже своим внешним видом вызывает явное неприятие! В зеркало чаще смотрись. Да, и общаться с теми, кто ежедневно поливает грязью нашу страну - последнее дело. А если общаться - себя не уважать! Хотя, о чём (не ком!) это я... Одним словом - ...!
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Норм укр держ посадовець повинен кремлядських пропагандонів нах посилати відразу ж , а не балакати з ними.
Але де іх зараз курва взяти тих нормальних....?
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При Порошенко пропагандистам давали слегка другие "интервью".О времена,о нравы....
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може і не звернули уваги, що він сказонув це кацапсінським журналістам
він мав би сказати їм - забирайтесь ГЕТЬ з нашої землі, але ні, стоїть мило базікає.
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Вот гад!
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шо, паскудне, знову ніки підробляєш...
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Ты клон? Тебя вроде вчера забанили.
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це тебе вчора деактивували, бо нєфіг
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Ара, Хам і Я зранку нюхнули і їх понесло.
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Если вам кажется, что вокруг твориться грёбаный цирк, то вам это не кажется.
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І якщо ти курва УКР ДЕРЖ посадовець то спілкуйся ***** з кремлядями ДЕРЖ. мовою !!! Адиннарод должин панимать изик типа брата
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Да эта чурка небритая к Украине имеет такое же отношение как и пейсатый клован с банковой
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"гибнут люди с обеих сторон" - вот в араХамии свинособаки, которые приехали в Украинц убивать украинцев уде люди. Гребаная хамия
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Мені цікаво, а чому ця гніда розмовляє з рогатими на іншій мові, не Українською, воно ж падло поки що представник України, а балакає гнида мовою окупантів!!!! смерть ворогам України!!!!
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цю гніду арахамську гнати треба, що падло така так риголетить з рогатими пропогандонами??!!
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Идиот, тупой и подлый. Жирует в Давосе на смертях воинов сражающихся на Донбасе
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Сегодня наш луноликий рояльный паганини будет встречаться с братом по духу и образу мысли. Опять будет бла-бла-бла о достижении мира на Донбассе, а тем временем парни будут ежедневно гибнуть на фронте. Кто-то подсчитал, сколько погибло наших воинов за время правления т.н. "peacemaker"? А сколько еще погибнет? Хотя, о чем это я... Ведь ему "какая разница?". Это ведь не его родные, близкие или даже знакомые. Тот кто ничего не терял, не может сопереживать! Удивляет одно - они все там действительно пустоголовые? Или по прежнему прикидываются? Если прикидываются, то, похоже, ребята заигрались. Кино то ведь уже давно закончилось!
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"Сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон". Еще никто из этой недовласти не поведал, каким образом они заставят ***** прекратить огонь.
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Я не думаю що в нього в голові є мізки.
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Мочить в сортире Чечню 2 раза это нормально....город Грозный 1995 года, это Алеппо в Сирии сегодня...но...ИХТАМНЕТы РАБссии не зафиксированы ...быдло не дохнет в боях,не тонет в морях и океянах,и не горит в огнях пожарищах...
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После того как начал общаться с оккупантами, сказать "не думаю" было достаточно, чтоб выразить ему всю свою сущность.
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"Мне неизвестно. Хотя я - член комитета нацбезопасности и обороны, но не могу прокомментировать - просто неизвестно. Я не думаю, что есть такой план", - сказал Арахамия.Источник: https://censor.net.ua/n3171399

А як же "Порошенко - то партія війни"? Такі войовничі, що навіть плани силового звільнення окупованих територій не розробляли! Чи Зєля перед виборами знов брехав і про "партію війни"? Стоп! Так хтось же з ваших торік заявляв, шо є "план Б", якщо "пєрєстать стрєлять" і розведення військ не спрацює... Знов пук в калюжу? Ви хоть самі пам'ятаєте, що казали ну хоча б тиждень тому?
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а в чем ты уверено, дитя земли обетованой?
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Арахия не Соблазняйтесь , - Эти дамы уже Заняты и Скамейки подписаны в Лондоне. В Быту говори , - и Как Государственный служащий не нарушай закон , Про Мову или Ты Малорос. Есть Рос , а Маленький щупленький захудалый , на колени стающий , - Малорос.
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Если у нас есть Генштаб и ВСУ, у нас есть все планы,
если их нету, то и планов нету.
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"Я думаю, что..." Это пучеглазое чудо, похоже, вообще, не умеет думать.
Вчера оно заявило, что интеграция с ЕС не выгодна Украине, инвестиции европейских
партнеров полезны только Европе. В следующем заявлении оно сказало, что
его не так поняли, что оно за интеграцию с Европой (обычная отмазка).
Зеленые, лучше думайТЕ
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Его и не будет пока пейсатые парашенко, зелёнский и др заправляют в Украине
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Нет плана силового освобождения временно оккупированного российскими фашистами Донбасса и Крыма.... А если ваш предательский мир -капитуляция не даст освобождения нашей оккупированной родной украинской земли, и стрелять кремлёвские захватчики не перестанут, и пойдут дальше оккупировать новые украинские территории. Тогда какой план надо будет применять, что и дальше мирный... Видно тогда продажные твари ЗЕбилы капитулянты заявят что у них нет уже и плана силовой защиты территориальной целостностью и суверенитета всей Украинской державы и только мир - капитуляция остановит кремлёвских фашистов ?.
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Потрібно спочатку потренувати, звільнивши Крим, а потім вже братися за Донбас.
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"Я не думаю..." Это все что нужно знать про арахамию.
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Какао-боты не согласны. Они сейчас встанут в полный рост, с клавиатурами пойдут в атаку и Донбасс с Крымом освободят.
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не я меня, а у тебя соевый зайва хромосома випала.
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я не спалился и не запутинец.
ты спалился, соевый запутинец.
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В проэкте изменений констутуции РАБссии есть графа где Белорусь и Украина, это 2 региона РАБссии.Отакi дiла Панове....
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а какая разница, я не думаю, и т.д.
цитаты известных личностей.
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От падляка, що меле це мудак з чубчиком як в під....са.
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Тупа бородата абізяна цім курвам ще посміхається. Тьху!
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Такое впечатление, что в Украине нет украинцев, одни инородцы на ключевых постах
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Мудрий український нарід вирішив, що абхазський хлопчик спустившийся з гори - це кращий вибір.
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Грузинский еврей из Абхазии,жил в Сочи.Переехал в Одессу и купил паспорт США.
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Я смотрю тебя твоя родина Абхазия, с которой ты сбежал от кацапов 20 лет назад ничему не научила.
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"Я не думаю, що у нас є хоч якийсь план"-Арахамія
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Арахамия уроженец Сочи и получил гражданство пару лет назад и уже в РНБ. может он шпион русский, как так можно допускать. может он все сливает русским своим согражданам.
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оте твоє "я не думаю" дуже чітко відбилося на твоєму, вибачте за слово, обличчі
назавжди
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Донбасс можно освободить только силовым путем, а по другому это будет территория России на всегда! Путин хер отдаст Донбасс! Он скорее хочет при помощи Донбасса всю Украину захватить! Сначала добиться от Зеленского федерализации, а потом получат много власти такие, как Кернис, Труханов и т.п. и когда им РФ скажет, то они отсоединяться от Украины и к РФ присоединяться и туда войска РФ позовут. Путин этого добивается уже фиг знает сколько! Дипломатическим путем Украина только будет давать больше побед в Украине Путину. Он хочет восстановить Российскую Империю! Он не будет никогда отпускать Украину, а будет делать все, чтобы получать шаг за шагом уступки от Украины и будет продвигаться к цели - это захвату Украины! И в переговорах он ни одного шагу назад не сделал и не сделает никогда! Украине лучше отказаться от переговоров с Россией! Провал переговоров лучше, чем неудачные переговоры!
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...че-то до фига этой хламидии на Цензоре нынче... Я не думаю, що є план силового звільнення Донбасу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3778
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Люди выбрали этих убожеств и теперь обречены либо на эмиграцию отсюда либо на жизнь под властью дебилов ! Сносить этих ******* пока ни кто не собирается,будут ждать выборов и тут важно чтоб еще хуже не выбрали,потому как нет у дна предела,как оказалось !
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Раньше грабили жулики, а теперь их холуи, которые терли спинки в саунах, и делали эротический массаж. Следующими будут домашние животные, а потом насекомые с кухни?
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"Я не думаю..." добре, що сам зізнався. Думати то не твоє, тобі скажуть що маєш робити.
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У АраХамла должен быть план, как ему выпасать баранов в предгорьях Казбека, где ему самое место.
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Полномасштабная война отбросит Украину в экономическом планет на 50 лет назад. Нет силового решения, момент упущен после Иловайска...
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Ага. Ну ждите когда кацапы захотят сами уйти. Особенно когда там буряты и угрофины уже свои на наших шлюхах переженились и корни бросили.
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А нахрена Украине 3 миллиона упоротых ватных избирателей?
Пусть Расия их содержит!
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...а у них вообще по ходу никаких планов и нет, кроме как карманы набить по быстрому, и свалить кто куда. Все идет исключительно ситуативно по наработкам минувших еще урядников. Иммитаторы, из секс- шопов, благодаря Отаре 73, дорвались к государственному корыту похрюкать вкусно 4 года и свалить. Вот и весь план.
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Та есть у них план) Хороший, забористый))
Зря чтоли ЗЕбиленыш в Оман летал?))
Ему там по ходу на всю зеленожопую отару подкинули))
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Анахерамия правду сказал...зе-бобики вообще ни о чем не думают, выдают только то, что им кацапы говорят.
Недавно от одного немца услышал такую фразу:--у вас в Украине российское правительство.
Нонсенс и стыд...но благодаря наркоманам из 95-го квартала и таким вот Анахерамиям и создается мнение об Украине у иностранцев.
Зеленского вместе с его шоблой зеленожопой по очереди на кол.
Если упустить этот момент, то скоро аквафреш будет на шпиле ВР.
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а они нам надо? разграбили порезали вывезли
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такое впичатление что украинцев в Украине только 25%
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