 Я не думаю, что есть план силового освобождения Донбасса, - Арахамия дал интервью пропагандистам РФ в Давосе. ВИДЕО

В частности, он заявил о необходимости "сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон" на Донбассе, что должно стать "самым сильным сигналом за последние пять лет", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.

Целью своего прибытия в Давос Арахамия назвал продвижение инвестиционных программ.

Также он прокомментировал возможность существования силового плана освобождения Донбасса от оккупационных войск РФ, разработанного СНБО.

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"Мне неизвестно. Хотя я - член комитета нацбезопасности и обороны, но не могу прокомментировать - просто неизвестно. Я не думаю, что есть такой план", - сказал Арахамия.

Председатель фракции "слуг" отметил, что действующая власть стремится исключительно к мирному урегулированию конфликта.

"У нас все усилия последних 6 месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон гибнут люди, поэтому это такой "микс" ситуаций военной и миротворческих усилий. Поэтому делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы, в первую очередь, прекратить огонь, а после этого - совместно выработать конкретные шаги", - добавил Арахамия.