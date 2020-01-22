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Все про:реванш (22) Небесная Сотня (290) ГБР (872) Бабиков (5)

 Фактически это реванш: семьи героев Небесной Сотни о назначении Бабикова замглавы ГБР. ВИДЕО

Семьи героев Небесной сотни, активисты и военнослужащие выступают против назначения бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова на должность в ГБР.

Об этом заявил волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Фактически, мы видим, что приспешники Януковича, которые все пять лет прятались за рубежом, в России, боялись подать голос, и которых мы считаем виновными в преступлениях против Украины, против национальных интересов, против Конституции, они сейчас возвращаются во власть", — сказал Гай.

По его словам, этим назначением ГБР официально показывает, что становится "репрессивным органом новой власти".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР

"Мы видим, что ГБР занимается преследованием волонтеров, активистов, майдановцев, и мы понимаем, что следующим их шагом после такого назначения может быть не только захоронение дел Майдана, но и переквалификация и пересмотр достижений Революции достоинства. Фактически - это реванш", — подчеркнул Гай.

"Друзья, они собираются пересмотреть достижения Революции достоинства, они хотят дискредитировать Революцию Достоинства", — добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/v3171341
 
   
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Реванш зеленой влады по всем направлениям

Суд повернув українське громадянство єпископу УПЦ МП
Середа, 22 січня 2020, 18:19
Зазначалося, що у 2018 році, після інформації від Служби безпеки України, Міграційна служба у Волинській області провела перевірку і встановила, що Гедеон набув громадянства України з порушенням законодавства - він не зізнався що вже має громадянства інших країн: Росії та США.
Тому ДМС скасувала його громадянство.
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Фактически это реванш: семьи героев Небесной Сотни о назначении Бабикова замглавы ГБР

Так уже 6 лет реванш. Только при Пете был фиговым листочком прикрыт. А сейчас вообще без него.
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при Пете беркута сидели, а портнови никались в подмосковье
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Сидели. Три калеки. А сколько из-под домашнего ареста в Россию удрали? Портнов... При Пете соего гадья хватало.
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Я вже давно зрозумів, як ідентифікувати касапського провокатора: ворог, як мінімум, постарається пов'язати в один кошик зраду овоща, Хйла з мертвечуком, беніного зедебіла клована, і державницьку позицію Порошенка.
Так що оцього belge - потрібно заносити в оті пригожинські списки.
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Фактически - т. е. на самом деле - это, ****, реванш антиукраинских сил! Всё верна! Смерть зеле и предателям!
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Ну хотя бы инсульт бубочке. Заслужил
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Не Реванш , а Бездействие Бывшей власти на которою Народ возлагал Доверие.Не расследование Майдана, взяточниство , Бедность , нет перспективы.Нынешняя власть должна знать , что с каждым годом Мандат Доверия все сокрашается и Сжимается во Времени.
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а зебилам хоть ссы в глаза, им это будет виной прежней власти. инфузории-с!
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Ты свинарчуков догнал,зебил... или в школьной кассе за 4000 в очереди ласты топчешь?Точно вы свои мозги прохихикали кварталом.
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да?? а вы помните как вы за монику голосовали??
неужели забыли??
реванш - это ваш выбор... персональный
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Я тут з тобою не зовсім згоден: бо, як мінімум, Мирослав Гай топив за Порошенка. Хоча, ьілтьшість з них, оті адвокати і родини загиблих, справді, Г+Г об'їлися...
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Кстати, вернулась лена - большой рот бондаренко. Зебилы, поздравляю! Вы сделали это вместе! Надеюсь по Бабикову скоро будет петиция к зезиденту
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а толку? Ти думаєш, не він санкцонував призначення?
Наївно...
Питання моє - риторичне.
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Искать вашу мать..... Я не верю!
Как могли это допустить, Ленка-глубокаяглотка, настоящий враг! Я в а..уе! Фактически это реванш: семьи героев Небесной Сотни о назначении Бабикова замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 4456
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