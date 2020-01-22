 Фактически это реванш: семьи героев Небесной Сотни о назначении Бабикова замглавы ГБР. ВИДЕО

Об этом заявил волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
"Фактически, мы видим, что приспешники Януковича, которые все пять лет прятались за рубежом, в России, боялись подать голос, и которых мы считаем виновными в преступлениях против Украины, против национальных интересов, против Конституции, они сейчас возвращаются во власть", — сказал Гай.
По его словам, этим назначением ГБР официально показывает, что становится "репрессивным органом новой власти".
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"Мы видим, что ГБР занимается преследованием волонтеров, активистов, майдановцев, и мы понимаем, что следующим их шагом после такого назначения может быть не только захоронение дел Майдана, но и переквалификация и пересмотр достижений Революции достоинства. Фактически - это реванш", — подчеркнул Гай.
"Друзья, они собираются пересмотреть достижения Революции достоинства, они хотят дискредитировать Революцию Достоинства", — добавил он.
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Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.
Суд повернув українське громадянство єпископу УПЦ МП
Середа, 22 січня 2020, 18:19
Зазначалося, що у 2018 році, після інформації від Служби безпеки України, Міграційна служба у Волинській області провела перевірку і встановила, що Гедеон набув громадянства України з порушенням законодавства - він не зізнався що вже має громадянства інших країн: Росії та США.
Тому ДМС скасувала його громадянство.
Так уже 6 лет реванш. Только при Пете был фиговым листочком прикрыт. А сейчас вообще без него.
Так що оцього belge - потрібно заносити в оті пригожинські списки.
неужели забыли??
реванш - это ваш выбор... персональный
Наївно...
Питання моє - риторичне.
Как могли это допустить, Ленка-глубокаяглотка, настоящий враг! Я в а..уе!